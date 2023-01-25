Знает сорока, где зиму зимовать

– Татьяна Адольфовна, какие виды птиц традиционно остаются на зимовку в Ленобласти?

– Многие думают, что зимой у нас можно встретить только воробьёв да синиц. Если вы вооружитесь биноклем, то убедитесь, что даже маленькие, вроде одинаковые птички окажутся совсем разными, удивительно красивыми.

Конечно, если говорить о певчих птицах, то в первую очередь это синицы – большая, хохлатая, пухляк и другие. Есть ещё длиннохвостая синица, или ополовник, которая на самом деле к синицам не относится, а принадлежит к отдельному семейству.

У нас зимуют все врановые, из них особенно привлекательна нарядно раскрашенная сойка, дрозд-рябинник, снегирь, зеленушка, коноплянка, щегол. Из более крупных птиц у нас в огромном количестве зимуют серебристые чайки и кряквы. Но много и других видов, которые встречаются реже. Например, седой дятел или чёрный дятел-желна.

– А можно ли встретить кого-то из представителей редких видов?

– В лесу большой удачей можно считать встречу с кукшей. В городской черте можно увидеть сокола-сапсана, который охотится на голубей.

– В этом году выдалась переменчивая зима. Как это отразилось на поведении пернатых?

– Оттепели и последующие обледенения – очень плохие условия для зимовки. Они делают недоступным привычный корм, которым питаются птицы. Тем более что в этом году был неурожай традиционных кормов. Например, ягод рябины, которыми питаются дрозды, свиристели, щуры, снегири и другие птицы. Нет и семян чёрной ольхи, при урожае которой у нас остаются зимовать чижи и чечётки. Почти нет еловой шишки, без которой невозможна зимовка клестов. Это значит, что и весной все ранние мигранты будут испытывать нехватку корма – они привыкли питаться высыпающимися семенами ели.

Всё это отражается на числе певчих птиц, которые остаются на зимовку. А раз нет мелких птиц, то нет и условий для зимовки хищников: ястреба-перепелятника, дербника, воробьиного сыча, серого сорокопута. Кстати, последние два вида включены в красные списки редких охраняемых птиц.

– Какие угрозы, кроме голода, несёт птицам зима?

– Конечно, сильные морозы. Так, например, если мороз больше -25 градусов, страдают даже наши обычные большие синицы. Для того чтобы раздолбить семечко, им надо держать его в лапах, которые на таком морозе мёрзнут. Птицы то и дело поджимают лапы, роняя корм.

– Чем могут помочь простые люди?

– Делать кормушки. Главное правило – корм в них должен быть всегда! Лучше всего подкармливать птиц семечками подсолнуха, обязательно сырыми; кроме того, измельчёнными орехами. Около кормушки можно закрепить кусочек несолёного жира, его охотно будут есть большие пёстрые дятлы и синицы.

Если же вы встретили в лесу раненую или больную птицу – обратитесь в центры содержания пернатых. Адреса таких центров в вашем районе можно найти в Интернете.

– Помогает ли пернатым программа создания заказников и заповедников в Ленинградской области? Например, в вопросе сохранения краснокнижных видов птиц?

– Это одна из целей создания особо охраняемых природных территорий. Чтобы спасти редкий вид, нужно иметь целую систему охраняемых территорий. Ведь ареал обитания всегда гораздо больше, чем территория одного заповедника или даже региона.

Вместе с тем, когда мы говорим об охране птиц, речь должна идти не только о редких видах. В последние несколько десятилетий наблюдается глобальный процесс сокращения численности большинства видов птиц в природе. Главный фактор – сокращение естественных местообитаний или ухудшение их качества. Системы охраняемых территорий сохраняют такие места, а заповедники позволяют ликвидировать фактор беспокойства, который очень негативно влияет на птиц.

Могу привести один из примеров катастрофического сокращения численности вида овсянки-ремеза. Этот вид даже включили в последнее издание Красной книги России. Наблюдения последних двух лет показали, что эта птица вновь появилась на территории Нижне-Свирского заповедника, стала отмечаться и в гнездовое время, и во время миграции. Надеемся, что вид восстановит численность и в заповеднике снова станет обычным на гнездовании.

Беседовала Александра Родионова

Фото: Анатолий Смирнов