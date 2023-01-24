Пудомягское поселение: жизнь с комфортом!

Пудомягское сельское поселение объединяет 17 населенных пунктов, в которых зарегистрировано 6,5 тыс. жителей.

На территории поселения зарегистрировано 89 организаций по различным видам экономической деятельности и 215 индивидуальных предпринимателей.

Работа с населением

В 2022 году работа администрации была организована в тесном сотрудничестве с советом депутатов поселения, инициативными жителями, общественными организациями.

В течение года проводились встречи с жителями населенных пунктов поселения по различным вопросам. Наиболее актуальными были вопросы, связанные с благоустройством деревень.

В администрацию поступило 6389 писем и запросов, 1008 обращений граждан. Основные темы обращений: присвоение адресов, благоустройство, уличное освещение, ремонт и содержание дорог. Вся корреспонденция рассматривалась в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством.

Много вопросов решается оперативно на личном приеме. В 2022 году 384 человека были на приёме у главы администрации и более 1500 человек у специалистов.

Вся информация о работе администрации регулярно размещается и обновляется на официальном сайте Пудомягского поселения. Официальная группа администрации поселения в социальной сети «ВКонтакте» сегодня является наиболее оперативным инструментом для взаимодействия с населением. Количество подписчиков группы на конец 2022 года составило 2 тысяч человек.

В помещении администрации поселения расположено удаленное рабочее место филиала МФЦ «Гатчинский», режим работы которого был изменен на более удобный для населения. За 2022 год расширен перечень муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ.

Бюджет

Возможность и эффективность решения разных задач и вопросов жизнедеятельности населенных пунктов определяется уровнем финансового обеспечения поселения. Для этого администрация совместно с советом депутатов в декабре 2021 года определила текущие и перспективные планы развития поселения на 2022 год.

Доходная часть бюджета Пудомягского поселения на 2022 год была первоначально запланирована в сумме 62 млн руб., с учетом изменений составила 161 млн рублей. Увеличение произошло за счет безвозмездных поступлений в сумме 89 млн руб. и роста налоговых и неналоговых доходов в сумме 10 млн руб.

По итогам 2022 года в бюджет фактически поступил 161 млн руб. Собственные (налоговые и неналоговые) доходы исполнены в сумме 39 млн руб. или на 101,7% от установленного плана.

Расходная часть бюджета поселения исполнена в сумме 163,8 млн руб. или 98 % к уточненному плану. Дефицит бюджета составил 2,8 млн руб.

Благодаря участию в программах Ленинградской области из областного бюджета поступило 84 млн руб., из бюджета Гатчинского района – 14,8 млн руб.

Дорожное хозяйство

Протяженность автомобильных дорог в границах 17 населенных пунктов Пудомягского поселения составляет 110 км, в том числе 70 км - муниципальные дороги местного значения. Качественные дороги позволяют создать более комфортные условия проживания в сельской местности.

Благодаря совместной работе с Дорожным комитетом правительства Ленинградской области и помощи из бюджета Гатчинского муниципального района в 2022 году удалось решить много наболевших вопросов в дорожном хозяйстве.

В 2022 году был выполнен большой объем работ по ремонту и содержанию муниципальных дорог, на это затрачено 15 млн рублей, в том числе:

- собственные доходы – 7,65 млн руб.,

- межбюджетные трансферты из бюджета Гатчинского муниципального района - 4 млн руб.,

- субсидия из бюджета Ленинградской области – 3,41 млн руб.

За счет средств областного бюджета выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Лукаши, ул. Ижорская.

За счет межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнено обустройство подъездов в щебеночном исполнении: д. Монделево ул. Транзитная и пер. Павловский; д. Шаглино ул. Прибрежная, ул. Звонкая; д. Вяхтелево ул. Малая.

За счет бюджета Пудомягского поселения выполнен ремонт участков дорог:

- ул. Парковая в д. Покровская;

- д. Корпикюля;

- ул. Садовая, ул. Зеленая в

д. Вяхтелево;

- ул. Луговая в д. Руссолово.

