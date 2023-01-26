Дружногорское поселение: вместе мы сможем многое

- В состав Дружногорского городского поселения входят его административный центр - городской поселок Дружная Горка, 11 сельских населенных пунктов - деревни Заозерье, Зайцево, Изора, Кургино, Лампово, Лязево, Остров, Протасовка, Симанково, с. Орлино и п. ст. Строганово, а также 31 СНТ, ДНТ и ДНП.

По официальным данным Росстата на 1 января 2022 года, на территории Дружногорского поселения было зарегистрировано 5635 граждан. Наши данные по результатам Всероссийской переписи населения 2021 года говорят, что постоянно на территории поселения проживают более 7 тысяч жителей.

Администрация Дружногорского поселения по состоянию на 1 января 2023 оказывает 60 муниципальных услуг и 1 муниципальную функцию, а также выполняет государственное полномочие по первичному воинскому учёту граждан.

В весенний и осенний призывы граждан в ряды Вооруженных сил РФ с территории поселения отправлено в войска 10 молодых людей, что составило 125 % от поставленного плана.

В 2022 году 8 муниципальными служащими администрации гражданам предоставлено 463 муниципальные услуги, выдано 157 справок, рассмотрено 147 письменных и 2645 устных заявлений граждан.

Доходная часть бюджета поселения в 2022 исполнена в сумме 93,7 млн рублей, на 92,4 %. Расходная часть бюджета поселения исполнена в сумме 100,7 млн рублей, это 97,7 процентов.

Земельные отношения

В рамках реализации закона Ленинградской области № 75-оз от 17.07.2018 года по обеспечению земельными участками многодетных семей в 2022 году предоставлено 7 участков для строительства индивидуальных жилых домов многодетным семьям Гатчинского района.

Администрация поселения провела работы по перераспределению и продаже в собственность 54 земельных участков на общую сумму более 16 млн рублей.

В рамках проведения работы по вовлечению в оборот невостребованных сельскохозяйственных угодий в прошедшем году проведены аукционы и заключены договоры аренды 18 земельных участков. Таким образом было введено в оборот 419 гектаров сельскохозяйственных угодий. В текущем году работа будет продолжена, планируется проведение аукционов на аренду ещё 500 гектаров сельскохозяйственных угодий. Уверен, что жители наших деревень уже видят изменения, когда заросшие бурьяном и борщевиком поля рекультивируются и вновь вводятся в полноценную сельскохозяйственную деятельность.

ЖКХ

В 2023 году начнется следующий период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (краткосрочный план реализации 2023-2025 годов), куда включен ремонт следующих домов нашего поселения: п. Дружная Горка, ул. Введенского д.2 и д.16; ул. Здравомыслова, дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Пролетарская, д.1, д.9; ул. Садовая д.6; с. Орлино, ул. Новая, д.4, а также п. ст. Строганово, ул. Железнодорожная, д.2. Долгожданный ремонт кровель в Орлино и Строганово будет выполнен в 2023 году.

Включение в краткосрочные программы дополнительных домов возможно только при условии высокого уровня оплаты взносов за капитальный ремонт общедомового имущества со стороны собственников жилья. Хочется в очередной раз напомнить жителям, что это является обязанностью собственников жилых помещений.

В 2022 году администрация поселения, с одной стороны, в судебном порядке продолжила процедуру изъятия помещений в аварийных МКД, с другой, – разработана проектная документация для сноса домов. Выполнены 6 проектов, определяется источник финансирования этих работ. Дополнительно в 2023 году планируем очистить от строительного мусора и старых сараев территорию аварийных МКД, которые были уничтожены огнем в прошлом году.

В продолжение ликвидации аварийного фонда на территории поселения был расселен 2-квартирный дом, расположенный в п. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 25, новоселье отпраздновали 5 человек.

В конце 2022 года в комитет по строительству Ленинградской области направлены документы для расселения еще 9 аварийных МКД, расположенных в п. Дружная Горка и д. Остров. Проводим совместную работу с правительством Ленинградской области и руководством Гатчинского района для того, чтобы максимально ускорить процесс переселения граждан из аварийного жилья.

Газификация

В 2022 году продолжилась газификации частного сектора поселения.

