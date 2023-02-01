Сяськелевское поселение: инициатива даёт результат

- Уходящий год был не простым для всех нас. С одной стороны, он стал настоящим испытанием на прочность, с другой – годом новых возможностей и успешно реализованных проектов в нашем поселении.

Прошедший год был наполнен волнением, тревогой и переживаниями за нашу Родину, за наших защитников, которые участвуют в специальной военной операции. В 2022 году на территории поселения, так же, как и во всей нашей стране, произошла мощная консолидация людей, готовых порадовать и согреть души земляков теплом. Хочу поблагодарить всех за чуткость, милосердие и добросердечность.

Администрация поселения и общественность (руководители Женсовета - И.Н. Федорова, Совета ветеранов – Н.Н. Дерепаско, Молодежного совета – Е. Сютина) без всяких формальных указаний объединились и активно включились в общее дело, трудились с полной отдачей, словом и делом поддерживали наших земляков, наших Героев и их семьи.

В первую очередь, проведено анкетирование каждой семьи. На базе ДК организован сбор гуманитарной помощи для наших бойцов. Благодарим за участие в этом депутата Законодательного собрания Ленобласти Т.В. Бездетко, сельхозпредприятия «Пламя», «Большевик», «Черново» (директор Ю.Я. Малаев), ООО «Мясная Гатчинская Компания» (руководитель Р.А. Шевцов), ИП Соколова М.Б., ИП Кайданович О.Р., бюджетные организации, работающие в поселении, и всех неравнодушных граждан.

Администрацией поселения в зону СВО через Ресурсный добровольческий центр Ленобласти и через нашего земляка, главу администрации Пудомягского поселения С.В. Якименко (адресно, непосредственно нашим ребятам) отправлены посылки и письма от учителей и школьников, чтобы весточкой с родной земли порадовать и поддержать их. Добрыми руками наших жителей пошиты дождевики, тактические носилки, связаны носки и маскировочные сети и др. Т.В. Бездетко на собственные средства приобрела и отправила в зону СВО тепловизоры. Подарками и билетами на новогодние представления поздравили с Новым годом детей участников СВО.

Деятельное участие

Главным богатством поселения всегда были и есть его жители, поэтому одним из приоритетных направлений в работе администрации является организация и вовлечение людей в многогранную общественную деятельность. Без деятельной, активной, всесторонней поддержки со стороны населения администрации поселения невозможно справиться с многообразием современных общественных проблем.

Ярким примером участия в общественной деятельности может служить Совет ветеранов войны и труда Сяськелевского поселения, активисты которого организуют помощь тяжелобольным и одиноким гражданам, поздравляют юбиляров, участвуют в субботниках, праздниках, выставках, конкурсах, круглых столах, экскурсиях, спортивных мероприятиях, акциях (в т.ч. шьют вещи для наших защитников). Ряды членов Совета ветеранов с каждым месяцем растут, благодаря активности, настойчивости и яркому примеру активистов.

Благодарю коллективы Домов культуры Сяськелево и Жабино, Пламенской школы, воинской части 41480, Гатчинского социально-досугового отделения «Университет третьего возраста» за совместную работу и поддержку нашей ветеранской организации

Существенно пополнились ряды Молодежного совета поселения. Ребята из Молодежного совета, многие из которых являются членами движения «Волонтеры Победы», принимали самое активное участие в подготовке праздников, акциях, субботниках по благоустройству, обеспечивали волонтерское сопровождение районных и областных мероприятий, проводили встречи со школьниками. Команда «Пламя» стала победителем Спартакиады Молодежных советов Гатчинского района, а также заняла 1 место в фестивалях молодого избирателя на районном и областном уровнях.

Согласно данным электронной площадки системы «Рейтинг молодежной политики» регионов, по итогам 2022 года в Гатчинском районе Сяськелевское поселение занимает 2 место (после Коммунара) по качеству работы с молодежью и динамике развития.

Советом депутатов поселения по представлению сходов граждан назначены старосты – их 21 человек. В результате активной работы старост взаимодействие органов местного самоуправления и жителей при решении вопросов местного значения стало более согласованным.

Бюджет

Экономическую основу местного самоуправления составляет бюджет.

