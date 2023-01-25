День студента отметили в Гатчине

В гости к гатчинским студентам приехали ребята из Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, Тосненского и Волосовского филиалов «Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области», Лисинского лесного колледжа и Бегуницкого агротехнологического техникума.

С днем российского студенчества собравшихся поздравила председатель Комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева:

- Возможностей для молодежи сегодня очень много, и я попрошу, чтобы вы ими пользовались, чтобы вы доверяли и помогали друг другу! Желаю каждому, кто постигает вершины знаний, успехов в учёбе и развития творческого потенциала. Пусть открываются новые таланты, светлые умы развивают новые технологии, а сегодняшние студенты становятся завтра незаменимыми специалистами. Каждая профессия важна, а молодость для этого и дана, чтобы развиваться, пробовать новое и учиться на ошибках! Грызите гранит науки, постигайте новые вершины, получайте море знаний и впечатлений, перенимайте опыт у педагогов, навёрстывайте упущенное, прислушивайтесь к старшему поколению и, конечно же, не теряйте драгоценного времени, ведь летит оно быстро и нужно успеть всё!

Интерактивный квиз между командами помог студентам проверить свои компетенции во многих вопросах. Вышло не только жаркое состязание, но и зажигательная танцевальная вечеринка! И хотя все команды показали прекрасный уровень подготовки, победа досталась команде Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.

В товарищеском матче по волейболу встретились команды ГИЭФПТ и ЛГУ имени А.С. Пушкина. Победу одержали гости из ЛГУ имени А.С. Пушкина.

По словам участников, вышло очень мощное мероприятие, особенно в плане энергетики. За что слова благодарности Ресурсному добровольческому центру Ленинградской области, команда которого считает направление развития студенчества одним из ключевых в своей деятельности.

Фото: Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области