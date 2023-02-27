Конкурс педагогов: болеем за наших!
Сегодня стартовали первые очные испытания Ленинградского областного конкурса профессионального педагогического мастерства. Гатчинский район представляют три педагога. К слову, все они работают в поселке Вырица.
Большая команда педагогов - 17 учителей, 15 воспитателей, 7 библиотекарей, 6 педагогов-психологов и 6 учителей-дефектологов - собралась в Выборге, чтобы продемонстрировать свое профессиональное мастерство, поделиться педагогическим опытом и, конечно, выбрать лучшего в своей номинации.
Гатчинский район представляют:
- в номинации «Учитель года» - учитель математики Вырицкой школы №1 Елизавета Геннадьевна Хоменко.
- в номинации «Воспитатель года» - воспитатель детского сада №50 пос. Вырица Екатерина Владимировна Зверева.
- в номинации «Библиотекарь года» - педагог-библиотекарь Вырицкой средней школы №1 Евгения Михайловна Тимофеева.
Педагогических работников ждут не только конкурсные испытания, но и творческие встречи с приглашенными гостями, концерты, мастер-классы и многое другое. Имена победителей конкурса объявят 1 марта.