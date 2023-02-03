Новосветское поселение: итоги и перспективы

Бюджет

Администрация Новосветского поселения в 2022 году уделяла большое внимание пополнению доходной части бюджета и оптимизации его расходов.

В 2022 году доходы поселения составили 97,0 млн рублей. Структура доходной части бюджета Новосветского сельского поселения выглядит следующим образом:

- налоговые поступления – 56,9 млн руб. (в т.ч. НДФЛ – 30,9 млн руб., земельный налог – 19,6 млн руб.),

- неналоговые поступления – 4,8 млн руб. (в т.ч. доходы от сдачи в аренду имущества - 1,0 млн руб. и доходы от платы за найм – 1,1 млн руб.),

- безвозмездные поступления – 35,3 млн руб.

Расходы бюджета за 2022 год были запланированы в сумме 90,9 млн руб.

Основная доля расходов в прошедшем году:

- общегосударственные вопросы – 17,0 млн руб.,

- расходы на культуру – 16,7 млн руб.,

- расходы на ремонт и содержание дорог — 8,4 млн руб.

- расходы на физическую культуру и спорт – 1,3 млн руб.

- расходы на жилищное и коммунальное хозяйства – 2,2 млн руб.

- расходы на благоустройство – 39,8 млн тыс. руб., в том числе и на содержание Службы по благоустройству и бытовому обслуживанию.

Специалисты администрации Новосветского поселения в рамках административного производства наделены полномочиями по составлению протоколов в соответствии с 47-оз «Об административных правонарушениях». За 2022 год составлено 99 административных протоколов. Основные – за нарушение размещения механических транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждениями, на детских и спортивных площадках; за нарушение размещения механических транспортных средств на территории, которое создает препятствия для осуществления уборки территории от снега; нарушение тишины и покоя граждан в период с 23.00 до 7.00 часов; в отношении собственников земельных участков, нарушивших требования по удалению борщевика Сосновского

Назначено 78 штрафов на общую сумму 170 тыс. рублей.

Культура

В 2022 году на развитие культуры из бюджета поселения было затрачено 16,7 млн руб.

Главным событием каждого года остается празднование Победы в Великой Отечественной войне. В День Победы традиционно проведено три торжественных митинга: в Торфяном, в Пижме и в п. Новый Свет. Дом культуры подготовил для жителей и гостей поселения праздничный концерт. Ветеранам вручены подарки от администрации Гатчинского муниципального района, Новосветского сельского поселения. Как и всегда, неравнодушные предприниматели подготовили свои подарки для участников боевых действий.

Масштабно прошел традиционный (7-й по счету) конкурс на изготовление новогодних игрушек, направленный на развитие творческих способностей детей и побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми. В 2022 году он собрал самое большое число участников – поступила 281 заявка от воспитанников детских садов и школьников, проживающих в поселении. Работ было еще больше, некоторые ребята опять сделали по несколько поделок. Все участники получили призы, в том числе дети, не занявшие призовые места, получили сладкие подарки.

В 2022 году Новосветский Дом культуры стал площадкой для проведения нового проекта Гатчинского района «Душа женщины – душа Победы». Его цель – показать молодому поколению силу женской души, стойкость и красоту, пронесенные сквозь войну, тяготы послевоенного времени, горечи утрат.

Молодёжная политика и спорт

В июне 2022 года между администрацией поселения и Гатчинским центром занятости заключен ежегодный договор о совместной деятельности по организации трудовых бригад для несовершеннолетних. Все три летних месяца на территории поселения работали подростковые трудовые бригады: 32 подростка с 14 лет до 18 лет и 3 бригадира. На финансирование работ из средств местного бюджета было израсходовано 673,9 тыс. руб., из средств районного бюджета 88,4 тыс. руб. Заработная плата на

1 подростка составила 16377 руб. (в 2021 году было 14800 руб.).

В 2022 году в соответствии с муниципальной программой на развитие физической культуры, спорта из местного бюджета потрачено 1,3 млн руб. Мероприятия, проведенные администрацией, стимулируют развитие детско-юношеского спорта, а также способствуют формированию культуры здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи, являются действенными в профилактической работе с жителями по предотвращению правонарушений.

В 2022 году в дер. Малое Замостье рядом с детским игровым комплексом на специальном покрытии установлены долгожданные, купленные еще в конце 2020 года (440 тыс. руб.), тренажеры и спортивное оборудование. На устройство основания, резинового покрытия, ограждения площадки вместе с установкой оборудования затрачено 922 тыс. руб.

Достижения

В 2022 году жители достойно представляли поселение на мероприятиях и соревнованиях.

1. В смотре-конкурс Гатчинского района «Подворье - 2022» Диля Мардиева заняла 1 место в номинации «Лучшее ЛПХ».

2. Совет ветеранов поселения занял 3 место в конкурсе видеороликов «Командный дух» среди ветеранских организаций Гатчинского муниципального района.

