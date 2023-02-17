Войсковицкое поселение: важные результаты и большие перспективы

Территория, землепользование

Территория Войсковицкого сельского поселения составляет 3126 га. В состав муниципального образования входит 2 поселка - Войсковицы и Новый Учхоз и 3 деревни - Тяглино, Карстолово и Рябизи.

В 2022 году присвоено 44 адреса земельным участкам, жилым домам и другим объектам. В рамках соглашения с комитетом по управлению имуществом Гатчинского муниципального района проведено обследование 29 земельных участков.

В целях реализации 75-го областного закона по обеспечению земельными участками многодетных семей завершается работа по формированию 32 земельных участков в д. Карстолово.

В 2022 году проведены работы по химической обработке борщевика Сосновского на площади 101,8 гектара, в текущем году планируем увеличить площадь обработки ещё на 25 гектаров. Механическим способом обработана территория более 60 га.

На завершающей стадии – внесение изменений в генеральный план Войсковицкого поселения, в первом полугодии 2023 года рассчитываем на его утверждение.

Общегосударственные вопросы

За 2022 год в администрацию поселения от граждан поступило 493 письменных обращения, что на 14% меньше, чем годом ранее, в том числе 216 обращений по вопросам землеустройства, 200 обращений, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством, 33 обращения по нарушению тишины и покоя граждан в ночное время.

Администрация оказывает 45 муниципальных услуг, которые можно получить в филиалах многофункционального центра.

В социальной сети ВКонтакте ведется официальная группа администрации Войсковицкого сельского поселения, где размещается официальная информация о деятельности органов местного самоуправления, а жители могут оставлять свои предложения. В течение 2022 в социальных сетях администрацией было размещено 398 постов и более 200 ответов на вопросы пользователей сети.

В 2022 году сотрудниками администрации составлен и направлен в административную комиссию 31 протокол об административных правонарушениях. Основные нарушения: парковка автотранспорта на газоне, нарушение тишины и покоя в ночное время, выгул собак без поводка и намордника, нарушение правил землепользования и застройки.

Общая численность граждан, пребывающих в запасе, на территории Войсковицкого сельского поселения составляет 1285 человек. В 2022 году в ряды российской армии призвано 13 человек из 7 по плану, что составило

185 %. Наши призывники проходят службу в 217 гвардейском парашютно-десантном полку, в федеральной службе войск национальной гвардии РФ, во 2 отдельной бригаде специального назначения г. Пскова.

В рамках выполнения задач специальной военной операции наши жители проходят службу по контракту в именных артиллерийских батальонах и в рамках частичной мобилизации в иных воинских подразделениях. Благодаря поддержке нашего предпринимательского сообщества, общественных организаций и неравнодушных жителей, нашим защитникам оказана помощь в необходимом оснащении.

Бюджет, экономика

Одной из главных задач органов исполнительной власти является своевременное и грамотное распоряжение средствами бюджета. Доходная часть бюджета нашего муниципального образования в 2022 году исполнена на 71 109 тыс. руб. Расходная часть бюджета составила 72 711 тыс. руб.

Наши основные налогоплательщики: АО «Коммунальные системы Гатчинского района», АО «Племенная птицефабрика Войсковицы», АО «ОДК-СЕРВИС», ООО «Торус». На 01.10.2022 г. зарегистрировано 83 юридических лица и 167 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на нашей территории.

Объем инвестиций в основной капитал по предприятиям составил более 257 млн рублей. Среднемесячная заработная плата по муниципальному образованию по итогам 9 месяцев выросла до 49617 руб.

Агропромышленный комплекс муниципального образования сохраняет положительные тенденции развития. Основная доля продукции сельского хозяйства производится на АО «Племенная птицефабрика Войсковицы». За 9 месяцев 2022 года произведено 84 млн штук яиц. Также на нашей территории осуществляют деятельность 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на разведении крупного и мелкого рогатого скота, осетровых рыб и выращивании овощей.

Жилищное хозяйство

По подразделу бюджета «Жилищное хозяйство» расходы в 2022 году составили 1 449 тыс. руб. Средства пошли на оплату взносов за капитальный ремонт региональному оператору, оплату услуг расчетного центра, содержание и ремонт свободного жилья.

Управляющей компанией МУП ЖКХ «Сиверский» проводились работы по ремонту общедомового имущества многоквартирных домов. Основные виды выполненных работ - промывка и опрессовка внутридомовых систем отопления, локальный ремонт кровельных покрытий, ремонт инженерных сетей, ремонт водосточных систем, ремонт подъездов, герметизация межпанельных стыков и замена домофонов.

