Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Где 14 февраля отключат свет в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 февраля 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

14.02.2023 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

пр. 25 Октября, д. 63;

проезд Энергетиков, д. 5Б.

 

14.02.2023г. с 10:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Порожек.

 

14-02-2023 10:00-18:00

Елизаветинское СП

Елизаветино, ул. Александровская, Сергеевская, Новая, Горная, Безымянный переулок

 

14-02-2023 10:00-18:00

Кобринское СП

Кобрино, Мельница,

Сад-во «Мельничный ручей»,

СНТ «Красная дача»,

СНТ Егерьское, Лесное,

СНТ Суйда, Новое.    

 

14-02-2023 10:00-18:00

Таицкое ГП

п. Тайцы, "Вантаа Вилладж"

 

Веревское СП

14-02-2023 10:00 -17:00

 Кратковременное отключение абонентов 2 раза по полчаса в начале и по окончании работ      

п. Торфопредприятие,

д. Кирлово, д. Пегелево,

Массив СНТ "Тайцы",

Сад-во "Тайга", Сад-во "Радуга",

Сад-во "Мостовик", Сад-во "Ольха"

 

Коммунарское СП

14-02-2023 10:00-14:00

Коммунар м-н Антропшино, ул. Дорожная, ул. Антропшинская,

м-н "Ремиз", массив "Славянка"

 

14-02-2023 10:00-14:00

Сусанинское СП

п. Кобралово, С/х кооператив "Кобраловский"

 

Пудомягское СП

14-02-2023 10:00-14:00

д. Вярлево