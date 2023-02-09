Ленобласть дает старт «Лыжне России»

Участниками соревнования станут около 4 тысяч спортсменов и любителей лыжных гонок из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Марафонцам доступны две дистанции: 5 и 10 километров. Победителей гонки наградят кубками, а лыжники, занявшие призовые места, получат медали и дипломы Министерства спорта России.

Для участников приготовлены теплые раздевалки и места для подготовки лыж, а болельщиков ждут на фан-зоне с питанием и развлекательной программой.

Принять участие может каждый совершенно бесплатно. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте http://лыжняроссии.рф, а также иметь медицинскую справку о допуске к соревнованиям.