Выполнено обустройство участка дороги в щебеночном исполнении по переулку Тупиковому и ул. Волховской в д. Покровская.

Произведена отсыпка асфальтной крошкой Тихого переулка в пос. Лукаши.

Выполнен ямочный ремонт в деревнях Антелево, Вяхтелево, Руссолово, Марьино, Шаглино, Лукаши, Пудомяги. Проведено грейдирование в д. Руссолово и д. Монделево.

В рамках реализации областного закона № 3-оз предоставлена субсидия из областного бюджета в сумме 941 тыс. руб. С учетом софинансирования из бюджета Пудомягского поселения выполнены работы по асфальтированию проезда вдоль домов 8, 8а в д. Пудомяги на сумму 1960 тыс. руб.

В соответствии с областным законом №147-оз в 2022 году Пудомягскому поселению предоставлена субсидия из бюджета области на реализацию проектов местных инициатив граждан в размере 909 тыс. рублей. Средства были направлены на ремонт дорог по улицам Красная и Овражная в п. Лукаши.

Выполнение дорожных работ требует дополнительного финансирования в части составления смет и их экспертизы, а также заключения договоров на строительный контроль. На эти цели затрачено 276 тыс. руб.

В целях безопасности дорожного движения и в соответствии со схемой установлено 22 дорожных знака, проведены работы по разметке дорог, установлено 5 «лежачих полицейских». Затрачено 173 тыс. руб.

Благоустройство

В 2022 году благодаря участию Пудомягского поселения в программе «Формирование комфортной городской среды» реализован проект «Центральная аллея в поселке Лукаши» на сумму 13767 тыс. руб. Средства получили за счет субсидии из федерального и областного бюджетов. По проекту установлены различные виды скамеек, городские качели, лавочка-пазл, навесы, обустроены велопарковки, площадка для проведения мероприятий. В мае 2022 года депутаты, работники администрации и Пудомягского КДЦ, члены Совета ветеранов, школьники и жители поселения приняли участие в посадке деревьев на аллее. Сейчас эта территория стала местом притяжения различных групп населения.

Еще одним направлением федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» стало создание благоустроенных дворовых территорий. В 2022 году по этой программе проведено комплексное благоустройство дворовой территории в д. Пудомяги у домов 8, 8а, 9, в частности выполнено устройство пешеходных дорожек с зоной отдыха, освещение, установлены малые архитектурные формы, детская игровая площадка. Выполнены работы по озеленению. Стоимость работ составила 8647 тыс. руб.

Для безопасности жителей и сохранения созданных объектов в пос. Лукаши установлено 10 камер видеонаблюдения. Благодаря видеозаписям пресечены акты вандализма на Центральной аллее.

В рамках мероприятий по проведению химической обработки борщевика Сосновского на территории поселения выполнены работы на площади 71 га на сумму 862 тыс. руб. Качество выполненных работ оценивали специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

Несанкционированных свалок на территории поселения за 2022 год не выявлено.

В целях безопасности жителей поселения проведена обработка от клещей территорий около футбольного поля в д. Пудомяги, стадиона в пос. Лукаши, детских площадок и кладбища в д. Шаглино.

За счет бюджета поселения проведена обрезка кустарников и спил 10 деревьев в пос. Лукаши и д. Пудомяги.

Проведены работы по прочистке дренажных канав в деревнях Пудомяги, Шаглино, Покровская, Корпикюля.

В рамках месячника по благоустройству проведены субботники, в которых приняли участие работники администрации, депутаты, работники Пудомягского КДЦ, жители поселения. Традиционно работники учреждений и депутаты проводили уборку на территории памятников Великой Отечественной войны, граждане трудились в своих населенных пунктах. За период проведения месячника по благоустройству собрано и вывезено 27 куб. м мусора.