В связи с нарушением строительной целостности общедомовых конструкций управляющей компанией выполнены инструментальные обследования текущего технического состояния плитных конструкций карнизного свеса многоквартирного жилого дома по адресу: пос. Войсковицы, пл. Манина, д. 3 и балконных плит дома по адресу: пос. Войсковицы, ул. Молодёжная, д. 2. Администрация планирует в ближайшее время проведение собраний собственников жилья для принятий решений о необходимости переноса сроков ремонтных работ на более ранний период.

В рамках исполнения «Региональным оператором» мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД в первой половине 2022 года в «военном городке» пос. Новый Учхоз были проведены проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт крыш домов № 10–25 с ожидаемым сроком выполнения строительных работ в течение 2023 года.

В связи с выделением в 2022 году Фондом капитального ремонта МКД Ленобласти денежной субсидии на капитальный ремонт крыши дома № 10 по пл. Манина в пос. Войсковицы, администрацией поселения в первой половине отчётного года был проведён электронный аукцион, по результатам которого заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту крыши на сумму 12 271 тыс. руб. с ООО «ОблСервис». Договором предусмотрена полная замена конструкций кровельного покрытия, деревянной стропильной системы, установка новых противопожарных дверей входа в чердачное помещение с лестничных групп и утепление чердачного перекрытия. К сожалению, подрядная организация нарушила установленные контрактом сроки выполнения данных работ – до 11 ноября 2022 года, завершение работ планируется до конца февраля 2023 года.

На 1 января 2023 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоит 2 семьи. В реестре граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в федеральных, региональных и муниципальных целевых программах, состоит 21 семья.

Бесплатная приватизация жилья продолжается, и в ушедшем году в собственность граждан путем приватизации передано 12 квартир.

Коммунальное хозяйство

В рамках исполнения концессионного соглашения и с целью повышения надёжности работы системы холодного водоснабжения п. Войсковицы предприятием АО «Коммунальные системы Гатчинского района» в 2022 году выполнены работы по капитальному ремонту участка магистрального трубопровода холодного водоснабжения протяжённостью 1800 м. При замене водопроводной сети предприятием были нарушены сроки выполнения работ, а неоднократные аварийные ситуации и нарушение благоустройства вызвали обоснованные нарекания жителей. Но эти важные и необходимые работы для поселка были выполнены.

Для улучшения качества холодного водоснабжения в части соответствия требованиям СанПиН в городке Борницкий Лес установлена и запущена в работу станция комплексной водоочистки и обеззараживания.

Ресурсоснабжающей организацией ФБГУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации в «военном городке» п. Новый Учхоз выполнены работы по профилактическому ремонту котельной, в ходе которых проведена замена водогрейного котла, двух теплообменников и установки химической подготовки воды.

Несмотря на большую работу ресурсоснабжающей организации, управляющей компании и администрации, задолженность населения перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса ежегодно растет и составляет уже более 60 млн рублей. Продолжается претензионная работа с должниками по плате за наем жилого помещения, направляются досудебные уведомления и подаются заявления о взыскании задолженности в судебный участок.

Продолжается работа по обустройству контейнерных площадок на территории поселения. В отчетном году в рамках реализации областного закона «О старостах» было оборудовано 2 площадки в д. Тяглино, в текущем году планируется обустроить площадку в д. Рябизи.

Благодаря активности жителей деревни и лично старосты Л.Н. Немовой удалось газифицировать д. Рябизи. Построен подводящий и распределительный газопровод, во многих домах смонтированы внутренние сети, в ближайшее время рассчитываем на пуск газа.

Благоустройство

На благоустройство в 2022 году направлено 17 150 тыс. руб.

Весной и осенью проведены субботники и месячник по благоустройству территории. В ходе весеннего месячника проведены работы по санитарной уборке, посажено 110 ед. кустарника и 450 ед. цветов. Сотрудниками администрации совместно с активными жителями п. Войсковицы высажено более 80 саженцев хвойных и лиственных деревьев.

Для обеспечения чистоты на территории постоянно работают дворники. Весь летний период скашиванием газонов занимались тракторист и работники с ручными бензокосами.

На организацию уличного освещения и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2022 году направлено 3755 тыс. руб., из них 2020 тыс. руб. составила плата за электроэнергию; 1735 тыс. руб. направлено на техническое обслуживание, модернизацию и ремонт существующих сетей уличного освещения, обустройство новых линий и технологическое присоединение к электросетям.

Всего в 2022 году отремонтировано 5 светильников, приобретено и установлено 52 новых светодиодных светильника, смонтировано 1180 пог. м новых линий, установлено 12 новых опор линий уличного освещения, смонтировано 5 щитов управления на сетях освещения.

