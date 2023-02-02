Полиция встретилась с общественниками

Первое в 2023 году заседание Общественного совета при УМВД по Гатчинскому району, учитывая, что за последнее время в структуре полиции произошли кадровые изменения, носило ознакомительный характер.

Председатель Общественного совета Геннадий Панев представил начальнику УМВД России по Гатчинскому району полковнику полиции Денису Шутову своих коллег, подчеркнув, что совет собран из людей, которые представляют разные слои общества и разные направления жизнедеятельности города. На заседании присутствовали начальник штаба ДНД г.Гатчины, руководители образовательных учреждений, представители науки, предпринимательского сообщества, производственной сферы и СМИ.

Члены совета выразили озабоченность преступлениями в области информационных технологий: интернет-мошенники, а теперь и интернет-террористы активно распространяют заведомую ложь. Какие принимаются меры, чтобы избежать дестабилизации обстановки, на которую рассчитывают преступники?

- 20 января 2023 года в УМВД России состоялось совещание по итогам 2022 года, - сообщил Геннадий Панев. - Там обсуждались практически все вопросы, которые сейчас стоят на повестке дня в Гатчине и районе. В том числе подробно обсуждалась транспортная доступность, «дурной запах» в Гатчине и социальная напряженность в связи с этим, говорили об интернет-торговле запрещенными веществами, интернет-мошенниках, интернет-терроризме и распространении ложной информации. По каждому проблемному вопросу перед УМВД поставлены определенные задачи.

Денис Шутов ответил на вопросы, волнующие членов совета, и нацелил их на взаимодействие в направлении профилактической работы по противодействию правонарушениям в подростковой и молодежной среде, а также на разъяснительную работу с представителями старшего поколения, больше других страдающих от разномастных мошенников.

Положительную оценку получил опыт проведения семинаров на тему «Безопасность жизни в современном мире», которые регулярно организует и проводит штаб ДНД города Гатчины.

Татьяна Можаева