Администрация и жители поселения всегда находят поддержку у депутатов Законодательного собрания Ленинградской области. Избранный депутат Александр Владимирович Русских и экс-депутат Лариса Максимовна Пункина по просьбе жителей

д. Пудомяги ходатайствовали о выделении из областного бюджета 3 млн руб. на установку и оборудование детской игровой площадки с травмобезопасным покрытием из резиновой крошки в д. Пудомяги, в районе д.27.

К Дню знаний выполнены работы по благоустройству территории около Лукашевской средней школы.

Администрация проводит работу по профилактике пожарной безопасности. Совместно с общественными советами информирует жителей, особенно в частном секторе, о необходимости строго соблюдать меры пожарной безопасности.

Уличное освещение

За последний год на монтаж, обслуживание линий уличного освещения и оплату электричества затрачено 6480 тыс. руб. В настоящее время практически во всех населенных пунктах на основных улицах полностью есть уличное освещение.

Смонтированы новые линии электропередачи, проведена замена старых линий общей протяженностью более 4,5 км. Установлено 42 дополнительные опоры для линии уличного освещения. В населённых пунктах появилось 142 новых светодиодных светильника, проведена замена 53 старых светильников ДРЛ на энергосберегающие.

В дополнение к проекту благоустройства Центральной аллеи в п. Лукаши произведена замена старых опор на современные, соответствующие новому дизайну аллеи. Также новые опоры, с подземным подведений линий электропередач, были установлены на благоустроенных территориях в д. Пудомяги у домов 8, 8а, 9, на автомобильных стоянках и новой детской площадки у д. 27.

Новые линии уличного освещения смонтированы и введены в эксплуатацию в д. Пудомяги по ул. Стародеревенской, в п. Лукаши в Тихом переулке, в д. Вяхтелево, в д. Антелево.

Жилищное хозяйство

Жилищный фонд поселения составляет 29 многоквартирных домов (МКД) общей площадью 63 тыс. кв. м., 87% квартир в жилищном фонде приватизированы. В 2022 году проведена оплата взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области за муниципальный жилфонд на сумму 1049 тыс. руб.

Администрация ведет учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На 31 декабря 2022 года в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на учете в поселении состоит 12 семей, еще 11 семей признаны нуждающимися для участия в программах.

В течение 2022 года 7 семей сняты с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в связи с утратой оснований состоять на учете, из них 2 семьи получили жилое помещение в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2019-2025 гг.».

В 2022 году снесены два аварийных дома: в д.Корпикюля д.30 (расселен в 2021 году) и в пос. Лукаши д. 2б по ул. Школьной (зарегистрированных граждан нет).

В д. Покровская дома №219 и №221 включены в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2019–2025 гг.». Срок переселения был определен на 2024-2025 гг. Администрация поселения неоднократно направляла письма в Комитет по строительству Ленобласти о возможном переносе расселения на более ранний срок. В 2022 году расселение этих МКД включили в этап 2022-2023 гг.

В 2022 году была выделена субсидия из федерального бюджета в размере 56,5 млн руб. и межбюджетный трансферт из бюджета Гатчинского муниципального района в размере 8,4 млн руб., что позволило закупить 15 жилых помещений на вторичном рынке жилья, заключено одно соглашение об изъятии недвижимости. Жители поселения переехали в благоустроенные квартиры. В 2023 году необходимо расселить ещё 8 семей.

Социальная работа

Одним из важных направлений работы администрации является социальная сфера.

В Пудомягском поселении проживают 26 ветеранов Великой Отечественной войны. С Днем Победы их поздравили и вручили подарки руководители поселения, депутаты, работники администрации, члены совета ветеранов.

Стало хорошей традицией поздравление пожилых людей с юбилеями. В 2022 году руководители поселения совместно с представителем совета ветеранов поздравили 50 юбиляров от 70 лет и старше, 4 семейные пары принимали поздравления и подарки в честь золотой свадьбы.

