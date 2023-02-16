Социальная работа - в рамках системы

Уже более 20 лет Фонд «Теплый дом» использует разнообразные и доступные формы социальной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, что позволяет говорить о создании определенной системы в укреплении семьи, ее общественной ценности и роли ответственного родительства в жизни и судьбе ребенка. Такая система в фонде «Тёплый дом» сложилась давно, а сам Фонд внесен в официальный реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области.

- Очень важно вовремя протянуть руку помощи семьям, оказавшимся в трудной ситуации, - убеждена председатель совета фонда Капитолина Кузьмичёва. - Благодаря проектам мы можем охватить больше новых семей. Многие мамы приходят к нам по совету своих подруг, которые уже начали с нами сотрудничать.

- Ежегодно под нашей опекой находится более семидесяти семей с детьми, - говорит директор Фонда Надежда Волкова. - Наша работа направлена на то, чтобы помогать родителям находить такие способы формирования семейных отношений и воспитания детей, которыми они практически не владеют или не придают значения. Это подтверждают результаты анкетирования семей, проведенного при подготовке проекта. Выяснилось, что почти 65% молодых родителей некомпетентны как в области гражданского права и ответственного родительства, так и в сфере семейного досуга. Многие не знают, как организовать не только свое свободное время, но и как научить этому детей. У некоторых мам нет постоянной работы. Соответственно, нет и денег, чтобы платить специалистам или хотя бы устроить своего ребенка в кружок или студию.

Разрабатывая очередной социальный проект, фонд «Теплый дом» находит возможность дать нуждающимся семьям то, что они не могут приобрести за деньги. Это и массовые мероприятия, и работа с психологом, юристом, семейное консультирование, социальный патронаж и творческие занятия для детей.

Квалифицированная помощь

Семьи, которые стали участниками проекта «Родительский всеобуч - основа семейного благополучия», неблагополучными не назовешь. Но большинство из них в силу обстоятельств оказались в той или иной непростой ситуации.

- Одна из главных наших задач — снять психоэмоциональное напряжение у родителей, - говорит социальный педагог фонда «Теплый дом» Галина Леонова. - Сейчас, в связи с обстановкой в нашей стране и в мире, многие женщины находятся в депрессивном состоянии. Поэтому важно, чтобы они раскрепостились, поделились своими страхами и сомнениями. У нас они могут получить квалифицированную поддержку специалистов.

- В этой программе есть очень много полезных моментов, - делится участница проекта, многодетная мама Юлия Беляева. - Это и интересные мероприятия, и тренинги с психологом. Проект дает поддержку, которую порой неоткуда больше взять. Есть такие вещи, которыми не поделишься, не проговоришь с близкими. А здесь, с помощью специалиста, можно посмотреть на ситуацию с другой стороны. Свою роль может сыграть и мнение постороннего человека, и полезный совет извне.

Психологические тренинги для взрослых

Особая роль в проекте отводится тренингам, которые проходят на базе Гатчинского реабилитационного центр для детей и подростков с ограниченными возможностями центра «Дарина». Тренинги под руководством психолога Ольги Тимофеевой посвящены темам, которые определились в результате предварительного анкетирования подопечных семей.

- Темы у тренингов очень разные, начиная с определения темперамента до преодоления кризиса в семейных отношениях, - говорит Юлия Беляева. - Чаще всего их прорабатывают на примерах наших же ситуаций, что очень помогает разобраться в причинах проблемы. Если сложно работать в команде, можно записаться на индивидуальное занятие — и родителю, и ребенку.

Тренинги проводятся с небольшими группами (до десяти человек), в теплой и непринужденной обстановке, включая чаепитие. В процессе тренингов

родители активно взаимодействуют друг с другом.

Особенное внимание - детям

Помимо тренингов для взрослых, в «Теплом доме» проходят мастер-классы и творческие занятия с детьми из подопечных семей фонда.

- Мои дети ходят на эти мастер-классы с удовольствием, - говорит Юлия Беляева. - Для них это и творчество, и развитие, и общение с ровесниками.

- В рамках проекта также предусмотрены благотворительные акции, в которых принимают участие друзья фонда и жители Гатчинского района, - говорит Надежда Волкова. - Это акции «Соберём ребенка в школу», «Портфель первоклассника», «Дарите книги с любовью», «Круг добра» и др.

К началу учебного года неожиданный, но очень полезный подарок семьям, состоящим на учете в фонде «Тёплый дом», преподнёс гатчинский салон красоты «Апрель», пригласив детей на бесплатную стрижку. Высококлассные мастера не только сделали детям причёски, но и приготовили для них угощения и подарки. А к Новому году салон «Апрель» по письмам детей организовал для них «Ёлку желаний» с подарками.

Совсем недавно «Тёплый дом» провел в детских садах Гатчины акцию «Открытка для ветеранов». С помощью воспитателей и родителей ребятишки приготовили замечательные открытки, посвящённые прорыву блокады Ленинграда и освобождению Гатчины. Эти открытки сотрудники фонда передали в Гатчинский Совет ветеранов, и они были вручены гатчинским и петербургским ветеранам.

Добавим, что в рамках проекта «Родительский всеобуч-основа семейного благополучия» Фонд «Теплый дом» продолжает сотрудничать с организациями, которые всегда активно поддерживали фонд. Это и Центр «Дарина», Гатчинский Дворец молодежи, Фонд «Благо Дари», клуб «Семейная академия» и другие. Много мероприятий для детей традиционно проходит в детской библиотеке города Гатчины, где ребят знакомят с книгами, приобщают к чтению, учат общаться, чтобы они могли легче войти в социум.

Юлия Лысанюк