Администрация Дружногорского поселения в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» завершила строительство объекта «Распределительный газопровод по

п. Дружная Горка Гатчинского района». Построено более 13,5 км газопровода, более 220 домовладений получили техническую возможность для газификации. Также в прошедшем году завершено проектирование объекта «Распределительный газопровод по д. Лампово Гатчинского района», проведена государственная экспертизы проектно-сметной документации на строительство более 14 км газопровода. Проект передан для реализации АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Ожидаем выполнение работ в 2023 году. Также весной текущего года подрядные организации продолжат работы по строительству распределительных газопроводов в с. Орлино.

Наше поселение активно принимает участие в федеральной программе «Догазификация населенных пунктов», разработанной в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. Жители сразу трёх крупнейших населенных пунктов поселения - Дружная Горка, Лампово, Орлино - подали уже более 230 заявок на бесплатное подключение своих участков к сетям газоснабжения и заключили договора на выполнение работ, в том числе используя субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных до-мовладений к сетям газораспределения (в рамках постановления правительства Ленинградской области от 30.08.2013 № 282).

Благоустройство

В 2022 году при финансовой поддержке из областного бюджета (средства на развитие общественной инфраструктуры выделены по заявке депутата Законодательного собрания Ленобласти Л.А. Тептиной) выполнены работы по благоустройству придомовой территории д. 6 на ул. Введенского в Дружной Горке и д. 9, 16 на ул. Совхозной в д. Лампово.

В рамках реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз, так называемого закона «о старостах», в 2022 году было установлено детское игровое оборудование в с. Орлино, д. Изора, д. Зайцево, д. Лампово и д. Остров, обустроены контейнерные площадки в д. Заозерье. В 2023 году приобретение и установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм в целях реализации закона будет продолжена: обновления произойдут в д. Лампово и д. Заозерье.

В 2023 году реализация областной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» позволит начать масштабное обновление контейнерных площадок на территории поселения: будут обустроены контейнерные площадки в Дружной Горке, Лампово и Изоре.

В 2022 году продолжилась поэтапная работа по ремонту муниципальных автомобильных дорог: в ходе реализации закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» отремонтированы ул. Усадебная, ул. Крылова и ул. Чащинская в п. Дружная Горка; финансирование «закона о старостах» позволило отремонтировать часть щебеночных дорог в д. Кургино и д. Лампово.

Также продолжается работа по оформлению земельных участков под муниципальными дорогами: за прошедший год проведены кадастровые работы и зарегистрированы права на 17 из 53-х автомобильных дорог местного значения. Также продолжается работа по признанию бесхозными и дальнейшему приёму в муниципальную собственность 5 автомобильных дорог, являющихся подъездами к садоводческим массивам поселения.

В прошедшем году Ленинградская область отремонтировала региональную автомобильную дорогу «Подъезд к ст. Дивенская», которая берет свое начало в д. Заозерье нашего поселения. В 2023 году мы продолжим работу с комитетом по дорожному хозяйству региона в части повышения безопасности передвижения пешеходов вдоль региональных автомобильных дорог. Необходимо дополнительное обустройство дорожных неровностей, пешеходных переходов и тротуаров. Проекты область разработала, надеемся на их оперативную реализацию.

В 2023 году предстоят масштабные работы по благоустройству п. Дружная Горка: планируется обустройство двух пешеходных дорожек - от д. 17 по ул. Введенского до Дружногорского ДК и д. 7 по ул. Введенского до ул. Луговой.

Ключевой задачей для администрации на 2023 год является реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - на ул. Урицкого в Дружной Горке будет обустроен «Сквер Ритингов». В 2022 году при активном участии жителей была выбрана территория и разработан проект благоустройства современного общественного пространства, который в том числе будет софинансироваться за счет средств на развитие общественной инфраструктуры, выделенных по заявке депутатов Законодательного собрания области О.В. Белова и Л.А. Тептиной.

Помним! Гордимся!

Мы помним о героях, погибших при защите нашей Родины, и чтим их память. 31 января 2022 года жители Дружногорского городского поселения отметили

78-ую годовщину освобождения нашей земли от немецко-фашистских захватчиков, а 9 мая вместе отпраздновали 77-ую годовщину Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Я хочу поблагодарить всех жителей, принимавших участие в торжественно-траурных акциях на нашей земле.

Большой вклад в проведение патриотических мероприятий внес волонтерский отряд «ДоброТворцы» под руководством Александры Козявиной. В 2022 году отряд провел 14 акций, среди них такие знаковые, как «Свеча памяти», «Георгиевская лента», «Случайный вальс», «Субботники на памятных местах Дружногорского городского поселения».