3. В фестивале молодых семей Гатчинского района, который проходит традиционно в нашем ДК, семья Беляковых заняла почетное 3 место.

4. Молодежный актив поселения занял 2 место в первом этапе Спартакиады Молодежных советов Гатчинского муниципального района.

5. На чемпионате Гатчинского муниципального района на приз памяти И.И. Пумалайнена по стрельбе из пневматического оружия в личном зачете 2 место завоевал С.А. Меркунов.

6. Самое большое количество побед ежегодно приносят футболисты под руководством тренера Федора Васильевича Неклюдова.

Благоустройство

В 2022 году администрацией Новосветского поселения проведены работы по благоустройству территорий по следующим объектам:

1. Освещение улично-дорожной сети по адресу: массив 32 и массив 52, п. Новый Свет – 1,8 млн руб. (в т. ч 700 тыс. руб. - средства областного бюджета, выделены депутатом Законодательного собрания С.В. Коняевым. 1,1 млн руб. - финансирование из бюджета Новосветского поселения).

2. Ремонт помещения в п. Торфяное, д. 49 - 1 ,55 млн руб. (в т.ч. 1 млн руб. - средства областного бюджета, выделены депутатом Законодательного собрания Л.А. Тептиной, 0,55 млн руб. - финансирование из бюджета Новосветского поселения).

На территории поселения ежегодно ведутся работы по уничтожению борщевика Сосновского. В 2022 году произведена химическая обработка в рамках областной программы (при софинансировании из бюджета Ленинградской области 893,24 тыс. руб.) на площади 83,4 га (3 га в д. Пустошка, 2,5 в д. Коргузи, 7,8 га в д. Малое Замостье, 4 га в д. Сабры, 6 га в п. Торфяное, 10 га в п. Пригородный и 50,1 га в п. Новый Свет).

Самые масштабные работы выполнены по благоустройству общественной территории пос. Новый Свет за домом №42 в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Стои-мость проекта составила 16,9 млн рублей, из них 2,86 млн. руб. средства федерального бюджета, 6,25 млн руб. средства бюджета Ленинградской области, 7,79 млн руб. софинансирование из бюджета Новосветского поселения.

После проведения конкурентных процедур образовалась экономия бюджетных средств, в результате дополнительно на вышеуказанной территории проведены дополнительные работы:

- выполнено устройство уличного освещения (600 тыс. руб.),

- приобретены малые архитектурные формы (общая стоимость контракта с учетом доставки и монтажа - 600 тыс. руб.),

- приобретено развивающее оборудование (общая стоимость контракта с учетом доставки и монтажа - 439 тыс. руб).

Всего на реализацию данного проекта направлено 18,54 млн руб.

Дороги

В 2022 году администрацией Новосветского поселения проведены работы по ремонту дорог по следующим объектам:

1. Ремонт в щебеночном исполнении дорог в массиве 52 в п. Новый Свет (ул. Летняя, ул. Голубая, ул. Надежды, ул. Цветочная) в рамках реализации областного закона от 15 января 2018 года №3-оз -1,2 млн. руб. В рамках экономии по результатам аукциона на ремонт данной дороги, дополнительно выполнены работы по ремонту в щебеночном исполнении дорог в массиве 52 в п. Новый Свет (ул. Новогодняя) на сумму 513,71 тыс. руб.

2. Ремонт дорог в щебеночном исполнении от д.69 до д.77, от д.76 до д.99 в д. Пустошка в рамках реализации областного закона от 28 декабря 2018 года №147-оз – 811,37 тыс. руб. В рамках экономии дополнительно выполнены работы по ремонту подъездной дороги в щебеночном исполнении в д. Пустошка от ул. Песочная до д. 99 - 148,83 тыс. руб.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2022 году сделано:

- восстановлена дорожная разметка на 6 пешеходных переходах;

- установлены (отремонтированы) 11 дорожных знаков;

- установлено дорожное сферическое зеркало в д. Пустошка.

Перспективы на 2023 год

1. Благоустройство общественной территории, прилегающей к административному зданию в п. Новый Свет, д. 6.

2. Приобретение, установка и оборудование детского игрового комплекса в п. Пригородный.

3. Устройство 5 контейнерных площадок по адресам: дер. Сабры, ул. Целинная; дер. Пустошка, ул. Песочная; дер. Малое Замостье, ул. Садовая на пересечении с ул. Новой; пос. Торфяное, ул. Северная у д. 2; пос. Пригородный, ул. Ленэнерго, д. 4б.

4. Ремонт дорог в щебеночном исполнении в массиве 32 в пос. Новый Свет.

5. Ремонт дороги в щебеночном исполнении в д. Малое Замостье, ул. Средняя.

6. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территории Ленинградской области» планируется подать 2 заявки:

- на капитальный ремонт сельского клуба в п. Пригородный;

- на капитальный ремонт всего здания Новосветского культурно-досугового центра «Лидер», за исключением площадей, уже отремонтированных в 2020 году.