Культурный код региона 47

Красота, безусловно, спасет мир. Но должны быть те, кто эту красоту создаст. И те, кто воспитает создателей. Это называется наследие, передача традиций и опыта. Истинная современная красота не может быть создана без особого культурного кода, без знания национальной истории, она должна быть гармонично вплетена в наше общее культурное полотно.

Выставка «Захожье», которую в рамках проекта (при поддержке президентского Фонда культурных инициатив) реализовали специалисты Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки семьи», четко определяет цель. Неразрывная нить, а в данном случае, самая настоящая кружевная нить, связывает и время, и поколения. И, как отметила один из экспертов проекта, руководитель образовательной программы декоративно-прикладного искусства Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Ольга Соловьева, понятие «культурный код» - для многих тема для размышления. Что это такое? Как он выглядит? Какие смыслы несет в себе? Удивительно, но при рассмотрении кружевных узоров возникает мысль, а не зашифрован ли этот ценный код в бесконечном прекрасном переплетении кружевных узоров?..

По мнению Натальи Митрофановой, эксперта проекта, доцента кафедры истории и теории искусства СПбГУ, проект решал два вопроса. Первый – укрепление связи поколений. А вот вторая задача была для всех своеобразным вызовом. К сожалению, давно существовала проблема обособленности народного творчества от профессиональной художественной среды. Обе части нужны друг другу, без их связи не получится возрождения.

Как призналась руководитель проекта Елена Гордеева:

– Мы, конечно, подозревали, что дети талантливы и сделают что-то невероятное. Но в итоге они реализовали такие идеи, до которых мы бы даже не додумались. Получились замечательные вещи! Студенты трансформировали наши захожские рисунки и переложили их на современный материал, создав современные изделия. Но все они узнаваемы, как предметы, в которых использованы мотивы и узоры нашего наследия. Все наши участники – победители! Практически все получили возможность сделать свои проекты в материале. И главное – все эти изделия можно запустить, так сказать, в массы. Мы получили отличный культурный продукт, который можно продвигать в торговле, в туризме, в раскрутке бренда.

Член жюри конкурса модельеров «Золотая нить», дизайнер информационного центра моды Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, педагог Ольга Денисова, поздравляя студентов и педагогов, отметила:

– Я поражена результатом совместной работы!

Студенты, принявшие участие в проекте, не скрывают своих эмоций. Это, прежде всего, удовлетворение и бесконечные воспоминания о поездке в захожский край для знакомства с ремеслом. Они сумели выполнить поставленную задачу – буквально «вплести» в свои работы (а это модная одежда, предметы быта, декора и даже купальники для прославленных киришских ватерполисток!) мотивы известного кружева и сделали это мастерски!

Светлана Солоницына

Фото Никиты Пешина