Защищая права и свободы
Ещё одно отчётное мероприятие в начале февраля прошло в стенах областной прокуратуры. Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский назвал главным достижением своих коллег рост уровня открытости ведомства для граждан. Его подчинённые каждый месяц рассматривают тысячи обращений от жителей региона, проводят личные приёмы и оказывают адресную помощь гражданам.
Например, благодаря вниманию прокуратуры жители деревни Большое Верево в Гатчинском районе смогли наконец-то добиться ремонта уличного освещения на улице Порховской и замены дорожного покрытия на Киевской улице. Всё в том же Гатчинском районе в результате прокурорской проверки пресечены нарушения в обращении с отходами на печально известном полигоне «Новый Свет – Эко». Всего же в регионе ликвидировали более 400 несанкционированных свалок с общим объёмом мусора в миллион «кубов»!
На особом контроле – восстановление прав обманутых дольщиков. В 2022 году совместными усилиями правительства области и прокуратуры из единого реестра проблемных объектов исключили 145 многоквартирных домов. Более 3500 граждан переехали в новые благоустроенные дома, остальные получили компенсации.
– Восстановлены права многодетных родителей на выделение земельных участков для жилищного строительства. По итогам проверок подготовлена инициатива о внесении важных изменений в законодательство. Согласно им земельные участки будут предоставляться только в общедолевую собственность детей и их родителей, – заявил прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский.
Повышенное внимание в 2022 году уделялось вопросам мобилизации и военной службы. В ведомство поступило 517 обращений – прежде всего гражданам требовалось разъяснение их прав и порядка призыва. В итоге для 86 ленинградцев решение о мобилизации было отменено, а всем мобилизованным обеспечены положенные выплаты. Прокуратура продолжает следить за соблюдением социальных прав мобилизованных и членов их семей.
Не забыты и вынужденные переселенцы с Донбасса: в частности, обеспечивается их право на жильё, образование, трудоустройство и получение социальной поддержки. Оказывается юридическая помощь, сбор документов, перевод нужных бумаг на русский язык.
Знаковым событием в работе областной прокуратуры стал факт признания геноцидом преступлений немецко-фашистских оккупантов против жителей Ленинградской области. Юристами проведена огромная архивная работа, консультации с экспертами и непосредственными очевидцами тех событий.
Всего же за прошедший год людьми в синих кителях было выявлено свыше 150 000 нарушений.
– Если пересчитать на число рабочих дней, то получится 600 нарушений ежедневно! Или в среднем по два нарушения в день на каждого работника прокуратуры, – отметил Сергей Жуковский.
Приоритетным направлением работы в 2023 году для прокуроров останется защита трудовых прав граждан и обеспечение экономической стабильности в регионе на фоне международных санкций. На особом контроле – жизнь уязвимых слоев населения, в том числе контроль за адресной поддержкой многодетных семей и инвалидов.
Александра Родионова
Фото: пресс-служба Ленинградской областной прокуратуры