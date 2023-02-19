Спортивной школе «Киви» – 30 лет!

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Частная спортивно-оздоровительная школа «Киви» была основана в Гатчине 19 февраля 1993 года. Все это время школой руководят ее основатели и соучредители Ирина и Владимир Белоусовы.

К началу 1990-х годов Ирина Белоусова уже окончила аспирантуру института физической культуры и спорта имени П.Ф. Лесгафта (кафедра истории, управления и организации физической культуры и спорта) и защитила ученую степень «кандидат педагогических наук». Ирина Владимировна работала в комплексной научной группе сборной команды России по синхронному плаванию и собирала материал для программы детско-юношеских школ по синхронному плаванию. Владимир Викторович Белоусов работал тренером по плаванию в ДЮСШ №2 города Гатчины.

История «Киви» началась с групп гарантированного обучения плаванию детей с шести лет на базе бассейна «Маяк» завода «Буревестник» в сентябре 1992 года. Отделение синхронного плавания открылось чуть позже. Зная Ирину Владимировну как грамотного специалиста, руководитель Федерации синхронного плавания России Игорь Карташов предложил открыть в школе «Киви» отделение синхронного плавания. В сентябре 1993 года Ирина Владимировна сделала первый набор девочек.

Среди первых спортсменок были Оля Александрова, Наташа Бабаева, Катя Берестовая, Лена Боричева, Маша Брюханова, Марина Васильева, Альбина Голенышева, Алена Красновская, Аня Маляренко, Аня Маркувенова и Маша Субботина. Некоторые из них раньше занимались плаванием, но многие были новичками. А вот что касается синхронного плавания, они все, как и тренер, начинали с нуля.

Из первого набора первым в истории «Киви» мастером спорта России по синхронному плаванию стала Альбина Голенышева (2000 год), чемпионка Санкт-Петербурга и зональных Первенств Северо-Запада России. Три года подряд становилась лучшим спортсменом школы «Киви» и получала переходящий приз с 1997 по 2000 год.

Почти сразу стало понятно, что для повышения мастерства в синхронном плавании глубины бассейна «Маяк» не хватает. По согласованию с директором бассейна ПИЯФ Геннадием Андреевичем Ковалевым школа переехала в Дом физкультуры ПИЯФ (теперь муниципальное учреждение - центр «Волна»), где работает по настоящее время.

- В 30-летней истории нашей школы очень много любопытных фактов. Воспитанница спортивной школы «Киви», заслуженный мастер спорта России Светлана Колесниченко – ровесница «Киви», родилась в 1993 году, когда мы открыли школу. А свою первую олимпийскую медаль, под руководством главного тренера страны Татьяны Николаевны Покровской, Светлана Константиновна завоевала, когда мы с Владимиром отмечали годовщину свадьбы – «30 лет и три года», по Пушкину, - вспоминает идейный вдохновитель синхронного плавания Ленинградской области, главный тренер сборных команд Ленинградской области и спортивной школы «Киви» Ирина Белоусова.

Сейчас членом основной сборной команды России является Елизавета Смирнова, также воспитанница школы «Киви», а ее первый тренер – Мария Кулигина. Дальше спортсменку передали в спортивную школу олимпийского резерва по водным видам спорта «Невская волна», где ее тренировала заслуженный тренер России Мария Николаева. Сейчас Елизавета тренируется в сборной команде страны под руководством Героя труда России Татьяны Покровской.

Спортшкола «Киви» гордится своими мастерами спорта по плаванию. Долгое время прославлял школу, а вместе с ней наш город Гатчину и всю Ленинградскую область своими выступлениями на всероссийских и международных соревнованиях по плаванию Никита Белоусов. Он тоже воспитанник школы «Киви», мастер спорта по плаванию, финалист этапа Кубка Мира 2007 года. А сейчас - президент региональной спортивной Федерации плавания и синхронного плавания Ленинградской области, вице-президент Федерации синхронного плавания России, член президиума Всероссийской федерации плавания.

В спортшколе «Киви» подготовлен мастер спорта Илья Котиков, который сейчас является тренером этой школы. Именно в «Киви» подготовлена восходящая звезда плавания Евгения Павлова - победитель чемпионатов и Первенств СЗФО России, финалист Первенства России. Их тренирует Наталья Короткова.

Главное богатство – тренеры

Главное богатство «Киви» - ее бессменные тренеры. И, в первую очередь, ее учредители – Ирина и Владимир Белоусовы, Мария Кулигина. В настоящий момент работает методистом и помогает во всех организационных и тренерских делах Марина Нечиталюк. Она первой из родителей привела в спортшколу «Киви» своих дочек. Это было еще в 1992 году, до официального открытия школы. Сейчас работает в «Киви» и в центре спортивной подготовки.

Много лет в школе работают Наталья Короткова и Елена Макарова, тренеры по акробатической подготовке Павел Якуш, Сергей Решетников. Готовят смену поколений, работая с малышами, Юлия Филюшкина, Алексей Федоров, Евгения Герасименко (Тверитинова), Анастасия Крюкова (Журавлева), Илья Котиков, Даниил Аллес, хореограф Дарья Платонова.

Добрый след в истории развития школы оставили председатели комитета по физкультуре и спорту Елена Волоскова, Николай и Сергей Пименовы, а также многочисленные друзья и партнеры, среди которых особое место занимают родители учеников.

- Все 30 лет у школы нет государственных дотаций – ни по аренде, ни по инвентарю. Бывают спонсорские вложения – это совсем другое. Но, как правило, спонсорами школы являются сами родители. У нас сложился дружный работоспособный родительский актив, который помогает сделать спортивную жизнь детей интереснее и разнообразнее, - отмечает Владимир Белоусов.

