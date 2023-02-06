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Кто 7 февраля останется без света в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 февраля 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

07.02.2023г. с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Малое Верево, часть (детский сад, школа, очистные сооружения).

 

07.02.2023г. с 09:30 до 18:00

Рождественское СП:

с. Рождествено, ул. Подрядчикова, пр. Большой.

 

07.02.2023г. с 09:00 до 18:00

Сусанинское СП:

п. Семрино, ул. Охотничья.

 

07.02.2023г. с 10:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино, ул. Александровская, ул. Сергеевская, ул. Новая, ул. Горная, переулок Безымянный.

 

07.02.2023г. с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Черново         