Доходная часть бюджета Сяськелевского поселения на 2022 год утверждена в сумме 62,9 млн руб., исполнение составило 63,1 млн руб. или 100,3 % к годовому плану.

Большая работа проведена по увеличению собираемости собственных доходов. Проведены поквартирные обходы, более 250 должникам вручены квитанции для оплаты задолженности по налогам. На принудительное взыскание задолженности за найм муниципальных жилых помещений судебным приставам отправлено 20 судебных приказов на общую сумму 613 тыс. руб.

Расходная часть бюджета поселения на 2022 год утверждена в сумме 63,0 млн руб., исполнение составило 62,9 млн руб. (99,9%).

Благоустройство

Больше всего бюджетных средств – 18,2 млн руб. – было направлено на благоустройство населенных пунктов поселения.

Самый масштабный проект, который реализован в 2022 году, – это благоустройство общественной территории за Домом культуры в д. Сяськелево в рамках государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»». Стоимость работ составила 11 млн рублей.

Построены площадки для накопления ТКО в деревнях Сяськелево и Фьюнатово (0,9 млн руб.).

На мероприятия по организации уличного освещения и энергосбережения направлено 2,5 млн руб., в т.ч. на оплату электроэнергии – 1,3 млн руб., обслуживание системы электроустановок - 0,7 млн руб., приобретение 52-х уличных светодиодных светильников – 0,5 млн руб.

Мероприятия по благоустройству поселения включили большой перечень работ на общую сумму 3 млн рублей. Это покос травы (574,5 тыс. руб.), оплата труда дворников по уборке территорий по договорам гражданско-правового характера (1414 тыс. руб.), приобретение урн, скамеек, песочниц (148,2 тыс. руб.), строительный контроль (195 тыс. руб.), вывоз стихийных свалок (57 тыс. руб.), вывоз мусора (32,2 тыс. руб.), ремонт и содержание мотокос (105,8 тыс. руб.), приобретение хозяйственных и строительных материалов (73,6 тыс. руб.) и др. На содержание кладбищ было направлено 0,3 млн руб.

В 2021 году в поселении продолжилась борьба с борщевиком Сосновского химическим методом. На сумму 0,5 млн руб. обработано 31,7 га в деревнях Сяськелево, Тойворово, Туганицы, Старые Низковицы, Переярово, Войсковицы.

Дорожное хозяйство

На эту сферу жизнедеятельности в 2022 году направлено 6,6 млн руб.

На ремонт дворовых территорий и автомобильных дорог поселения в 2022 году выделено 4,4 млн. руб. Работы выполнены по следующим адресам:

- проезд №1 от ул. Новоселки до уч. №18 по ул. Полевой в д. Сяськелево (1,3 млн руб.),

- ремонт дворовой территории многоквартирного дома

№ 2/62 в д. Тойворово (1,6 млн руб.),

- ремонт дворовой территории многоквартирного дома

№ 2/49 в д. Тойворово (1,6 млн руб., в том числе 1 млн руб. предоставлен из областного бюджета по ходатайству депутатов Законодательного собрания Т.В. Бездетко и С.В. Коняева).

На содержание дорог израсходовано 1,9 млн руб., основная часть которых направлена на расчистку дорог от снега в зимний период (1,6 млн руб.)

На 1 января 2022 г. отремонтированы все дворовые территории в д. Сяськелево и д. Жабино. С 2021 г. проводятся работы в д. Тойворово.

Землеустройство и землепользование

В 2022 году из бюджета поселения 400 тысяч рублей направлены на проведение комплексных кадастровых работ при постановке земельных участков на кадастровый учет. Речь идет о муниципальных автомобильных дорогах, земельных участках под кладбищами вблизи д. Вохоново и д. Старые Низковицы, а также земельных участков под многоквартирными жилыми домами в д. Тойворово.

Жилищное хозяйство

Затраты по статье «Жилищное хозяйство» составили 1,4 млн руб. В том числе 918 тыс. руб. направлены на оплату взносов в фонд капитального ремонта за муниципальный жилой фонд. Ремонт муниципальных квартир обошелся бюджету в 64,5 тыс. руб., оплата жилищных и коммунальных услуг маневренного жилого фонда потребовала 49,8 тыс. руб.

