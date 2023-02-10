Вырицкое поселение: спасибо жителям за активность!

Вырицкое городское поселение является крупнейшим по территории поселением Гатчинского района, занимая площадь 967 кв. км, включая 27 населенных пунктов — городской поселок Вырица и 26 сельских населенных пунктов.

Численность населения Вырицкого поселения на 01.10.2022 года составила 13 881 человек, в том числе городское население – 82 %, сельское – 18 %.

Бюджет

Доходы Вырицкого поселения на 2022 год с учетом безвозмездных поступлений были запланированы в сумме 186,9 млн руб. По итогам года в бюджет поступило 193,5 млн рублей, что составляет 103,6% к утвержденному годовому плану. По сравнению с 2018 годом доходы поселения увеличились на четверть – на 24,5%. Это связано с увеличением безвозмездных поступлений в бюджет поселения за счет участия в программах Ленинградской области.

В 2022 году налоговые доходы составили 52,6% (102,3 млн рублей), неналоговые доходы - 13,6% (26,5 млн рублей), безвозмездные поступления - 33,8% (65,7 млн рублей).

Расходная часть бюджета Вырицкого поселения за 2022 год исполнена в сумме 196,4 млн руб., что составляет 99% к годовому плану. Основное направление использования бюджетных средств – жилищно-коммунальное хозяйство, на долю которого приходится 54,2%.

ЖКХ

В рамках реализации областного закона № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» выполнен ремонт асфальтового покрытия участка дороги по ул. Лужской (от пересечения с ул. Средней в сторону пересечения с ул. Пограничной) на общую сумму 2,39 млн руб. (в т.ч. 2,1 млн руб. средства областного бюджета, 260,75 тыс. руб. – бюджет поселения, 77,1 тыс. руб. – трудовое участие граждан).

За счет средств бюджетов Гатчинского района и Вырицкого поселения выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Бакунина (на участке от д. 72 до Павловского пр. и Павловский пр. от ул. Бакунина до ул. Энгельса) в п. Вырица, общая сумма 10,5 млн руб.

За счет средств местного бюджета осуществлен ремонт асфальтобетонного покрытия привокзальной площади ж/д вокзала по ул. Жертв Революции (территория между домом № 9а и домом № 13) в пос. Вырица на общую сумму 2,4 млн руб.

Осуществлен ямочный ремонт автомобильных дорог (асфальт-БЦМ – 350 кв. м) на общую сумму 517 тысяч руб., в т.ч. по пр. Урицкого (от Сиверского шоссе до пересечения с Ленинградским пр.) и ул. Краснофлотской (от Сиверского шоссе до д.16 по ул. Краснофлотской).

За счет средств бюджета поселения в 2022 году приобретен и доставлен щебень по адресам в количестве 2784 куб. м. на общую сумму 2,3 млн руб.

В рамках реализации областного закона № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов…» старостами нашего поселения совместно с администрацией разработан план реализации мероприятий, направленных на благоустройство населенных пунктов поселения. Из бюджета Ленинградской области в 2022 году выделены субсидии в сумме 1,48 млн рублей, из бюджета поселения выделено 182,7 тысяч руб. Средства в том числе направлены на приобретение:

- щебня для ямочного ремонта дорог в 25-ти сельских населенных пунктах Вырицкого поселения (объем - 1447,2 куб. м на сумму 1,28 млн руб.),

- трубы для ремонта трубопереезда в д. Введенское (22 тыс. руб.),

- трубы для ремонта трубопереезда в п.ст. Слудицы (2 шт. на сумму 44 тыс. руб.),

- электроприборов и уличных светильников для ремонта уличного освещения в деревнях Горки, Каушта, Клетно, Порожек, Озерешно, пос. Новинка (310 тыс. руб.),

- оборудования для освещения д. Введенское и д. Борисово (на сумму 421 тыс. руб.).

В 2022 году на территории поселения в соответствии с заключенным муниципальным контрактом обустроено 12 площадок для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на общую сумму 3,98 млн руб.

