Центр реставрации в Рождествено готов!

В Гатчинском районе в селе Рождествено 3 февраля состоялась передача нового здания Международного центра реставрации музейным работникам. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой провел для гостей экскурсию, продемонстрировав новейшее оборудование и специальные помещения.

…Международный центр реставрации был задуман в 2012 году, и, как заметила Татьяна Голикова, только на проектирование ушло три года – не потому, что не хватало денег, а в связи с уникальностью объекта: это первый реставрационный центр такого масштаба в стране, и проект требовал тщательной разработки.

Строительство началось в 2016 году. Трехэтажное здание с подземным этажом занимает площадь 10 тысяч кв. м. В центре – 15 реставрационных мастерских и лабораторий, 14 хранилищ музейных ценностей, административные помещения, площадки для временных экспозиций, центр повышения квалификации музейных работников. Планируется, что в учреждении будут работать 140-160 реставраторов живописи, графики, чертежей, икон, фарфора и керамики, документов, фотографий, негативов, специалисты по металлу и ткани, таксидермисты, а также методисты и художники-оформители.

…Сами музейщики подчеркивают, что здание центра спроектировано исключительно под реставрационные мастерские и специальные хранилища. И тот факт, что это своего рода здание-механизм, очень важен, поскольку большинство музеев находятся в исторических зданиях, приспособить которые для производственных нужд практически невозможно. Также, как невозможно, например, усадебный дом сделать полноценным хранилищем экспонатов.

В новом реставрационном центре мастерские и хранилища отделены друг от друга в соответствии с технологическими требованиями. У каждого фонда хранения – своя специфика. В зависимости от материалов, которые там хранятся, соблюдается определенный температурный и влажностный режим, а также особый режим безопасности. В частности, помещение для хранения оружия, которое показали гостям, – это, фактически, комната-сейф. А есть, например, комната для хранения фотографий и негативов, которая, по сути, является холодильной камерой: фотоматериалы должны храниться при низкой температуре.

Во время экскурсии гостям показали большую металлическую платформу-лифт для транспортировки предметов в мастерские либо в хранилище. Делегация осмотрела рентген-лабораторию, большое помещение для хранения живописи – с откатывающимися шкафами, с планшетами для хранения полотен. В мастерских Владимир Цой продемонстрировал работу вытяжки, специальный стол, на котором можно реставрировать одновременно несколько предметов, при этом он меняет высоту и даже нагревается. Под чехлами ждут своего часа уникальные микроскопы, которые признают только одного «хозяина»: работать на таком микроскопе может конкретный лицензированный специалист.

…Как заметил губернатор Александр Дрозденко, центр будет абсолютно открытым: здесь смогут работать и постоянные, и временные сотрудники, и реставраторы не только Ленинградской области, но всей России и из-за рубежа:

- Мы рассчитываем, что крупнейшие азиатские и европейские музеи будут привозить сюда свои предметы для реставрации. И любой музей получит возможность взять в аренду помещение для реставрации своих экспонатов и привезти собственных реставраторов. Арендовать помещения смогут и частные мастера, занимающиеся восстановлением предметов искусства. А главное, здесь будет учебный центр. В первую очередь, для детей Гатчинского района. Для них организуют кружки, чтобы дети приобщались к искусству, учились реставрации. И, конечно, здесь предусмотрена возможность обучения и переобучения студентов, повышение квалификации профессиональных реставраторов.

Глава региона выразил благодарность Министерству культуры, правительству РФ за то, что такой реставрационный комплекс построили именно в Ленинградской области.

Министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула важность этого события для реставраторов, которые, наконец, получат возможность работать в достойных условиях:

- Это долгожданный для нас день. Сюда смогут приезжать мастера со всей страны и учиться работать на технических новинках, чтобы уровень реставрационной техники соответствовал тем шедеврам, которые приходится спасать.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим подчеркнула колоссальное значение нового реставрационного центра:

- Открытие такого масштабного многофункционального музейного комплекса безусловно станет отправной точкой в развитии гатчинской земли, которая богата своей историей и культурой и объективно заслуживает внимания.

На вопрос, когда же мастера приступят к работе, Александр Дрозденко назвал срок – два-три месяца:

- Мы зарегистрировали бюджетное автономное учреждение «Международный реставрационный центр», назначили директора, главного инженера, создали финансовый отдел. Сейчас мы открываем штатное расписание, которое будет заполняться в три этапа. На первом этапе начнут работать 45 сотрудников – для того, чтобы запустить центр, затем 80, и на конечном этапе здесь смогут одновременно работать порядка 160 человек. Не факт, что все эти люди станут штатными сотрудниками. Возможности комплекса большие, мы рассчитываем, что через два-три месяца он будет полностью готов к работе, но для этого необходимо пройти определенные бюрократические процедуры. Еще раз спасибо правительству Российской Федерации, Министерству культуры и подрядчикам – нам передали совершенно готовый многофункциональный комплекс.

Екатерина Дзюба