Также из бюджета 138 тыс. рублей направлены на строительный контроль ремонта крыш в д. Старые Низковицы. В 2022 году администрация поселения подготовила полный пакет документов (в т.ч. ПСД) за счет средств бюджета поселения, получила субсидию по неотложной необходимости, выступая техническим заказчиком от НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области», заключила два муниципальных контракта на ремонт крыш д.42 и д.44 в д. Старые Низковицы в рамках постановления правительства Ленобласти № 499. Работы выполнены в срок и с хорошим качеством.

Коммунальное хозяйство

Эта статья расходов бюджета исполнена в сумме 4,2 млн руб. Больше всего средств – 2,2 млн руб. - направлено на разработку проектно-сметной документации распределительного газопровода по д. Старые Низковицы. Проект успешно прошел госэкспертизу и по соглашению передан в АО «Газпромгазораспределения Ленинградской области»

Расходы на содержание и функционирование муниципальных общественных бань составили 1,7 млн руб.

Культура и спорт

Бюджетные средства в размере 13,5 млн руб. направлены на содержание Сяськелевского информационного-досугового центра (12,3 млн руб.) и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий (1,2 млн руб.).

При Сяськелевском информационного-досуговом центре открыты 4 бесплатные спортивные секции для детей и подростков и 4 кружка творчества в Сяськелево, спортивная секция в Жабино. Без оплаты проводятся занятия взрослой футбольной команды и отделения фитнеса и ЛФК для женщин в Сяськелево. 6 секций и кружков работают на платной основе.

Работа администрации по поддержке начинающих тренеров и физкультурников в поселении приносит результаты. Среди достижений спортсменов поселения в 2022 году – 1 место в «Веревской лиге», 2 место у команд «Спортинг 2011» и «Спортинг 2013» в чемпионате Гатчинского района по мини-футболу среди детских команд, 2 место у работников администрации Сяськелевского поселения на Спартакиаде работников администраций ГМР и другие.

В 2022 году на территории поселения проведено 258 культурно-досуговых, патриотических и спортивных мероприятий, в том числе 130 на базе библиотек. Самые яркие – народные гулянья на Масленицу и на День поселения, митинги и концерты к Дню Победы, Спартакиада им. Г.Л. Тимофеева, выставка «Русская матрешка - славный сувенир» и др.

На базе Сяськелевского ДК на высоком организационном уровне, который был отмечен участниками, прошел VII районный праздник карело-финской культуры «Легенды северных широт».

На высоком воспитательном и художественном уровне проходят занятия в Сяськелевской школе искусств. Всего в школе занимается 80 детей по 5-ти направлениям. Школой искусств совместно с ДК организовано более 100 мероприятий. Особенно запомнилось и тепло встречено жителями и гостями поселения театрализованное представление агитбригады, которая в преддверии Дня Победы проехала с ним по нескольким деревням поселения.

В ноябре 2022 года у памятника героям-пограничникам в д. Жабино прошла торжественно-траурная церемония захоронения останков погибших солдат в годы Великой Отечественной войны.

Успехи Сяськелевского поселения

В 2022 году успешно решено еще несколько важных задач:

- «Фонд капитального ремонта Ленинградской области» выполнил свои обязательства в полном объеме по капитальному ремонту фасада дома №2 в д. Туганицы. Период капитального ремонта перенесен по представлению и ходатайству администрации Сяськелевского поселения с 2030 г. на 2021-22 гг.

- Отремонтирована региональная дорога Старые Низковицы – Переярово – Кипень.

- Отремонтирована муниципальная районная дорога Жабино – Крокшево.

- Построен межпоселковый газопровод до д. Старые Низковицы.

- Установлен новый павильон на остановке автобуса в д. Жабино.

- За счет средств поселения отремонтировано нежилое муниципальное помещение, арендуемое АО «Почта России».

- Социальную выплату на приобретение жилья получил молодой специалист из АО «Племенной завод «Пламя» по государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий».

Участие в программах

Одним из важных показателей работы администрации поселения является количество дополнительно привлеченных средств из бюджетов других уровней за счет участия поселения в областных и федеральных программах, без которых невозможно успешно реализовывать большую часть всех вышеуказанных проектов.

