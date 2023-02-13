Где 14 февраля отключат свет в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 февраля 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
14.02.2023 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
пр. 25 Октября, д. 63;
проезд Энергетиков, д. 5Б.
14.02.2023г. с 10:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Порожек.
14-02-2023 10:00-18:00
Елизаветинское СП
Елизаветино, ул. Александровская, Сергеевская, Новая, Горная, Безымянный переулок
14-02-2023 10:00-18:00
Кобринское СП
Кобрино, Мельница,
Сад-во «Мельничный ручей»,
СНТ «Красная дача»,
СНТ Егерьское, Лесное,
СНТ Суйда, Новое.
14-02-2023 10:00-18:00
Таицкое ГП
п. Тайцы, "Вантаа Вилладж"
Веревское СП
14-02-2023 10:00 -17:00
Кратковременное отключение абонентов 2 раза по полчаса в начале и по окончании работ
п. Торфопредприятие,
д. Кирлово, д. Пегелево,
Массив СНТ "Тайцы",
Сад-во "Тайга", Сад-во "Радуга",
Сад-во "Мостовик", Сад-во "Ольха"
Коммунарское СП
14-02-2023 10:00-14:00
Коммунар м-н Антропшино, ул. Дорожная, ул. Антропшинская,
м-н "Ремиз", массив "Славянка"
14-02-2023 10:00-14:00
Сусанинское СП
п. Кобралово, С/х кооператив "Кобраловский"
Пудомягское СП
14-02-2023 10:00-14:00
д. Вярлево