Как и годом ранее, одной из самых запоминающихся акций стала «Победная Весна», в ходе которой волонтёры стали настоящей фронтовой агитбригадой и проехали с концертной программой по территории Дружногорского поселения, а финальное выступление организовали прямо во дворе участника Великой Отечественной войны Семёна Николаевича Копытского.

Культура

В 2022 году специалистами Дружногорского культурно-досугового центра проведено 312 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 18 тысяч человек. По состоянию на 01.01.2023 года в учреждении функционируют 12 клубных формирований. При этом в прошедшем году появились несколько новых - хореографическое объединение «Созвездие» и клуб по интересам «Вне сети» в д. Лампово, вокальный коллектив «Мелодия» в Дружной Горке. Участники коллективов уже начали завоевывать звания лауреатов на районных и областных фестивалях.

Одним из самых ярких событий года стал 10-летний юбилей театрального коллектива «Розыгрыш». В этом году коллектив обещает порадовать жителей поселения постановкой нового спектакля.

В прошедшем году на средства депутатов Законодательного собрания О.В. Белова и Л.А. Тептиной для Дружногорского КДЦ приобретена пушка для бумажного шоу и швейная машинка, необходимая для пошива костюмов. Выражаем депутатам слова огромной благодарности за их помощь.

За счет собственного бюджета поселения укреплена техническая база учреждения как для проведения культурно-массовых мероприятий, так и для работ по поддержанию эстетического состояния территории Дома культуры и улучшения системы безопасности учреждения.

В 2022 году в Дружногорской школе открылся центр «Точка роста». Уверен, что новое современное образовательное пространство способно привить ученикам в нашем поселении любовь к науке и желание всесторонне повышать свои знания в точных науках и современных технологиях.

Лучшая муниципальная практика

Особое внимание в работе администрации уделяется гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также сохранению и популяризации культуры и языков народов Российской Федерации, проживающих в поселении. По результатам 2021 года принято решение описать нашу деятельность в этом направлении и направить заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». По результатам оценки Дружногорское поселение заняло 2 место в категории «Городские поселения» на региональном уровне и было рекомендовано к участию в федеральном этапе.

В 2022 году в рамках подпрограммы «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» Дружногорское поселение приняло участие в конкурсе творческих проектов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации.

Ламповская сельская библиотека выиграла грант в номинации «Лучший творческий проект по сохранению и популяризации русского языка» и реализовала проект «Через книгу – к истории русского языка»: проводились занятия и мастер-классы, на которых жители и гости нашего поселения обращались к пословицам, поговоркам, вспоминали их этимологию, учились чистописанию и каллиграфии, посещали лекции и семинары.

Неоднократно, благодаря активной работе Дениса Ермолина, д. Лампово становилась в 2022 году местом для реализации социальных проектов в области туризма и духовно-просветительских проектов. В мае 2022 года прошла вторая Никольская ярмарка: организаторам удалось в программе объединить уникальные примеры культуры староверов из нашего региона, северного села Усть-Цильма, а также Новгородской и Нижегородской областей. Изюминкой праздника стали старинные горочные и посидочные песни в исполнении фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской консерватории.

Зарегистрированная Д.С. Ермолиным автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения русской старины» при поддержке администрации поселения получила субсидию Гатчинского муниципального района на реализацию проекта «Русь потаенная», в рамках которого с июня по декабрь проводились мероприятия в рамках лектория выходного дня. Цель проекта – познакомить жителей деревни, поселения и района с особенностями духовной и материальной культуры староверов, историей старообрядчества на Гатчинской земле. В рамках проекта прошли различные мастер-классы.

С уверенностью могу сказать, что 2023 год принесет новые успехи: по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов проект по созданию Центра истории и культуры деревни Лампово, созданный Д.С. Ермолиным, получил существенную поддержку из федерального бюджета. В деревне будет создано культурное пространство «Центр истории и культуры деревни Лампово», в рамках которого получат развитие традиционные ремёсла, работа с местными жителями, собственниками домов – объектов культурного наследия.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям нашего поселения, а особенно – к жителям деревни Лампово: давайте все вместе поддержим усилия Центра по сохранению уникального явления для нашего региона, ведь ее старообрядческая община – единственная в Ленинградской области.

