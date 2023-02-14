Сусанинское поселение: сделано много!

- В состав Сусанинского поселения входит три поселка, пять деревень, в которых в последние годы наблюдается активное строительство частного сектора.

В 2022 году значительно возросло количество входящей корреспонденции: зарегистрировано 4065 входящих обращений, 2535 исходящих писем. В том числе от граждан поступило 581 письменное обращение, 52 человека пришли на личный прием главы администрации. Более половины из числа поступивших вопросов относились к благоустройству населенных пунктов.

Администрацией поселения оказывается 46 наименований муниципальных услуг. В 2022 году за их получением обратились 767 человек, в том числе 177 – через МФЦ.

Жилищная политика

По состоянию на 31.12.2022 администрацией поселения в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий признано 47 семей. В 2022 году одна семья получила субсидию на приобретение жилья в рамках подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда».

Всего на территории поселения находится 87 многоквартирных жилых домов, 84 % жилого фонда приватизировано. Признаны аварийными 10 многоквартирных домов: в пос. Семрино - ул. Железнодорожная, д. 1, д. 2 и д. 3, Казарма 44 км, д.1; в пос. Сусанино, 9-я линия, д. 105, 4 линия, д. 53, 5 линия, д. 60; в пос. Кобралово, ул. Железнодорожная, д. 4: на ст. Владимирская, д. 2, ул. Казарма 17 км, д. 1.

В рамках реализации областных законов о бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 2022 году на территории поселения было предоставлено многодетным семьям 9 земельных участков. На очереди стоят 29 многодетных семей нашего поселения.

Коммунальное хозяйство

В 2022 году жители поселения продолжали подключать свои дома к построенным газопроводам. Всего в рамках программы догазификации было газифицировано более 200 индивидуальных домов, расположенных на территории поселения.

На территории поселения остаются не газифицированными две деревни - Красницы и Заборье, а также часть поселка Кобралово.

Администрацией поселения разработаны и утверждены в АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» схемы газоснабжения, получены технические условия на технологическое присоединение к сетям действующего газоснабжения деревни Заборье и части поселка Кобралово (Урожай-1, Урожай-2, ул. Луговая, Полевая, Цветочная, ул. Юности, ул. Молодежная), что в дальнейшем даст возможность администрации принять участие в формировании программы ТЭК «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на 2021-2025 года.

В 2022 году администрация начала работы по газификации многоквартирных домов в пос. Сусанино, Павловский проспект, д. 60 и 6-я линия, д. 100 – в АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» направлен пакет документов для получения технических условий на технологическое присоединение к сетям газоснабжения.

В настоящее время АО «Коммунальные системы Гатчинского района» ведет строительство системы водоотведения и водоснабжения в поселке Сусанино к домам 60 и 60 А на Павловском проспекте, а также домам 69 и 71 по улице 6-я линия.

Бюджет

Доходная часть бюджета Сусанинского поселения в 2022 г. составила 95,6 млн рублей. В структуре доходов наибольший удельный вес занимают налоговые и неналоговые доходы – 62 % или 59,1 млн рублей. Как и в прежние годы, бюджет Сусанинского сельского поселения является дотационным. Доля безвозмездных поступлений составила 38% в структуре доходных источников – это 36,5 млн руб., в том числе из бюджета Гатчинского района поступило 16,7 млн рублей, из бюджета Ленинградской области – 19,1 млн рублей.

Расходная часть бюджета по итогам 2022 года исполнена в сумме 96,3 млн рублей.

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств в 2022 году на электронной площадке «Портал Госзакупок» проведено 4 электронных аукциона и 2 запроса котировок. Сумма заключенных контрактов составила 33,7 млн рублей, получена экономия в сумме 276 тысяч рублей.

Благоустройство

В 2022 году затраты на благоустройство составили 28,9 млн руб. Перечень работ по благоустройству формируется совместно с депутатами, общественными советами, старостами и жителями поселения. Именно в диалоге определяются первоочередные работы и планы на перспективу.

В 2022 году были организованы работы по спиливанию и кронированию аварийных деревьев.

Продолжены работы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные. В 2022 году на территории поселения отремонтировано, заменено и установлено более 180 фонарей уличного освещения, включая 52 светодиодных. Построены сети уличного освещения в деревне Красницы на улицах Ленинградской и части улицы без названия.

Проведены работы:

- по реновации детской площадки с устройством основания и установкой нового игрового оборудования в поселке Семрино по Большому проспекту внутри многоквартирных домов;

- по ремонту крыш спортивного зала на ул. Хвойной и спортивно-досугового центра в пос. Кобралово;

- по переоборудованию площадок накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Сусанино, Семрино и Кобралово;

- по очистке и оборудованию пожарных водоемов в пос. Сусанино и пос. Семрино;

Совместно с инициативными жителями, Молодёжным советом и подростковыми трудовыми бригадами проведены работы по благоустройству парков в поселках Сусанино, Кобралово и аллеи новорожденных в пос. Семрино, а также ремонт и покраска элементов детских площадок.

Летом в поселках Кобралово, Семрино и Сусанино трудились три подростковые бригады в количестве 31 человека. Финансирование трудовых бригад производилось из бюджетов двух уровней.

В 2022 году были проведены работы по организации водоотведения - очистка дренажных канав в посёлках Семрино, Сусанино, Кобралово. Заменено и уложено 11 дренажных труб, а также 6 бетонных лотков.

