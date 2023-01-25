Ленобласть начинает новый сезон работы в Енакиево

На совещании, посвященном планам региона по работе в Енакиево, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил перечень работ, выполняемых за счет федеральных средств в подшефном городе Донецкой Народной Республики на 2023 год.

«Федеральный Фонд развития территорий предоставил Ленинградской области 1,3 миллиарда рублей из бюджета нашей страны. Еще 750 миллионов выделит бюджет региона. Мы настроены на то, что с федеральной поддержкой восстановление социальных и инфраструктурных объектов в Енакиево пойдет гораздо быстрее. Контроль, организация и качество работ — за нами», — отметил Александр Дрозденко.

В перечне работ ― ремонт в образовательных учреждениях, дорог, сетей освещения, установка новых модульных очистных сооружений, замена аварийных участков коммунальных сетей, кровель в многоквартирных домах и многое другое.

По поручению губернатора специалисты администрации Ленинградской области отправятся в подшефный город для контроля за ходом выполнения работ.

В 2022 году область восстановила 75 инфраструктурных объектов: 7 многоквартирных домов, 6 образовательных учреждений, сцену дома культуры, 4 крупные дороги, около 1,5 тысяч погонных метров аварийных участков водоводов и 4 котла. Чтобы в трубах и батареях появилось тепло пробурено 20 глубоких артезианских скважин. Направлено более 850 тонн гуманитарной помощи, включая 6 автобусов и 10 трамваев, 39 единиц медицинской техники, оснащение техникой и учебниками 27 образовательных учреждений.