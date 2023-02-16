Бомж угнал 40-летнюю «шестерку»

В ноябре прошлого года в Вырицкий отдел полиции поступило заявление от местного жителя, у которого ночью от дома на Андреевской улице угнали красный ВАЗ-21063 1982 года выпуска. В баке было 40 литров бензина. Владелец оценил ущерб в 30 тысяч рублей. На следующий день автомобиль был обнаружен на железнодорожном переезде в Вырице на Сиверском шоссе: неизвестный водитель совершил столкновение с устройством заграждения переезда и бросил машину. В «шестерке» было разбито стекло в правой передней двери, из замка зажигания вырваны провода.

По факту угона возбудили уголовное дело. Преступника изобличили 10 февраля. Сотрудники Вырицкого отдела полиции установили личность угонщика: им оказался бомж, 32-летний Павел П., уроженец Ломоносовского района, не работающий, судимый. Преступник находится под арестом, на его совести несколько краж из дачных домов в Вырице: в декабре он похитил из дома на ул. Ленина пуховик за 3000 рублей, из дома на ул. М. Горького – бензопилу и триммер, в январе он разбил окно в доме на ул. Полозова и украл рабочую куртку, сапоги, продукты и коньяк «Старый Кенигсберг», из дома на Железнодорожной улице бомж утащил конденсатор от холодильника «Ока №3» стоимостью 500 рублей и электрическую проводку.

Гражданин П. во всем сознался, обрел крышу над головой в гатчинском ИВС и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.