Санкционная война, объявленная нашей стране, не помешала за счет созданного в предыдущие годы запаса прочности бюджетами вышестоящих уровней профинансировать все запланированные ранее работы по всем федеральным и региональным программам.

В 2022 году из бюджетов РФ, области и района за счет участия Сяськелевского поселения в федеральных, региональных и районных программах получено 18,5 млн руб.

Субсидия из федерального бюджета составила 3,1 млн руб., средства поступили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Из бюджета Ленинградской области в бюджет поселения удалось привлечь 13,5 млн руб. Поселение успешно прошло конкурсные отборы в шести областных комитетах и получило финансирование по 9 государственным подпрограммам.

Субсидии из бюджета Гатчинского района составили 1,9 млн руб. и направлены на осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, реконструкцию автомобильных дорог местного значения.

Благодарю руководство Гатчинского муниципального района в лице Л.Н. Нещадим и В.А. Филоненко, областных депутатов Т.В. Бездетко, А.В. Русских и С.В. Коняева, представителя губернатора в Гатчинском районе Л.П. Сенькину, генерального директора ОАО «Пламя», «Большевик» Ю.Я. Малаева, директоров МУП ЖКХ «Сиверский» А.В. Рыжова и АО «Коммунальные системы ГМР» А.И. Бойко за поддержку и помощь в решении задач.

Планы на 2023 год

К основным мероприятиям, финансирование которых подтверждено, относятся:

- ремонт 4-х дорог (1,3 км) к социально значимым объектам в д. Старые Низковицы (проезды Сосновый и Спортивный), в д. Войсковицы (проезд Надежда), в д. Жабино (часть ул. Поселковой);

- ремонт дороги в щебеночном исполнении «Проезд №5» в д. Сяськелево;

- ремонт дворовых территорий домов 2/54 и 2/71 в д. Тойворово;

- благоустройство общественной территории - сквер «Солнечный» у д.16 д. Сяськелево;

- благоустройство общественной зоны у д.11 в д. Сяськелево;

- строительство площадок накопления твердых коммунальных отходов в деревнях Сяськелево, Старые Низковицы, Войсковицы;

- капитальный ремонт хоккейного комплекса в д. Сяськелево;

- реализация комплекса мер по борьбе с борщевиком на территории 31,7 га (деревни Сяськелево, Тойворово, Туганицы, Старые Низковицы, Переярово, Войсковицы);

- капитальный ремонт здания ДК в д. Сяськелево (в части фасада, общестроительных, электротехнических и сантехнических работ);

- ремонтные работы по адаптации здания ДК в д. Сяськелево для инвалидов и маломобильных групп;

- приобретение театральных костюмов для хора «Ивушка»;

- капитальный ремонт здания администрации поселения;

- строительство газопровода по д. Старые Низковицы;

- капитальный ремонт фасада с утеплением многоквартирного дома №16 в дер. Сяськелево;

- Гатчинская КМБ планирует продолжить капитальный ремонт помещений в амбулатории (ремонт коридора) и получить лицензию на деятельность стоматологического кабинета в амбулатории д. Сяськелево;

- оказание содействия ОАО «Коммунальные системы ГМР» в строительстве очистных сооружений в д.Сяськелево.

Администрация поселения в 2023 году готова участвовать в конкурсных отборах, проводимых 10 комитетами правительства Ленинградской области, на получение субсидий в 2024-26 гг.

Хочу отметить, что создание современного облика села невозможно без инициативы «снизу», без активного участия жителей в составлении и реализации проектов комплексного обустройства населенных пунктов, а также без их практического участия в благоустройстве территорий, волонтерском движении, в субботниках, и без бережного отношения к тому, что уже создано.

В феврале 2023 г. на единой цифровой платформе Ленинградской области продолжится рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для включения в программу «Формирование комфортной городской среды на 2024 год». Администрацией поселения представлены для голосования две общественные территории в д. Сяськелево. Мы просим жителей и общественность принять самое активное участие в голосовании.

Давайте вместе будем стараться сделать все возможное, чтобы наше поселение стало образцовым по комфортности проживания людей.