Олимпиада научит школьников бережному отношению к природе

Ученики 1-9 классов в интерактивной форме узнают, почему нельзя выбрасывать батарейки, как правильно высаживать деревья и какие правила помогут не допустить лесного пожара во время отдыха на природе.

Олимпиада проходит на образовательной платформе Учи.ру.

Основная задача онлайн-состязания – не только проверить знания учеников о природе, но и показать, как сильно зависит состояние окружающей среды от правильных привычек в жизни каждого человека.

Организаторами экопросветительской инициативы выступили АНО «Национальные приоритеты» и образовательная платформа Учи.ру при поддержке Минприроды России.