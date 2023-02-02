Таицкое поселение: работаем на результат

Бюджет

Поступления в доходную часть бюджета за 2022 год составили 228,8 млн рублей, что на 138,1 млн рублей больше, чем в 2021 году.

Собственные доходы, которые включают в себя налоговые и неналоговые поступления, получены в размере 56,9 млн рублей, что составило 120 % исполнения к начально утвержденному бюджету или на 3,1 млн рублей больше, чем в 2021 году.

Один из основных бюджетообразующих налогов и показателей благополучной работы предприятий - налог на доходы физических лиц - поступил в сумме 17 млн рублей (это почти 30 % от всей суммы собственных доходов). Прирост к прошлому году составил 21 % или 3 млн рублей

Самыми большими налоговыми поступлениями в бюджет являются налоги на имущество физических лиц и земельный налог. Администрацией ведется постоянная работа с жителями, не заплатившими налоги. Мы разъясняем, что налоги - это доход, который в дальнейшем расходуется на благо нашего поселения. Не получая этих бюджетных средств, поселение не может полноценно формировать местный бюджет, исполнять свои обязательства.

Работа с налогоплательщиками дает видимые результаты. Так, собираемость налога на имущество физических лиц и земельного налога за отчетный год выросла на 2,8 млн рублей и составила 23,4 млн рублей

Одним из показателей эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом является доход, получаемый от его использования, а именно предоставление в аренду земельных участков и недвижимого имущества. В 2022 году сумма поступлений от аренды земли и имущества составила 5,9 млн рублей, что на 2,2 млн рублей выше показателей 2021 года.

В рамках реализации полномочий по распоряжению земельными участками, собственность на которые не разграничена, в бюджет поступило 5 млн рублей. Проведен аукцион по продаже земельного участка, 40 земельных участков выкуплено их арендаторами, с правообладателями земельных участков заключено 25 соглашений о перераспределении земель в целях увеличения площади земельных участков.

В администрации создана и работает комиссия по сокращению недоимки в местный бюджет. За год было проведено 14 заседаний, в том числе выездная районная комиссия с участием представителей заинтересованных структур. В результате работы комиссий недоимка в бюджеты всех уровней снизилась на 5,9 млн рублей

Продолжается работа по взысканию с должников арендной платы за пользование земельными участками. Администрацией направлены требования об уплате задолженности в адрес 27 арендаторов на общую сумму почти 7 млн рублей, 12 требований на общую сумму более 100 тыс. рублей удовлетворены в досудебном порядке, в отношении остальных должников взыскание происходит в судебном порядке. За отчетный год по решению суда взыскано 1,4 млн рублей, в 2023 году планируем взыскать около 4 млн рублей.

Эффективная организация системы муниципальных закупок позволяет экономить бюджетные средства и увеличить возможности муниципального бюджета. В 2022 году экономия средств по результатам проведения 20 электронных аукционов и конкурсов составила 2,9 млн рублей. Эти средства направлены на благоустройство и ремонт дорог.

За нарушение подрядными организациями сроков выполнения работ взыскано штрафных санкций на общую сумму 370 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления из федерального, областного и районного бюджетов в виде дотаций, субсидий, субвенций и трансфертов составили 171,9 млн рублей или 75 % доходной части бюджета.

По итогам мониторинга показателей оценки результативности деятельности глав администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района за 2021 год наше поселение заняло 1 место и получило дополнительно в бюджет 1,5 млн рублей, которые были израсходованы на ремонт дорог.

Расходная часть бюджета на 2022 год утверждена в размере 233,1 млн рублей, исполнение составило 232,1 млн рублей, или 99,6 %.

Основными статьями расходов в 2022 году стали: строительство 2-ой очереди КДЦ, расселение граждан из аварийного жилого фонда, реализация проекта в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», а также ремонт и содержание дорог, оплата за уличное освещение, благоустройство, культура и спорт.

Больше всего средств - 91,8 млн рублей было направлено на строительство 2-ой очереди КДЦ под размещение музыкальной школы им. Римского-Корсакова. Работы ведутся в соответствии с графиком. Их окончание намечено на конец 2023 года.

ЖКХ

На жилищно-коммунальное хозяйство в 2022 году израсходовано 13 млн рублей.

На оплату электроэнергии по уличному освещению из бюджета затрачено 2,2 млн рублей. В 2022 году администрацией проводилась плановая замена вышедших из строя светильников, а также обустроено освещение подъезда к пос. Санаторий им. Свердлова. В настоящее время готовится пакет документов для получения технических условий на обустройство уличного освещения в массивах Западный и Ключевой.