В рамках реализации программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» в части оснащения мест накопления ТКО емкостями для раздельного накопления твердых коммунальных отходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов приобретено и установлено 11 контейнеров для пластика и 11 контейнеров для стекла на площадках для сбора ТКО на общую сумму 220 тыс. руб.

В 2022 году в рамках Региональной программы капитального ремонта на 2014-2043 годы были выполнены проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт крыши в 3-х многоквартирных домах, расположенных в п. Вырица: ул. Баркановская, д. 20/34; ул. Соболевского, д. 27; ул. Красная, д. 39. Выполнение ремонтных работ планируется до 2025 года. Также планируется выполнить работы по капитальному ремонту других инженерных конструкций в указанных МКД.

Благоустройство

В рамках реализации федерального проекта «Комфортная городская среда» проведены работы по благоустройству:

- общественной территории в п. Вырица на ул. Жертв Революции, д.20, около Дома культуры (первый этап) на сумму 14 млн руб., в том числе средства федерального бюджета – 3,9 млн руб. средства областного бюджета – 8,6 млн руб., средства бюджета ГМР – 1,5 млн руб.

- дворовой территории в п.Вырица, ул. Слуцкая, д.13, Сиверское шоссе, д.31, ул. Оредежская, д.61 на общую сумму 10 млн руб., в т.ч. средства бюджета Ленобласти – 8,9 млн руб., средства бюджета Вырицкого поселения – 1,1 млн руб.

За счет средств фонда депутата Законодательного собрания Л.А. Тептиной приобретено и установлено спортивное оборудование для спортивной площадки в п. Чаща.

Произведена установка приобретенного ранее оборудования для детской площадки по адресу: п.Вырица, Павловский пр., 33.

Газификация

Проведена конкурсная процедура и заключен муниципальный контракт с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на техническое обслуживание газопроводов, принадлежащих Вырицкому городскому поселению. В рамках исполнения контракта работы выполнены на сумму 1,65 млн руб.

В 2022 году выполнены работы по строительству и монтажу внутреннего и наружного газоснабжения Вырицкого библиотечного информационного комплекса (пос. Вырица, Коммунальный проспект, д.11).

В 2023 году запланированы работы по строительству и монтажу внутреннего и наружного газоснабжения муниципального казенного учреждения «Вырицкий центр благоустройства и развития коммунального хозяйства» (пос. Вырица, ул. Андреевская, д.19б) и муниципального бюджетного учреждения культуры «Вырицкий культурный центр» (пос. Вырица, ул. Жертв Революции, д.20).

Социальная политика

Одним из важных направлений работы администрации является социальная сфера, направленная на улучшение качества жизни населения.

Отделом по вопросам социального комплекса администрации Вырицкого поселения ведется работа по разным направлениям:

- проведен мониторинг ветеранов для участия в программе по областному закону №62-оз от 14.10.2014 года «О предоставлении единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома». По данной программе в 2022 году двум ветеранам произведен капитальный ремонт жилых домов. Администрацией поселения оказана помощь в сборе документации для участия в программе;

- организована выдача справок федеральным льготникам на бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд на железнодорожном транспорте;

- вручались праздничные поздравления от президента России и губернатора Ленинградской области долгожителям поселения с выездом на дом и вручением подарков за счет средств бюджета Вырицкого поселения;

- собрано 33 комплекта документов на материальную помощь из бюджета Гатчинского муниципального района. Общая сумма оказанной помощи – 179 тысяч рублей;

- в течение года проводилась работа по определению в Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста, одиноко проживающих и нуждающихся во временной реабилитации;

- оказывалась помощь в сборе документов на получение компенсации в Центре социальной защиты населения за газовое оборудование;

- ежегодно готовится документация для участия в районных и областных мероприятиях - «Человек слова и дела», «Женщина года», «Фестиваль молодых семей», «Почетная семья», фестиваль «День детства», «Семейная династия» и многие другие.

