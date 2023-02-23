С 23 февраля, настоящие защитники Родины!

Вице-спикер областного парламента Татьяна Тюрина, депутаты Людмила Тептина и Марина Левченко навестили раненых, привезли фруктов, сказали много искренних теплых слов и, главное, предложили помощь в решении возникающих вопросов.

- Мы хотели порадовать ребят, поднять им настроение. Для них важно почувствовать нашу заботу, внимание, – сказала Татьяна Тюрина. – Сегодня вся страна отмечает День защитника Отечества, и в этом году мы, как никогда, понимаем: Отечество у нас одно. И эти ребята, когда понадобилась Родине помощь, встали и пошли. Не спрятались, не убежали, а отправились выполнять свой долг – гражданина, патриота, защитника. Это лучшие люди нашей страны.

Депутаты рассказали бойцам о создании специального государственного фонда помощи военнослужащим, о котором говорилось в Послании президента, о том, что планируется большая программа поддержки участников специальной военной операции и их семей.

- Безусловно, наши военные переживают, как дальше сложится их жизнь, – отмечает Татьяна Венедиктовна. – Важно, чтобы эти ребята знали: государство заботится о них. Мы договорились: они подумают над своими вопросами и передадут их депутатам Законодательного собрания через администрацию госпиталя.

Парламентарии пообщались с руководством госпиталя, обсудили вопросы медицинской помощи. Татьяна Тюрина – соавтор законодательной инициативы, которая стала законом о профессиональной реабилитации участников СВО. В Ленинградской области на базе Мультицентра подготовлены новые программы с использованием специальных методов обучения, технических средств, соответствующие состоянию здоровья тех, кто будет переобучаться.

В гатчинском госпитале находятся на излечении военнослужащие со всей страны, от Калининграда до Сахалина. Раненых, попавших в госпиталь, зачастую, прямо с эшелона, здесь стремятся подлечить не только физически, но и морально: обогреть, откормить, приодеть, создать для них тепло и уют. Как говорят врачи, отзывчивых людей очень много – тех, кто стремится оказать госпиталю посильную помощь. Сюда приходят помогать медсестры, священнослужители, парикмахеры.

Депутаты областного парламента уже не первый раз навещают гатчинский госпиталь и принимают обращения от бойцов. На предыдущей встрече в октябре Татьяна Тюрина выслушала каждого. Тогда вопросы касались самых разных тем: выплат, патриотического воспитания, некачественных технических средств, снаряжения и многого другого. Особенно остро в то время стояли проблемы своевременного начисления денежного довольствия и выплат, полагающихся участникам специальной военной операции, а также выплат в связи с получением ранений. По результатам встречи тогда было направлено обращение депутата в соответствующие структуры, и проблемы были решены.

…Марина Левченко рассказала, что во время прошлого визита в госпиталь к парламентариям обратился тяжелораненый. И просьба его заключалась в том, чтобы в Тверской области в его родном городе сделали дорогу. Не о себе просил, не о семье – о благоустройстве малой родины. Депутаты выполнили просьбу, задействовав все ресурсы: «Нам только надо задачу поставить – мы готовы и будем стараться ее выполнять, – заметила Марина Николаевна. – Это как депутаты. А как женщины, матери мы хотим оказать ребятам душевную, психологическую поддержку».

В этот раз один из бойцов – родом из Дагестана – тоже признался, что у него есть пожелание. И тоже не для себя – для его роты, оставшейся там, на линии боевых действий, и эту просьбу он изложит письменно и передаст депутатам через начмеда.

Военнослужащие благодарили гостей за теплые слова, за подарки. Поделились, что считают свое участие в специальной военной операции делом само собой разумеющимся: «А как иначе?..». Говорили, что нормально переносят тяготы военной жизни, как и положено настоящим мужчинам: «Нашим семьям, наверное, тяжелее из-за неизвестности, постоянной тревоги, а у нас все в порядке, все идет по плану». Многие признавались, что, закончив лечение, планируют вернуться обратно на фронт – к боевым товарищам, чтобы довершить начатое. До победы.

Депутаты пожелали бойцам скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни:

- Пусть они возвращаются в строй – в широком смысле этого слова: в нормальную жизнь, домой, к семьям, к работе, чтобы все было хорошо, – пожелала Людмила Тептина.

Екатерина Дзюба