Совет ветеранов Пудомягского поселения возглавляет Валентина Николаевна Виноградова. Благодаря её инициативе, неравнодушию, умею организовать работу и сплотить коллектив совет ветеранов на протяжении всего 2022 года вел активную работу.

Члены совета ветеранов - постоянные участники мероприятий по озеленению поселения: они сажали деревья на новой аллее в п. Лукаши, в «Саду Памяти» д. Пудомяги сажали березки и каштаны, у памятника в д. Пудомяги посадили гвоздики и бархатцы.

Ветераны подают пример молодым и в занятиях спортом. Регулярно занимаются скандинавской ходьбой, принимали активное участие во Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни».

Представители совета ветеранов участвовали в конкурсах «А ну-ка, бабушки», «Сударыня Масленица» и многих других. Ольга Филипповна Полонянкина, бывший несовершеннолетний узник, участвовала в трогательном проекте «Душа женщины - душа Победы».

Семья Косыревых, при поддержке Совета ветеранов, участвовала в региональном конкурсе «Моя история - часть истории Ленинградской области», проводимом Архивным управлением Ленинградской области в рамках Года Команды 47 и одержала победу в номинации «За сохранение исторической памяти».

В областном конкурсе творчества людей старшего возраста «Добрых рук мастерство» участвовали рукодельницы: Анна Григорьевна Митяева с картиной соломкой «Чаепитие в Лукашах»; Татьяна Викторовна Бойкова с жилетом ручной вязки «Серебро осени». Лауреатом конкурса стала ветеран Великой Отечественной войны Валентина Илларионовна Белевич с картиной «Всадница» К. Брюллова, вышитой крестиком.

В конце декабря на заседании Совета ветеранов Гатчинского района были подведены итоги конкурса видеороликов «Командный дух», в котором Совет ветеранов Пудомягского поселения занял 2 место.

Не остаются без внимания администрации и дети. В поселении стало традицией вручать на новогодние праздники сладкие подарки детям из многодетных и малообеспеченных семей. В 2022 году было закуплено 250 подарков, во вручении которых приняли участие руководители поселения, депутаты и активисты.

В конкурсе Гатчинского муниципального района «Человек слова и дела» был отмечен глава крестьянского (фермерского) хозяйства, член ассоциации «Союз органического земледелия» Алексей Викторович Садов за реализацию на территории поселения своего агропроекта и развитие агротуризма. В конкурсе «Женщина года» отмечена заведующая Антелевской амбулаторией – врач общей практики Галина Вячеславовна Кремер.

Семья Жидковых награждена общественной наградой - медалью «За любовь и верность». Супруги прожили в браке 56 лет.

В августе 2022 года делегация поселения принимала участие в смотре-конкурсе «Подворье» Гатчинского муниципального района. 1 место в номинации «Ветеранское подворье» присвоено жителю д. Веккелево Борису Юрьевичу Бродягину, 2 место в номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство» заняла жительнице д. Марьино Елена Александровна Богданова. Благодарность и памятные подарки за участие получили: в номинации «Самый лучший участок» - Наталья Николаевна Павлова из д. Вяхтелево, в номинации «Лучшие умелые руки» - Анна Григорьевна Митяева из п. Лукаши.

В областном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье» Гатчинский муниципальный район представлял Борис Юрьевич Бродягин. Он стал победителем в номинации «Лучший птицевод».

Творческая семья Вишневских из д. Пудомяги участвовала в областном фестивале «День детства», представив выставку поделок и мастер-класс по изготовлению мягкой игрушки.

В 2022 году в Ленинградской области прошел очередной конкурс «Инициативный гражданин Ленинградской области». Победителем в номинации «Лучший представитель общественного совета» стала член общественного совета д. Шаглино Алена Вячеславовна Пехота. Три года подряд представитель Пудомягского поселения признается лучшим в этой номинации.