В рамках участия в государственной программе «Охрана окружающей среды Ленинградской области» администрация продолжила строительство новых контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. В прошлом году построено 9 типовых площадок, на которые затрачено 2,7 млн рублей, в том числе 2,4 млн рублей из областного бюджета.

Затраты на содержание муниципального фонда, в том числе бани, а также перечисления в региональный фонд капитального ремонта составили 3 млн рублей.

Благоустройство

Всем хочется жить в чистом и ухоженном поселении, поэтому большое внимание уделяется вопросам благоустройства его территории и оздоровлению экологической обстановки - это спил аварийных деревьев, окашивание территории, уборка стихийных свалок, а также навалов в виде веток, травы, строительного и другого мусора, не относящегося к ТКО, которые складируются нашими жителями рядом с контейнерными площадками. На это было израсходовано 1,4 млн рублей.

Продолжены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Так, на ул. Пушкина в пос. Тайцы во дворах домов 104, 106, 108 и 110 отремонтированы проезды и подходы к подъездам. На это затрачено 1,3 млн рублей, в том числе 1,1 млн рублей - субсидия из областного бюджета на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения.

В 2023 году будут благоустроены дворовые территории еще 5 многоквартирных домов по ул. Пушкина.

За счет выделенной субсидии из бюджета Ленинградской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство сельских территорий Ленинградской области» проведено благоустройство внутридомовой территории между домами 6-10 по

ул. Санаторской - обустроены пешеходные дорожки с зонами отдыха, установлены скамейки и садовые качели. На это израсходовано 3 млн рублей, в том числе из местного бюджета – 900 тыс. рублей.

В 2023 году мы продолжим работы по благоустройству территории в данном районе. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будет организованна зона отдыха для детей школьного возраста и взрослых на участке, расположенном между домами 8 и 9 по ул. Санаторской и территорией поликлиники. В этой зоне будут обустроены пешеходные дорожки, детская площадка, навес для сушки белья, городские качели и скамейки. Также будет установлено освещение.

В 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроена территория вокруг футбольного поля: установлены уличные тренажеры, столы для настольного тенниса и скамейки, обустроена беговая дорожка и поле для игры в городки, приведена в порядок площадка для пляжного волейбола, проведено освещение и высажены декоративные кусты. Появилась отапливаемая раздевалка, на фасаде которой нанесена аэрография. Стоимость проекта составила 10 млн рублей. из которых 9 млн рублей – средства федерального и областного бюджетов.

Дороги

Одна из важнейших составляющих благоустройства населенных пунктов – это ремонт дорог. Состояние дорог, тротуаров, остановок волнует всех: и пешеходов, и автомобилистов. Без темы дорог не обходится ни одна встреча, ни один личный приём.

В 2022 году на содержание и ремонт дорог израсходовано 12,5 млн рублей, в т.ч. 2 млн рублей - средства областного и районного бюджетов. Отремонтировано порядка 4 км дорожного полотна.

На средства Дорожного фонда отремонтированы:

- в сплошном асфальтовом исполнении - часть ул. Калинина,

- с применением щебеночно-песчаной смеси - пер. Садовый, часть ул. Звездной, пер. Александровский в дер. Александровка. С привлечением средств в рамках реализации областного закона № 147-оз - дорога в дер. Малая Ивановка.

В рамках исполнения решения Гатчинского городского суда в 2022 году обустроен тротуар по части ул. Юного Ленинца, которая является односторонней (от ул. Железнодорожной до Гатчинского шоссе), протяженностью почти 0,5 км.

За счет экономии денежных средств по результатам проведенных конкурсных процедур удалось дополнительно выполнить следующие работы:

- ремонт подъезда к индивидуальным жилым домам по ул. Парковой.

- обустройство 200 кв. м парковки в щебеночном исполнении вблизи детского сада,

- ямочный ремонт на улицах Юного Ленинца, Советской, Островского, Железнодорожной и других, во дворе дома 5 по ул. Санаторской и вблизи железнодорожного переезда. Площадь ремонта составила более 500 кв. м.

При финансовой поддержке Гатчинского муниципального района в 2022 году решен еще один давний вопрос – обеспечение транспортной доступности к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в дер. Истинка.

В целях организации безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная дорожная разметка пешеходных переходов по ул. Санаторской и горизонтальные знаки «Дети» по

ул. Садовой, восстановлены утраченные и испорченные дорожные знаки по ул. Советской, Железнодорожной, Санаторской.

