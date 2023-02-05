В Вырице - «Наши сани едут сами»

Этот весёлый праздник-парад необычных саней в Вырицком поселении проводится второй год подряд. Участники заранее готовят свои сани, украшают их, стилизуют, придумывают образы сказочных или мультяшных героев и персонажей.

Конкурс проводится в нескольких номинациях, при оценке учитывается креативность, выдумка и яркость оформления.

Отдельно проводятся катания с горы: здесь обязательно учитывается то, как далеко сани съехали, ведь дальность заезда - это заявка на победу в номинации «Прокачу с ветерком». Это самый задорный и весёлый момент праздника. В катаниях принимают участие не только номинанты, но и все желающие - и дети, и взрослые!

Участники вправе представить сани, которые не обязательно должны скатываться с горы, зато будут по-особенному украшены и могут победить в номинации «Люблю позитив и креатив».

На параде санок предстали Маша и медведь, Лягушка-путешественница, Три девицы, Три кота, Соник и даже Розовые фламинго, а ещё были Искромётные сани и сани под зонтиком.

Праздник удался на славу! Было невероятно весело и детям, и взрослым! После парада саней и скатывания с горы все поиграли в весёлые зимние игры в стиле русских народных гуляний и потанцевали.

Как и в любом конкурсе, жюри необходимо было определить победителей, хотя это было очень нелегко.

Грамотами за участие награждены: Светлана Комисарова, Иван Васильев, Вероника Туненко и семья Шкирман.

Победителями стали:

- в номинации «Люблю позитив и креатив»: Молодёжный совет Вырицкого поселения – Алёна Михайлова, Алина Кернер и Ксения Благодырь;

- в номинации «Краше санки только у Янки»: Дарья Чупрова;

- в номинации «Прокачу с ветерком»: семья Логиновых.

- в номинации «Ах вы, сани, мои сани»: Ксения Арсентьева, Ульяна Мельник, Юлия Ергашова.

В завершение праздника все отведали вкусной каши от Бюро добрых дел и согрелись горячим чаем со сладостями. А самое главное - все остались довольны, прекрасно провели время на свежем воздухе в хорошей дружеской компании.

Вырица всегда рада гостям, и в следующем году мы приглашаем к участию в фестивале-конкурсе креативных саней наших соседей из других поселений

Фестиваль организован Советом женщин Вырицкого поселения совместно с администрацией поселения, при поддержке Вырицкого культурного центра и Вырицкого бюро добрых дел.

Ирина Герасимчук

Фото Николая Гатко