Культура и спорт

Вопросы организации досуга, обеспечения населения услугами культуры и спорта находятся в ведении муниципального казенного учреждения культуры «Пудомягский культурно-досуговый центр». Финансирование деятельности учреждения производится за счет средств бюджета Пудомягского поселения. Объем расходов на подведомственное учреждение и реализацию мероприятий в сфере культуры в 2022 году составил 12 млн рублей.

В Пудомягском культурно-досуговом центре работает 15 клубных формирований, в которых занимаются 256 человек. В 2022 году коллектив КДЦ провел 232 мероприятия, которые посетило 10955 человек.

Важную роль в культурной жизни поселения играют библиотеки в д. Пудомяги и пос. Лукаши, читателями которых являются 875 человек. Библиотеки работают в сотрудничестве с Лукашевской школой, Советом ветеранов, детским садом. За 2022 год работники библиотек организовали и провели 132 мероприятия.

3 июля на берегу Ижоры в Пудомягах воссоздали эпизод Гражданской войны - бой за переправу 1920 года. Масштабное сражение между белой и красной армиями разыграли 150 реконструкторов из Москвы, Самары, Петербурга и области. Военный спектакль увидели более 600 человек жителей и гостей поселения.

18 сентября в деревне Корпикюля состоялся военно-исторический фестиваль «Подвиг ополченцев в боях за Ленинград и Красногвардейский укрепрайон летом-осенью 1941 года». На фестиваль съехались более 200 участников и более тысячи зрителей.

В летние месяцы 2022 года на территории поселения были предоставлены временно 16 рабочих мест по благоустройству территорий для подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно и 2 места молодым людям в качестве бригадиров. На 2023 год планируется предоставить 17 рабочих мест для подростков и 3 места бригадирам.

В поселении созданы условия для занятий футболом и хоккеем. На футбольном поле в д. Пудомяги проводит тренировки н футбольная команда. Хоккейная площадка в пос. Лукаши пользуется большой популярностью в течение всего года. Зимой традиционно заливается каток, проходят тренировки хоккеистов и катаются все желающие. В летнее время площадка используется для проведения различных мероприятий.

Спортсмены поселения принимали участие в соревнованиях Гатчинского муниципального района, Ленинградской области и в других субъектах России.

30 января в пос. Лукаши прошел детский турнир по хоккею с шайбой, посвященный памяти Д.А. Мелехина. В турнире приняли участие команды Колпино и Санкт-Петербурга. Команда Пудомягского поселения «Ирбис» заняла 2 место.

Мужская хоккейная дружина принимала участие в Кубке главы администрации Гатчинского муниципального района, где заняли 2 место.

Юные спортсмены в составе команды Гатчинского района в соревнованиях по хоккею с мячом заняли 3 место в Ленинградской области

В соревнования по футболу среди мужских команд на районном празднике, посвященном Дню физкультурника, ФК «Пудомяги» занял 2 место. Детский ФК «Корона 2012» занял 3 место в Первенстве Гатчинского муниципального района по мини-футболу среди детских команд и 1 место в Первенстве среди подготовительных команд сезона 2022 года чемпионата Санкт-Петербурга по футболу.

Задачи на 2023 год

Особое внимание уделим следующим направлениям:

- завершению переселения граждан из аварийных домов №219, 221 в д. Покровская;

- энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования наружного освещения;

- решению вопросов пожарной безопасности;

- ремонту дорог местного значения и дворовых территорий;

- благоустройству общественной территории - сквера «Мозаика» в д. Пудомяги в рамках программы «Комфортная городская среда»;

- обработке территорий от борщевика Сосновского;

- обустройству и ремонту детских площадок.

- включению строительства ДК в д.Пудомяги в региональные программы.

В заключение хочу выразить слова благодарности за взаимное сотрудничество правительству Ленинградской области, администрации Гатчинского муниципального района, депутату Законодательного собрания Ленинградской области, депутатам нашего поселения, членам общественных советов, руководителям предприятий и учреждений.

Большое спасибо всем жителям поселения, коллективу администрации поселения за работу в 2022 году.

Совместная работа всегда приносит положительные результаты.