В прошедшем году АО «Почта России» модернизировало сельское отделение связи в деревне Лампово. Теперь жители могут получить не только почтовые и финансовые услуги, но и, например, подтвердить учётную запись на портале Госуслуг и распечатать необходимые документы.

Общественные объединения

Совет ветеранов поселения во главе с Татьяной Петровной Федоровой в прошедшем году продолжил свою активную работу: члены совета поздравляли с юбилейными датами жителей серебряного возраста, оказывали содействие в проведении патриотических мероприятий. Ветераны поселения приняли участие в районном конкурсе видеороликов «Командный дух», рассказывающих о деятельности ветеранской организации, и заняли 2 место.

Продолжает свою работу Дружногорский семейный совет. В своем помещении в доме 11а на ул. Урицкого он оказывает различную помощь жителям: организует сбор и раздачу вещей нуждающимся, проводит консультации со специалистами. Совместно с Женским советом поселения организация проводит сбор помощи для мобилизованных жителей нашего поселения, участвующих в СВО.

При Молодежном совете Дружногорского городского поселения создано хореографическое объединение «Орхидея», которое в ушедшем году стало лауреатом III степени на ХХV открытом фестивале хореографических коллективов «Сиверский калейдоскоп».

В 2023 году наше поселение примет участие в проекте «Губернаторский молодежный трудовой отряд». Мы уверены, что наша молодежь сможет проявить себя с самой лучшей стороны, показав свою любовь к труду и малой родине.

Спорт

Спорт – неотъемлемая часть жизни поселения. Центром притяжения любителей спорта является Дружногорский физкультурно-спортивный центр «Росич».

На базе спортивного центра занимаются 227 человек в 18 группах по 8 видам спорта: дзюдо, тайский бокс, футбол, капоэйра, волейбол, хоккей с шайбой, настольный теннис, силовые виды спорта.

В 2022 году на базе ФСЦ «Росич» было проведено 22 спортивных мероприятия, в том числе 8 районного уровня. Воспитанники спортивного центра и сборные команды поселения по различным видам спорта приняли участие в 69 соревнованиях районного, регионального, всероссийского уровней и завоевали 270 медалей, в том числе 3 награды на всероссийских соревнованиях.

Спортивная команда «Алмаз» в 2022 году достойно представляла наше поселение на Чемпионатах, Кубках, турнирах Гатчинского муниципального района по хоккею, футболу и мини-футболу. Футболисты ФК «Алмаз» впервые выиграли сильнейший чемпионат г.Гатчины по мини-футболу. Хоккейная команда ветеранов «Лампово» стала первым в истории чемпионом России в Ночной хоккейной лиге категории 50+.

В 2022 году традиционно на территории поселения прошли районные соревнования: турнир по дзюдо «Юность России», посвященный памяти основателя «Росича» С.И. Тарновского, турнир по дзюдо на призы главы администрации Гатчинского муниципального района, турнир по дзюдо среди ветеранов, фестиваль спортивных единоборств, турнир по футболу «Кубок Гартвига», мини-футбольный турнир среди ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова «Да разве сердце позабудет...», открытый турнир по футзалу «Памяти мастера Капитона Крылова».

В 2022 году погода позволила провести традиционные соревнования по лыжам памяти Г.П. Верхуша. Прекрасная морозная погода позволила собрать на берегу р. Орлинка более 50 любителей классических лыж со всего нашего поселения.

Спортивные достижения поселения отмечены на уровне Гатчинского района – Дружногорское городское поселение в 2022 году заняло 1 место на традиционном районном смотре-конкурсе.

Призовые средства за конкурс пошли на улучшение материально-технической базы спортивного центра в Дружной Горке и Лампово: для проведения занятий по хоккею, бадминтону, футболу и в тренажерных залах нашего поселения.

Хотим поблагодарить всех, кто помогает команде администрации и Совета депутатов в решении вопросов местного значения, определяющих качество жизни нашего населения.

Это депутаты Законодательного собрания Ленинградской области О.В. Белов и Л.А. Тептина, руководство Гатчинского муниципального района, руководители и сотрудники предприятий и учреждений, руководители и члены наших общественных организаций, старосты и все неравнодушные жители. Мы прекрасно понимаем, что еще многое предстоит сделать для развития нашего поселения, но хочется отметить, что к жителям приходит понимание необходимости более активного личного участия во всех реализуемых программах и проектах. Уверены, что вместе мы сделаем наше поселение лучше и комфортнее.