В рамках исполнения муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» администрацией поселения были приобретены 32 светоотражающих жилета и переданы детскому саду.

Жильё и земля

На территории поселения расположены 79 многоквартирных домов, из них полностью благоустроенных – 18, частично благоустроенных -12, а 49 многоквартирных домов являются неблагоустроенными.

20 домов признаны аварийными и включены в реестр аварийных домов по Ленинградской области.

В 2022 году в рамках реализации этапа 2022–2023 годов региональной адресной программы «Переселение из аварийного жилого фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» началось расселение трех домов, которые были признаны аварийными до 2017 года. На эти цели из областного бюджета выделено 42,3 млн рублей, из районного бюджета – 6,5 млн рублей, что позволило приобрести на вторичном рынке и предоставить гражданам по договорам социального найма 7 квартир. А шести собственникам жилых помещений произведена выплата за изымаемые жилые помещения.

Всего в 2022 году расселено 13 жилых помещений общей площадью 365 кв. м, в которых проживало 25 чел. В 2023 году планируется расселить оставшиеся 8 квартир.

В декабре 2022 года в целях реализации мероприятий по расселению многоквартирных домов, которые признаны аварийными в 2017 году, администрация подала заявку на предоставление субсидии на реализацию мероприятия по ликвидации аварийного жилого фонда в рамках государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение граждан качественным жильем на территории Ленинградской области» на 2023-2025 года. Результаты отбора пока неизвестны.

На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 1 января 2023 г. состоит 105 семей, из них 45 семей по участию в программах и 60 по договорам социального найма. В 2022 году по договору социального найма была предоставлена одна однокомнатная квартира.

В октябре 2022 года утвержден градостроительный план земельного участка, расположенного на поле за улицей Евгеньевской, на котором собственниками будет осуществляться комплексная застройка. Проектом планировки данной территории предусматривается строительство многоквартирных домов, детского дошкольного учреждения, а также спортивных и детских площадок. В настоящее время собственниками земельного участка собирается пакет документов для получения разрешительной документации на реализацию данного проекта.

Пока же основное строительство на территории Таицкого поселения – это строительство индивидуальных жилых домов. В 2022 году выдано 130 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов. Введен в эксплуатацию 31 жилой дом.

Благотворительному фонду «Весеннее солнце» выдано разрешение на строительство здания учебного корпуса с общежитием для учащихся.

В целях экономического развития территории, а также повышения уровня инвестиционной привлекательности, администрацией предоставлено в аренду 2 промышленных земельных участка в промзоне Юбилейной. На одном из этих участков, площадью 4 гектара, в рамках соглашения между правительством Ленинградской области и ООО «Агро-Трейд», будет реализован инвестиционный проект строительства завода по производству твердых, полутвердых и мягких сыров. Объем инвестиций в проект составит 152 млн рублей, запланировано создание 60 новых рабочих мест.

Гатчинскому РАЙПО предоставлен в аренду земельный участок на Кировском переулке, рядом с открывшимся в прошлом году «Кафе у Демидова», под строительство летнего павильона.

Администрация ведет системную и планомерную работу по выявлению и оформлению в собственность бесхозяйных объектов. В результате объекты недвижимости, заброшенные и разрушающиеся, будут вовлечены в хозяйственный оборот. В 2022 году в качестве бесхозяйных объектов поставлены на учет нежилые здания на ул. Пушкина, 69.

Приняты в муниципальную собственность, поставленные в 2021 году в качестве бесхозяйных, следующие объекты недвижимости:

- насосная станция по Совхозному переулку вблизи дома 9;

- нежилое здание, бывший совхозный клуб в д. Большие Тайцы,

- нежилое здание на ул. Юного Ленинца, 57а (керосинка).

Подано исковое заявление о признании права муниципальной собственности на квартиры, расположенные в многоквартирном доме 26 по ул. Комсомольской.

В сентябре 2022 года заключен муниципальный контракт на работы по внесению изменений в Генеральный план поселения. В рамках разработки проекта будет предусмотрено комплексное изменение функционального зонирования территории, размещение объектов местного значения, предполагающих развитие инфраструктуры - социальный, транспортной и коммунальной, обеспечивающих повышение качества жизни населения. Срок окончания работ - август 2024 года.