Уже пятый год на территории поселения проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского. Весной 2022 года при обследовании населенных пунктов выявлены новые очаги его распространения, в связи с этим увеличена площадь обработки до 31 га.

На протяжении последних лет в весенне-летний период проводилась акарицидная обработка (уничтожение клещей) наиболее посещаемых населением участков (парков, кладбищ, мест массового отдыха), общая площадь обрабатываемой территории – 8,6 га.

Дорожная деятельность

В 2022 году на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения израсходовано 10,6 млн руб.

Администрацией был изменен подход к содержанию, эксплуатации и ремонту автомобильных дорог местного значения. Принято решение об уделении особого внимания устройству дорог с асфальтобетонным покрытием, разработана долгосрочная программа и проведена работа по асфальтированию улицы 1-я линия поселка Семрино.

Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия картами дворовой территории и проездов у МКД по ул. Лесной поселка Кобралово.

Произведен ремонт дорог с использованием щебеночно-песчаной смеси по Малому и Среднему проспекту поселка Семрино.

Хочу поблагодарить за активную работу инициативные комиссии, общественные советы и старост нашего поселения. Каждый год они участвуют в областных программах, привлекая в бюджет поселения дополнительные средства.

В 2022 году в рамках областного закона № 147-оз «О старостах» отремонтирована часть дорожного покрытия автомобильной дороги в щебеночно-песчаном исполнении в дер. Виркино.

Культура

Культурная жизнь поселения складывается из совместной работы Совета депутатов, администрации, учреждений культуры и образования, Совета молодежи, Совета ветеранов, Семейного совета и Женсовета. В результате этого взаимодействия на территории поселения ко всем памятным датам и государственным праздникам проводятся мероприятия.

К Дню Победы в населенных пунктах организовано шествие Бессмертного полка, митинги, возложение цветов к воинским захоронениям. Стало доброй традицией в канун празднования Великой Победы поздравлять на дому ветеранов Великой Отечественной войны. Этот год не стал исключением. В преддверии праздника мини-концерты с исполнением военных песен прошли во дворах домов ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

24 августа на территории регионального курорта «Gatchina Gardens» прошёл ежегодный областной фестиваль «День детства». Его участником стала наша многодетная семья Мамедовых.

Делегация поселения приняла участие в ежегодном конкурсе «Подворье». Жители поселения в номинациях «Самый лучший участок» и «Лучшие умелые ручки» заняли призовые места.

Жительница поселка Сусанино, блокадница Инна Николаевна Кириллова приняла участие в районном проекте «Душа Женщины – душа Победы».

Виталий Гжибовский и Елена Гаврилова приняли участие в проекте по изготовлению символов поселения Гатчинского муниципального района.

Совместно с Домом культуры и общественными организациями проведена акция по сбору гуманитарной помощи для мобилизованных жителей поселения.

Победителями поселенческого конкурса «Лучшие из лучших» стали Ольга Дрожжина и Сергей Дриневский.

На базе Сусанинского КДЦ функционирует 20 кружков и творческих объединений (в т.ч. 17 на бесплатной основе), в своих стенах культурно-досуговый центр объединил 433 участника разной возрастной категории.

Спорт и молодёжная политика

Администрация содействует созданию условий для развития спорта и физической культуры с учётом пожеланий жителей. В течение 2022 года приобретался спортинвентарь (мячи, шайбы и т.д.), призы для победителей различных турниров, оплачивался проезд участников к месту проведения соревнований.

На территории Сусанинского сельского поселения тренируются 3 футбольные команды (в т.ч. одна детская), 3 хоккейные команды (в п. Кобралово и п Семрино, в т.ч. одна детская), ветеранская команда по волейболу (старше 40 лет), команда по стрельбе. Они достойно выступают на соревнованиях различного уровня и достигают высоких результатов.

В поселении развивается волонтерское движение. Волонтеры движения «Мы Вместе» помогают пожилым и малообеспеченным людям, а активисты движения «Волонтеры Победы» принимали участие в траурных митингах. Силами волонтеров проведен субботник по благоустройству прибрежной полосы речки Черная.

Планы на 2023 год

Администрацией разработан план социально-экономического развития поселения, согласно которому в 2023 году предусмотрено:

- в поселке Семрино: обустройство автомобильной дороги в асфальтовом исполнении на 8-й линии и установка игрового оборудования на детской площадке на 4-й линии;

- в поселке Сусанино: обустройство автомобильной дороги в асфальтовом исполнении на 3-й линии; обустройство тротуаров на 5-й линии от школы до пересечения со Средним проспектом; установка спортивного оборудования около культурно-досугового центра;

- в поселке Кобралово: обустройство автомобильной дороги в асфальтовом исполнении на ул. Ленинградской; обустройство ул. Ленинградской уличным освещением; установка игрового оборудования на детской площадке по ул. Лесной.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в пос. Кобралово будет благоустроена общественная территория - парк «Дикси».

В поселках Семрино, Сусанино и Кобралово будут проведены мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

В рамках областного закона

№ 147-оз «О старостах» планируется ремонт части дорожного покрытия автомобильной дороги в д. Виркино в щебеночно-песчаном исполнении.

В рамках областного закона № 3-оз «Об инициативных комиссиях» запланирована установка хоккейной коробки в пос. Сусанино.