Администрация поселения работает в сотрудничестве с Советом ветеранов Вырицкого поселения. Организует и проводит торжественные мероприятия к памятным датам – Дню снятия блокады Ленинграда, Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню пожилого человека, Дню неизвестного солдата и др. Продолжены работы в рамках акции «Сад Памяти» и проекта «Улицы Вырицы – улицы Героев». Ведётся планомерная работа в направлении патриотического воспитания подрастающего поколения. На базе общеобразовательных и дошкольных учреждений регулярно проводятся встречи-беседы, уроки мужества, просмотры тематических фильмов и т.д. Ветераны поселения принимают активное участие в районном смотре-конкурсе «Подворье».

Благодарим за активное участие в общественной жизни Совет женщин Вырицкого поселения. Его активисты при поддержке администрации в 2022 году выступили организаторами многих интересных акций и мероприятий: конкурса «Наши сани едут сами», конкурсов таланта и обаяния «Очарование Вырицы», «Душа Вырицы» среди женщин возраста 55+ и др., патриотической игры «Юные поисковики».

Спорт и молодёжная политика

План физкультурно-массовой работы Вырицкого поселения включал множество разнообразных мероприятий, среди которых турнир по хоккею, соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти тренера преподавателя В.П. Ольшевской, турниры по плаванию, по водному мячу к Дню семьи, любви и верности, соревнования команд трудовых бригад.

Спортсмены поселения принимали участие в районных соревнованиях по футболу, флорболу, плаванию, дзюдо, боксу и др. Администрация финансировала заявочные взносы спортивных команд Вырицкого поселения.

Ежегодно летом на территории поселения формируются подростковые бригады из числа несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет. В первую очередь на работу принимаются дети из малообеспеченных, многодетных, неполных семей или состоящих на учете в комиссия по делам несовершеннолетних и в полиции. В 2022 году в подростковых бригадах работало 36 человек (2 смены по 18 человек). Основным направлением деятельности подростков были подсобные работы по благоустройству, очистке и озеленению территории населенных пунктов Вырицкого поселения. Все ребята были обеспечены необходимым инвентарем и спецодеждой. Финансирование трудовых бригад производилось из бюджетов трех уровней. Всего из средств бюджета Вырицкого поселения за 2022 г. выплачено на зарплату подростков 888,5 тысяч рублей.

На территории поселения активно работает Молодежный совет «Вектор», в его составе 20 человек. При поддержке администрации в 2022 году активисты принимали участие в уборке снега, раздаче светоотражателей «Береги себя», раздаче ленточек к Дню снятия блокады Ленинграда и Дню Победы, в проведении мастер-класса к Дню матери, в субботниках, уборках памятных захоронений, были волонтерами во время культурных мероприятий и спортивных соревнований. Активное участие Молодежный совет принимал в Спартакиадах Молодежных советов Гатчинского района, фестивале «Игропикник», фестивале молодых избирателей Гатчинского района, Спартакиаде трудовых бригад Гатчинского района (занял 1 место), в районном Молодёжном форуме «ГРОМ», в слёте волонтеров Гатчинского района «Волонтёрский десант».

Для участия в этих мероприятиях из бюджета Вырицкого поселения выделялись необходимые денежные средства.

По итогам года администрацией организовано было чествование самой активной и спортивной молодежи.

Культура

На базе Вырицкого культурного центра работают 22 клубных формирования (в т.ч. 13 бесплатных), в которых занимаются более 400 человек.

Ведется активное сетевое взаимодействие с детскими садами №50 и № 6, Вырицкой школой №1, Вырицкой детской школой искусств, Вырицким детским домом, Воскресной школой храма Казанской иконы Божьей Матери, а также с различными театрами Санкт-Петербурга.

В 2022 году коллектив учреждения провел 248 мероприятий с числом посещений более 40 тысяч человек.

Коллектив Вырицкого библиотечного информационного комплекса в 2022 году провел 664 культурных мероприятия, самым массовым из которых является традиционный уличный фестиваль «Летние дни детской литературы в Вырице».

В 2022 году детская библиотека в Вырице была подключена к газовому отоплению, а в Чащинской сельской библиотеке подключен электрокотел для отопления помещений.

