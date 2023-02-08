Премии ученым Ленинградской области

«В нашей ленинградской Команде 47 немало талантливых ученых. Каждый год мы отмечаем их вклад в науку, выбираем самые передовые и нужные региону и стране достижения. Поздравляю всех причастных с Днем российской науки. Уверен, что Год Команды Знаний Ленинградской области и объявленное президентом Владимиром Путиным Десятилетие науки и технологий будут способствовать новым замечательным достижениям наших ученых, а, значит, развитию нашей области и всей России», ― сказал губернатор Александр Дрозденко.

В номинации «Аграрная наука» премия присуждена ведущему научному сотруднику НИИ сельского хозяйства «Белогорка» – филиала ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха» кандидату сельскохозяйственных наук Надиму Махиш Оглы Гаджиеву. За 45 лет плодотворной работы ученый вывел более 19 сортов картофеля, большинство из которых созданы для созревания в северных районах России.

За достижения в области цифровых и информационных технологий премии удостоен научный сотрудник ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского института», кандидат физико-математических наук Юрий Ломачук за разработку уникального программного комплекса для исследования свойств примесных ионов актинидов в кристаллах.

В номинации «За достижения в области высоких технологий» премия губернатора Ленинградской области присуждена начальнику лаборатории АО «Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения», кандидату технических наук Нине Потаповой. Комиссия конкурса оценила ее достижения в области лазерной дальнометрии.

Премия «За достижения в области фундаментальных исследований» в номинации «Естественные и технические науки» вручена заведующей лабораторией ФГБУН «Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской Академии наук», кандидату биологических наук Наталье Меркульевой. Научная деятельность победителя связана с раскрытием механизмов формирования головного и спинного мозга во время пренатального и постнатального развития в условиях нормы и патологии. В 2022 году исследователь инициировала создание колонии уникальной животной модели, позволяющей исследовать развитие и регенерацию нервной ткани.

Все четыре ученых получили по 150 000 рублей.

Три премии губернатора в размере 100, 85 и 70 тысяч рублей распределены между молодыми учеными за лучшую научно-исследовательскую работу.

Награду первой степени получил начальник группы ФГУП «Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова», кандидат технических наук Сергей Орлов. Его работа способствует совершенствованию контроля барьеров транспортных ядерных энергетических установок.

Награду второй степени получил младший научный сотрудник ФГУП «Научно – исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России Екатерине Матюниной за открытие и изучение свойств нового класса генов – эволюционно новых генов с опухолеспецифической экспрессией (TSEEN генов).

Третьим лауреатом стала научный сотрудник ФГУП «Научно – исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России Мария Шачнева. Ее работа над определением канцерогенных микропримесей в субстанциях и готовых формах лекарственных средств имеет не только научную ценность, но и применяется на практике в НПАО «Северная звезда».