В рамках прочих мероприятий по благоустройству использовано 6 млн руб., средства направлены на следующие цели:

- заработная плата работников по благоустройству;

- закупка инструмента, инвентаря и хозяйственных товаров, содержание и ремонт техники, приобретение ГСМ;

- ликвидация несанкционированных свалок и вывоз ТКО;

- проведение акарицидной (противоклещевой) обработки кладбищ и общественных пространств;

- произведен спил 26 аварийных деревьев, проведена обрезка и кронирование более 400 деревьев и кустарников;

- оборудовано 2 контейнерные площадки;

- обработано более 100 га территорий, засоренных борщевиком Сосновского.

В рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» на дворовой территории домов № 1–6 по пл. Манина в пос. Войсковицы обустроена новая детская спортивно-игровая площадка, стоимость работ составила

5 917 тыс. руб. При строительстве площадки выполнены работы по устройству дренажной системы, установлено 22 элемента детского игрового, спортивного и садово-паркового оборудования, на всей площади игровой площадки выполнено травмобезопасное прорезиненное покрытие.

В 2022 году Войсковицкое поселение приняло участие в отборе общественных территорий, приоритетных к благоустройству в 2023 году в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Онлайн голосование состоялось на платформе «вМесте47.рф» в феврале 2022 года. Жители поселения голосовали за две общественные территории: «Танковая аллея» в пос. Новый Учхоз и «Детская спортивно-игровая площадка в пос. Войсковицы ул. Молодежная». Наибольшее количество голосов набрала «Танковая аллея» в пос. Новый Учхоз, проект будет реализован в текущем году, муниципальный контракт уже заключен.

Проектом предусмотрено асфальтирование подъезда, парковки, обустройство пешеходной зоны в тротуарной плитке, озеленение, искусственное освещение, установка информационных щитов, скамеек и качелей. Объект будет оборудован системой видеонаблюдения, позволяющей обезопасить оборудование от вандализма и обеспечить безопасность посетителей «Танковой аллеи».

Ремонт и содержание дорог

Финансирование дорожной деятельности в 2022 году по разделу бюджета «Дорожное хозяйство» составило 15 558 тыс. руб.

В рамках содержания автомобильных дорог, дворовых территорий и тротуаров регулярно проводились работы по устранению ямочности и подметанию, а в зимний период - по уборке снега и антигололедной обработке.

Работа предыдущих лет приносит свои плоды – постепенно, целенаправленно мы приводим нашу территорию в порядок. Отчетный год для нас можно назвать «Годом ремонта дорог на Молодежной улице», на который было направлено более 12 млн рублей. Это значительная сумма для нашего поселения, но ул. Молодежная давно требовала полноценного ремонта. Подъездная дорога к дому № 8 на этой улице была построена как временная – и в таком качестве просуществовала 30 лет, и в прошлом году мы ее наконец комплексно отремонтировали. Завершен ремонт дворовых территорий у домов № 4 и № 6 на Молодежной – это большая территория, которая тоже много лет ждала ремонта. На финансирование работ были направлены средства областного, районного и местного бюджета, а также средства депутатских фондов депутатов Законодательного собрания Т.В. Бездетко и С.В. Коняева. Всего выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части, парковок и тротуаров на площади 5616 кв. м, установлено 1894 пог. м. бордюрного камня, отремонтированы сети уличного освещения и обустроен газон.

При проведении работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дорог для контроля качества применяемых материалов и соблюдения технологии производства работ привлекались специалисты технического надзора. Пробы всех используемых подрядными организациями строительных материалов прошли лабораторные испытания.

В 2023 году планируется ремонт дворовой территории дома №2 по пл. Усова в п. Новый Учхоз, ремонт тротуара от дома №1 по пл. Манина до федеральной трассы, а также восстановление покрытий щебеночных дорог в д. Рябизи.

Культура, спорт, молодежная политика

В структуре расходной части местного бюджета 2022 года на культуру, спорт и молодежную политику направлено более 19 млн руб.

Войсковицкий центр культуры и спорта продолжил вести активную работу по обеспечению досуга и развитию физической культуры и спорта для населения всех возрастов и категорий.

В 2022 году Войсковицкое поселение вошло в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» и в текущем году будут начаты работы по капитальному ремонту здания центра культуры и спорта. Планируется сделать навесной вентилируемый фасад и благоустроить прилегающую территорию, работы будут выполнены в течение двух лет.