Вырицкий центр благоустройства

В 2022 году коллектив Вырицкого центра благоустройства выполнил большой объем работ по возложенным на него направлениям деятельности:

- зимнее содержание дорог (уборка от снега и наледи дорог к социально-значимым объектам, тротуаров и остановок общественного транспорта и т.п.),

- весенне-летнее содержание дорог (ремонт дорог местного значения - заделка ям и выбоин холодным асфальтом, отсыпка щебнем и асфальтовой крошкой;

- окончание работ по прокладке дорожного полотна на ул. Дружбы (дорога полностью спланирована, осталась отсыпка щебня),

- спил древесно-кустарниковой растительности, мешающей обзору при проезде перекрестков на улицах поселения,

- покос травы в местах проживания и скопления людей (детские площадки, 29 квартал, д.Мины и др.),

- монтаж труб водоотводных канав с последующей отсыпкой щебнем,

- спил деревьев: по 40 заявкам спилено 98 стволов деревьев разных пород. Часть стволов была напилена в размер и отгружена родственникам мобилизованных и добровольцев СВО,

- уборка мусора: ежедневная очистка от мусора контейнерных площадок в поселении,

- еженедельный вывоз ТБО из деревень поселения,

- уборка детских площадок, хоккейной коробки и близлежащих территорий,

- сборка, маркировка и установка контейнеров для раздельного сбора мусора на контейнерных площадках поселения,

- очистка территорий несанкционированных свалок, включая вывоз и дробление веток, складированных садоводами на контейнерных площадках,

- электротехнические работы по населенным пунктам поселения (в т.ч. установлено 65 новых светодиодных светильников, произведена замена трех вышедших из строя автоматов разного номинала (д. Введенское, д. Новинка, хутор Загуляево), замена трех фотореле (д. Горки, д. Ольховец, д. Нестерково), замена магнитного пускателя (д. Каушта), монтаж кабельно-проводниковой продукции (провод СИП 2х16), произведена замена 95 ламп ДРЛ-250).

Коллектив учреждения выполнял работу по установка дорожных знаков, монтажу искусственных неровностей на дорогах, нанесению разметки пешеходных переходов.

Выполнена подготовка основания и заливка льда на муниципальной хоккейной площадке.

Произведен демонтаж незаконных ограждений (заборов) в водоохранной зоне р. Оредеж и незаконных ограждений, ограничивающих доступ на муниципальную территорию.

Учреждение занимается обслуживанием памятников и мемориалов поселения, готовит их к проведению торжественных мероприятий.

Выполнено новогоднее украшение в пос. Вырица и д. Мины.

В 2022 году в полном объеме работал банно-прачечный комбинат. Выручка составила 5,8 млн рублей. С 7 по 23 июня проводились профилактические работы: косметический ремонт в раздевалке и парной; мелкие работы в печи-каменке.

Воинский учет

В 2022 году поставлено на воинский учет 40 допризывников (юноши 2005 г.р.). В результате двух призывных кампаний (весна, осень) отправлено к местам несения службы 23 призывника.

В поселении создан Координационный штаб по оказанию помощи мобилизованным гражданам и их семьям. Семьям мобилизованных оказывается адресная бытовая помощь (например, в доставке дров). Организован сбор вещей первой необходимости и инструментов, а также денежных средств от физических лиц для адресного приобретения дорогостоящих вещей, необходимых мобилизованным. На собранные средства в том числе приобретены берцы, жилеты, рюкзаки, перчатки, бинокль ночного видения, тепловизор.

Сбор гуманитарной помощи и денежных средств продолжается. Неравнодушные жители поселения вяжут носки для наших солдат и занимаются изготовлением блиндажных свечей. Мы выражаем благодарность всем, кто принимает участие в оказании помощи мобилизованным и их семьям. Ваша помощь бесценна!

Подводя итоги 2022 года, хочу сказать, что администрация поселения, совет депутатов и муниципальные учреждения - это единая и сильная команда, которая нацелена на достижение поставленных целей. За плодотворную совместную работу благодарим администрацию Гатчинского муниципального района, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и правительство Ленинградской области. И, конечно, благодарим всех жителей поселения за их неравнодушие, активность и участие в жизни поселения.