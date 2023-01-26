Владимир Путин поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

Президент РФ Владимир Путин считает, что в перспективе будет возможно вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Однако, по его словам, в современных условиях не так просто осуществить эту идею.

«Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее в 2017 году несмотря на крымские события 2014 года мы провели [Всемирный фестиваль студентов и молодежи] и провели очень успешно», — отреагировал Путин на предложение студентки РУДН Дарьи Семеновой повторить фестиваль, который прошел в Сочи в 2017 году.

«Я думаю, что все в свое время. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Конечно, мы поддержим», — добавил президент. При этом он отметил, что не все зависит от желания властей. «Зависит от участников, от международных организаций. Но в целом эта идея очень правильная. Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И как правило проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно», — сказал он. Президент также добавил, что поддержка региональных властей организации такого мероприятия важна, «но прежде всего нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра».

Глава государства отметил, что Россия всегда проводит международные мероприятия на очень высоком уровне, с присущим ей блеском. «Мы так и сделаем в следующий раз. За идею спасибо», — заключил он, пообещав привлечь к организации мероприятия и саму девушку, которая изъявила желание работать волонтером на фестивале.