В рамках исполнения областного закона № 75-оз, администрацией Таицкого поселения предоставлены земельные участки 8 многодетным семьям. В 2023 году планируется предоставить многодетным семьям не менее 4 земельных участков.

Культура и спорт

Для успешного развития любой территории важно создание условий для организации досуга, развития физической культуры, спорта, молодежной политики. Для решения данных вопросов на территории поселения созданы все условия, работают «Таицкий культурно-досуговый центр» и «Молодежный центр поселка Тайцы», на функционирование которых из бюджета выделено 25,5 млн рублей.

Успешно развивается Таицкий культурно-досуговый центр, сотрудники и коллективы которого готовят и проводят не только традиционные культурно-массовые мероприятия в поселении (День Победы, День поселка и др.), но и ищут новые формы работы. Так, в отчетном году прошел первый Открытый фестиваль русской народной культуры «Никола Зимний», который собрал творческие коллективы не только Гатчинского района, но и Санкт-Петербурга. Радовали жителей спектакли, показанные театрами «Мэри» и «Комедианты», а также студией-мастерской Андрея Калинина.

В 2022 году воспитанники студий и коллективы КДЦ активно принимали участие в фестивалях и конкурсах различного уровня, от областных до международных, и всегда становились призерами и победителями.

Открылись новые студии: мультипликационная студия «Вообразилия», рисовальный класс для детей и взрослых, студия классического танца «Сильфида» и долгожданный кружок «Робототехника», а в вокальной студии появился новый ансамбль «Вита».

Сотрудниками поселковой библиотеки за прошлый год проведено более сотни различных мероприятий.

Работа Молодежного центра направлена на организацию досуга молодежи, а также развитие массового спорта в поселении. На его базе создан Молодежный совет поселка Тайцы, а также функционируют различные спортивные секции. Сотрудники и воспитанники учреждения принимают активное участие в соревнованиях различного уровня, от районных до международных, где всегда занимают призовые места.

В летний период на территории поселения организовано временное трудоустройство 20 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята выполняли работы по благоустройству поселка. В связи с большим спросом, в 2023 году численность трудовых бригад увеличится до 30 человек.

В 2023 году заканчивается капитальный ремонт здания бизнес-инкубатора, и мы надеемся, что администрация Гатчинского района возобновит договор безвозмездного бессрочного пользования, и Молодежный центр сможет вернуться на прежнее место.

Немаловажную роль в жизни поселения играют общественные организации, такие как Совет ветеранов под руководством Людмилы Анатольевны Ашмариной и подростковый клуб «Тайро» под руководством Никоновой Елены Юрьевны. Их деятельность объединяет людей разных возрастов, дает возможность реализации гражданских инициатив, прививает преемственность поколений и воспитание гражданского долга.

Активно участвуют в жизни поселка члены Совета ветеранов, которые проводят Уроки мужества в детском саду и школе, принимают участие в районном и областном конкурсах «Подворье»,

В прошлом году клуб «Тайро» отметил юбилейную дату - 20 лет. За эти годы клуб дорос до одного из ведущих молодежных движений в Ленинградской области. Его работа всегда направлена на развитие молодежных добровольческих инициатив, связанных с пропагандой здорового образа жизни и профилактикой рискованного поведения среди подростков.

Три года назад в Таицком поселении начал работать Женский совет. Его члены не только принимают активное участие во всех мероприятиях, которые проводятся на территории поселения, но и своими силами организуют и проводят много других мероприятий, некоторые из которых уже стали ежегодными - это «Забег поколений» и «День защиты детей». А «Хоровод дружбы» в прошлом году вышел на районный уровень.

Задачи

Основные задачи в работе администрации на 2023 год:

- ремонт и содержание дорог;

- строительство двух тротуаров по ул. Евгеньевской и части ул. Железнодорожной;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Пушкина;

- реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- окончание строительства 2-ой очереди КДЦ;

- переселение граждан из аварийного жилого фонда.

Выражаю благодарность депутатам Законодательного собрания Ленинградской области, администрации Гатчинского муниципального района, Совету депутатов Таицкого городского поселения, всем руководителям предприятий, организаций, предпринимателям поселения за поддержку в решении вопросов экономического и социального развития нашей территории, за успешную работу и взаимопонимание в совместной деятельности.

Уважаемые жители! Администрация всегда прислушивалась и будет прислушиваться к вашим советам, помогать в решении проблем. Но мы также рассчитываем на ваши поддержку и деятельное участие в жизни нашего поселения. Благодарю вас за неравнодушие к судьбе нашей малой родины!