В 2022 году была завершена работа по оформлению в муниципальную собственность памятных сооружений поселения. Это:

- братское захоронение советских воинов, погибших в 1941–1944 гг.;

- памятник-танк на рубеже обороны воинам-танкистам;

- памятный знак Герою Советского Союза А.А. Манину;

- памятный знак комбату В.К. Груневу.

Продолжалась работа по героико-патриотическому воспитанию детей и молодежи. Проводились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню снятия блокады и памятным датам.

Прошедший год был объявлен губернатором Ленинградской области Годом «Команды 47». Этой теме были посвящены основные мероприятия, а именно День образования Войсковицкого поселения, участие в районных фестивалях и мероприятиях Гатчинского муниципального района.

Под хэштегом «Молодость в команде» успешно свою деятельность реализует Молодежный совет Войсковицкого поселения. В течение 2022 года две команды Молодежного совета участвовали в V открытой спартакиаде Молодежных советов Гатчинского муниципального района и по итогам года в двух возрастных категориях заняли 1 и 2 места. В апреле 2022 года команда Молодежного совета принимала участие в традиционном фестивале молодых избирателей, с успехом пройдя в областной полуфинал.

С целью трудового воспитания и занятости несовершеннолетних в летний период были временно трудоустроены 24 подростка в возрасте от 14 до 18 лет.

14 мая в большом зрительном зале Дома культуры состоялся XXIV Открытый конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ». Высокопрофессиональное жюри по традиции возглавлял заслуженный артист РФ, Народный артист Республики Татарстан Альберт Асадуллин.

29 октября в Войсковицком центре культуры и спорта прошел областной фестиваль-конкурс образцовых театральных коллективов Ленинградской области «Театральная осень 2022».

Активную работу продолжает филиал Школы третьего возраста по организации досуга для старшего поколения. Курсисты приняли участие в открытом областном фестивале-конкурсе чтецов и малых театральных форм «Как слово в сердце отзовется» и получили дипломы 1, 2 и 3 степени.

Продолжается работа по популяризации здорового образа жизни, организации спортивного досуга и занятий по отдельным видам спорта. Спортсмены Войсковицкого поселения принимают участие в районных, областных и региональных соревнованиях. В 2022 году в районном спортивном празднике, посвященном Дню физкультурника, команда Войсковицкого поселения заняла 1 место.

Продолжилась работа волонтерского корпуса поселения. В рамках акции «Мы вместе» и проекта «Все для Победы» были проведены целевые мероприятия по поздравлению семей и детей участников специальной военной операции с Новым годом, вручение сладких подарков. На территории поселения организована акция «Вяжем для Победы», в которой приняли участие Совет ветеранов и жители поселения. В рамках новогодних и рождественских мероприятий был организован выезд в военный госпиталь для оказания адресной помощи участникам СВО. В целях популяризации Героев СВО в декабре 2022 года состоялось открытие виртуальной выставки Мариупольского фотоклуба «Мариуполь – жить, несмотря ни на что».

Задачи на 2023–2027 годы

1. Завершить внесение изменений в документы территориального планирования, что позволит продолжить развитие промышленной зоны в п. Войсковицы и обеспечить участками под застройку многодетные семьи.

2. Приложить максимум усилий для строительства амбулатории в п. Войсковицы. Выполнены предпроектные работы, подготовлено заключение обоснования инвестиций. Необходимо включение объекта в областную программу.

3. Завершить в ближайшие годы капитальный ремонт Центра культуры и спорта и отремонтировать стадион.

4. Выполнить ремонт всех дворовых территорий многоквартирных домов на нашей территории.

5. Продолжить строительство современных детских игровых и спортивных площадок, теперь уже на дворовых территориях. В 2022 году оборудована площадка в «стариках», на очереди площадка на ул. Молодежной.

6. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году планируется обустроить общественную территорию в п. Новый Учхоз «Танковая аллея».

7. В ближайшие годы считаем необходимым завершить ремонт районных автодорог на нашей территории - это подъезд к д. Карстолово и д. Карстолово - д. Рябизи.

8. Проведение капитального ремонта жилого фонда и дворовых территорий «военного городка» в Новом Учхозе.

9. В рамках реализации поручения президента в течение двух лет планируется догазификация 57 домовладений.





Хочу поблагодарить всех, кто помогает нам в решении вопросов местного значения, определяющих качество жизни нашего населения: правительство Ленинградской области, администрацию Гатчинского района, сотрудников нашей администрации, депутатов, руководителей предприятий и учреждений, руководителей общественных организаций, старост, членов инициативных комиссий и всех неравнодушных жителей. Уверен, вместе мы сможем сделать многое!