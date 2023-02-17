Лыжня России — спорт для каждого!

В самом сердце зимы

«Это в городе тепло и сыро, а за городом — зима!» — песня из фильма «Чародеи» отлично подходит к соревнованиям «Лыжня России» этого года. Карельский перешеек встретил лыжников лёгким морозцем, ярким солнцем и сверкающими снежными склонами. Где в городе увидишь такую красоту? А вот на автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе зимние пейзажи буквально обступают тебя со всех сторон.

Обычно по этому гоночному комплексу носятся скоростные болиды и раллийные внедорожники. Но специально для «Лыжни России» на «Игоре» проложили профессиональную лыжную трассу. Принять участие в соревнованиях могли все желающие. Детей в возрасте от 9 до 18 лет ждала трасса длиной в 5 километров. Те, кто старше, — выходили на 10-километровый маршрут.

На церемонии открытия участников гонки приветствовала Любовь Мухачева — почётный гражданин Ленинградской области, олимпийская чемпионка 1972 года в лыжной эстафете 3×5 км.

— Как здорово, что сегодня все мы здесь собрались! В наши края резко вернулась зима. Условия для гонки очень хорошие. Спасибо Ленинградской области за место проведения. Всем хочу пожелать пройти намеченные трассы с хорошим спортивным настроением! — обратилась к спортсменам Любовь Алексеевна.

После этих слов раздался выстрел спортивного пистолета и тысячи лыжников вышли на старт.

Праздник для каждого

Организаторы соревнований сделали всё для комфорта участников забега. Их ждали тёплые раздевалки, места для подготовки лыж, идеально ровная трасса — незадолго до старта по ней прошлась специальная машина-укладчик. Высокий уровень организации отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он сам увлекается беговыми лыжами и считает, что на хорошей трассе даже длительный забег — всегда в радость.

— Лично у меня в этом сезоне из-за плотного графика получилось встать на лыжи всего один раз, на новогодние праздники. Искренне завидую тем, кто имеет возможность регулярно заниматься лыжами. Очень хороший вид спорта: если ты раскатался и идёшь по подготовленной трассе — одно удовольствие, — отметил Александр Юрьевич.

Не обошлось и без нововведений: с этого года медали «Лыжни России» получают не только победители, но и участники. Отдельно отметим дизайн фирменных наград, оформленных в виде снежинок на тёмно-голубой ленточке. Одну из таких медалей мы увидели на груди у Александра Мальцева, юного участника из Тихвина.

— Я занимаюсь биатлоном три года, и у меня уже есть призовые медали на районных соревнованиях. Сегодня не оказался в числе лидеров, мог бы проехать лучше — не совсем правильно подготовил лыжи. Готовился к более низкой температуре, выбрал не ту мазь. При этом настроение всё равно отличное, мне очень понравилась трасса — я получил классный беговой опыт! — отметил юный биатлонист.

Не меньше радуется выступлению сына его мать Светлана Мальцева.

— Изначально биатлон мы рассматривали как просто увлечение. Мне приятно видеть, как он тренируется, развивается. Всего 14 лет, а посмотрите — какой богатырь. Думаю, у него большое будущее! — восторженно говорит мама.

Олимпийские ориентиры

В этот день начинающим и взрослым спортсменам было на кого равняться. На трассу в качестве участников вышли олимпийские чемпионы по биатлону прошлых лет: Дмитрий Васильев и Юрий Кашкаров. А самое сильное впечатление производила массовость соревнований. По предварительной оценке организаторов, в «Лыжне России» на «Игоре Драйв» приняли участие свыше 4000 человек. Всего же тематические мероприятия в Санкт-Петербурге и Ленобласти объединили 15 000 лыжников! Это значит, что люди всё чаще в свой выходной день выбирают здоровый отдых.

Правильно делают, считают опытные физкультурники. Ведь занятия лыжами укрепляют мышечный корсет, развивают координацию движений и выносливость, умение держать равновесие и контролировать дыхание. Добавим к этому и моральные качества: упорство, сила воли, умение достигать цели.

Пример такого спортивного упорства и преодоления показала Надежда Вишнякова — мастер спорта из посёлка Первомайский. Молодая мама ещё не вышла из декрета, а уже заняла третье место среди женщин!

— Я участвую в «Лыжне России» с детства. А теперь у меня самой — ребёнок. Ему ещё годика нет, а я решила, что не пропущу соревнования в этом году. У меня «бронза» и я горжусь этой наградой, — улыбается Надежда.

Тем временем к финишу приближается победитель мужского забега. Абсолютный чемпион этого зимнего дня — Андрей Краснов.

— Меня на лыжи поставили родители в 6 лет. Папа любил кататься в парках и брал меня. Сегодня мой стаж как лыжника — 22 года! У меня всегда душа лежала к этому виду спорта, и каждый раз на трассе я не просто качусь, а чувствую, что лечу, — поделился впечатлениями сильнейший из участников.

Праздник спорт подходил к концу. Голос из мегафона приглашал спортсменов готовиться к следующим стартам, победители получали кубки и дипломы Министерства спорта России. Впрочем, люди ещё долго не думали расходиться: неподалеку работали полевая кухня и фудкорт, стояли самовары с горячим чаем. Даже после забега никому не было холодно. Такая у нас зима в России - спортивная и бодрящая!

Команда победителей

Всё там же, на автодроме «Игора Драйв», участники «Лыжни России» могли заметить необычную картину. На ослепительном снегу стояли несколько фирменных машин команды «КАМАЗ-мастер». Сюда победители престижных мировых ралли приехали в честь соревнований «Россия — Северный лес», которые открыли гоночный сезон в России.

Осмотреть легендарные гоночные грузовики смог глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Он высоко оценил качество представителей отечественного автопрома и пожелал высоких спортивных достижений в 2023 году.

Сами спортсмены рассказали о последних изменениях в конструкции автомобилей, поделились секретами организации гонок и рассказали об особенностях зимних соревнований. Например, на замену колёс весом в 150 кг команде даётся всего 5.5 минут!

Алексей Астапчик

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