В МФЦ Ленобласти теперь можно зарегистрировать трактор

Услуга дает возможность физическим, юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям пройти процедуру государственной регистрации самоходных машин и других видов транспортных средств, а также внести изменения в регистрационные данные, снять технику с учета, получить справку о совершенных регистрационных действиях, сделать дубликаты документов или государственных регистрационных знаков.

Владельцы вездеходов, снегоходов, квадроциклов, тракторов и другой техники могут обращаться во все отделения МФЦ, откуда их заявления будут направлены в Гостехнадзор на проверку. Срок оказания услуги – 10 дней с момента регистрации заявления в Гостехнадзоре.

В случае положительного решения, заявителю сообщат дату, время и место техосмотра (техосмотр проводится не в МФЦ). После его прохождения транспортное средство будет зарегистрировано, а свидетельство о регистрации и номерной знак заявитель, по желанию, может получить либо в МФЦ, либо в межрайонной инспекции Управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю.

Подробнее об услуге – на официальном сайте МФЦ Ленинградской области.

Помимо МФЦ, жители Ленобласти также могут обратиться за процедурой госрегистрации самоходных транспортных средств на портал Госуслуг или в межрайонные инспекции Управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю.