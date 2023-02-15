Защищая права и свободы

Например, благодаря вниманию прокуратуры жители деревни Большое Верево в Гатчинском районе смогли наконец-то добиться ремонта уличного освещения на улице Порховской и замены дорожного покрытия на Киевской улице. Всё в том же Гатчинском районе в результате прокурорской проверки пресечены нарушения в обращении с отходами на печально известном полигоне «Новый Свет – Эко». Всего же в регионе ликвидировали более 400 несанкционированных свалок с общим объёмом мусора в миллион «кубов»!

На особом контроле – восстановление прав обманутых дольщиков. В 2022 году совместными усилиями правительства области и прокуратуры из единого реестра проблемных объектов исключили 145 многоквартирных домов. Более 3500 граждан переехали в новые благоустроенные дома, остальные получили компенсации.

– Восстановлены права многодетных родителей на выделение земельных участков для жилищного строительства. По итогам проверок подготовлена инициатива о внесении важных изменений в законодательство. Согласно им земельные участки будут предоставляться только в общедолевую собственность детей и их родителей, – заявил прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский.

Повышенное внимание в 2022 году уделялось вопросам мобилизации и военной службы. В ведомство поступило 517 обращений – прежде всего гражданам требовалось разъяснение их прав и порядка призыва. В итоге для 86 ленинградцев решение о мобилизации было отменено, а всем мобилизованным обеспечены положенные выплаты. Прокуратура продолжает следить за соблюдением социальных прав мобилизованных и членов их семей.

Не забыты и вынужденные переселенцы с Донбасса: в частности, обеспечивается их право на жильё, образование, трудоустройство и получение социальной поддержки. Оказывается юридическая помощь, сбор документов, перевод нужных бумаг на русский язык.

Знаковым событием в работе областной прокуратуры стал факт признания геноцидом преступлений немецко-фашистских оккупантов против жителей Ленинградской области. Юристами проведена огромная архивная работа, консультации с экспертами и непосредственными очевидцами тех событий.

Всего же за прошедший год людьми в синих кителях было выявлено свыше 150 000 нарушений.

– Если пересчитать на число рабочих дней, то получится 600 нарушений ежедневно! Или в среднем по два нарушения в день на каждого работника прокуратуры, – отметил Сергей Жуковский.

Приоритетным направлением работы в 2023 году для прокуроров останется защита трудовых прав граждан и обеспечение экономической стабильности в регионе на фоне международных санкций. На особом контроле – жизнь уязвимых слоев населения, в том числе контроль за адресной поддержкой многодетных семей и инвалидов.

Александра Родионова

Фото: пресс-служба Ленинградской областной прокуратуры