Ударная пятилетка

Пять лет назад школа торжественно подвела итоги работы за четверть века. С тех пор изменилось многое и в нашей стране, и в мире… Готовясь к юбилею, руководители школы акцентируют внимание только на спортивных успехах и настроены на покорение новых вершин.

Спортивной школе «Киви» есть, чем гордиться. Уровень мастерства воспитанников школы продолжает расти.

В минувшей пятилетке Светлана Колесниченко участвовала еще в одной Олимпиаде, в Токио. Теперь она уже 3-кратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Ей присвоено звание «Почетный житель города Гатчины». Свои победы она разделяет с первым тренером, заслуженным тренером России Ириной Белоусовой, московским тренером, директором спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва Московского городского физкультурно-спортивного объединения, заслуженным тренером России Ольгой Васильченко, тренером олимпийского дуэта, заслуженным тренером России Татьяной Данченко и главным тренером сборной команды России Татьяной Покровской.

В прошлом году Елизавета Смирнова вошла в список «сборников» и является победителем «Игр Дружбы» 2022 года.

Надежды тренеров отделения плавания возложены на юных, начинающих пловцов, полных сил и желания покорять спортивный Олимп. Это укрепляет веру, что в ближайшем будущем на спортивном небосклоне зажгутся новые звезды воспитанников гатчинской школы «Киви».

Спорт – норма жизни

Плавание – это жизненно важный навык, поэтому большое внимание уделяется обучению всех желающих, причем, независимо от возраста.

- С годами у меня поменялось отношение к самому тренировочному процессу. Я стала по-другому относиться к нужности и важности не только воспитать медалистов и мастеров спорта, которые создают наш «золотой запас», но и просто научить детей плавать. Не важно, кто вырастет из ученика – чемпион, разрядник, главное – он получит хороший навык на всю свою жизнь. Говорят, в школу трудно попасть, и это радует. Значит, дети не уходят, занимаются из года в год, и система дает нужный результат, - уверена Ирина Белоусова.

Недавно в школе стартовал новый проект. Владимир Белоусов вместе с молодыми тренерами Алексеем Федоровым и Натальей Коротковой открыли группу для взрослых, которые хотят обучаться плаванию под руководством профессиональных тренеров и выезжать на соревнования среди своей возрастной категории. В этой группе может тренироваться любой желающий в любом возрасте и с любой подготовкой. Даже тот, кто ходит по дну.

- Активный образ жизни – это позиция человека. На своих занятиях мы стараемся подвести к пониманию: чтобы сохранить здоровье, нужно хотя бы раз-два в неделю заниматься спортом. В нашем случае - это плавание, - подчеркивает Владимир Белоусов.

Традиции «Киви»

За 30 лет в «Киви» сложились добрые традиции внутренних праздников и соревнований. Каждое лето многие ученики проводят в выездных спортивно-оздоровительных лагерях, организованных администрацией школы. Тридцать лет школа выезжает в лагерь на одно и то же место – под Волгоград. А пловцы под руководством Натальи Коротковой уже несколько лет ездят на море.

- Самое трудное, как и для любой организации, – сохраниться на достойном уровне, - говорит Ирина Белоусова. - В этом нам помогают общешкольные традиции. Несмотря ни на что, мы проводим новогодний праздник, где представляем свой оригинальный спектакль на воде. Организуем праздники и показательные выступления, интересные и памятные выпускные вечера. Всем очень нравятся внутренние школьные соревнования на короткие дистанции с наградами в каждом возрасте.

За счет традиционных мероприятий, за счет сплочения детей в школе сложилась одна большая дружная семья. Эта семья разрастается.

- Мы стараемся сохранить дух нашей дружной семьи. И мне хочется верить, глядя на наших выпускников, что это у нас получается, - делится Ирина Белоусова. - Гордимся своими выпускниками - состоявшимися в жизни людьми. Восемь бывших спортсменов привели к нам своих детей. Наша ученица – сейчас тренер Елена Макарова (Сомова) вообще никогда не уходила из «Киви». Ее семья жила около бассейна «Маяк». Родители привели ее к нам в шесть лет, когда мы только открыли школу. Елена окончила институт, успешно работает у нас и возглавляет областную сборную команду спортсменов до 13 лет. Ее смешанный дуэт – мальчик с девочкой – первый в Ленинградской области. В декабре 2022 года дуэт победил на Кубке Светланы Ромашиной в Казани.

В будущее – с оптимизмом

О чем мечтает школа «Киви» на пороге своего 30-летия?

Чтобы была надежная современная база, пусть даже оплачиваемая самой школой. Отрадно, что центр «Волна» развивается. Есть уверенность, что руководители Гатчинского района найдут возможность помочь с реконструкцией бассейна, а спортшколе хотя бы временно, чтобы продержаться этот период, зайти на территорию частного бассейна «Атлантика».

Чтобы среди спортсменов различных возрастов всегда находились те, кто в дальнейшем станет тренером.

- Самое ценное и лучшее для школы - видеть своих воспитанников среди тренеров. Желаем нашим тренерам огромных успехов и понимания родителей. Чтобы им чаще попадались талантливые и здоровые ученики, и они могли воплотить свои мечты! Ведь любой тренер хочет видеть в своем ученике продолжение своего дела. И пусть эти желания исполнятся! – восклицает Ирина Белоусова.

Администрация школы и педагогический коллектив благодарят за сотрудничество всех, кто на протяжении 30 лет был рядом, помогал, поддерживал, верил: родителей учащихся, руководителей профильных комитетов, администрации спортивных комплексов, школ, администрации Гатчинского района.

Школа «Киви» готова и впредь укреплять здоровье подрастающего поколения и прославлять Гатчину на соревнованиях от районного до международного уровней!

Татьяна Можаева