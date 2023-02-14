Олимпиада научит школьников бережному отношению к природе
С 31 января по 27 февраля в рамках нацпроекта «Экология» в школах Ленинградской области проходит Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии и окружающему миру.
Рубрики: Образование
Ученики 1-9 классов в интерактивной форме узнают, почему нельзя выбрасывать батарейки, как правильно высаживать деревья и какие правила помогут не допустить лесного пожара во время отдыха на природе.
Олимпиада проходит на образовательной платформе Учи.ру.
Основная задача онлайн-состязания – не только проверить знания учеников о природе, но и показать, как сильно зависит состояние окружающей среды от правильных привычек в жизни каждого человека.
Организаторами экопросветительской инициативы выступили АНО «Национальные приоритеты» и образовательная платформа Учи.ру при поддержке Минприроды России.
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