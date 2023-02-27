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Конкурс педагогов: болеем за наших!

Сегодня стартовали первые очные испытания Ленинградского областного конкурса профессионального педагогического мастерства. Гатчинский район представляют три педагога. К слову, все они работают в поселке Вырица.

Рубрики:  Образование

Большая команда педагогов - 17 учителей, 15 воспитателей, 7 библиотекарей, 6 педагогов-психологов и 6 учителей-дефектологов - собралась в Выборге, чтобы продемонстрировать свое профессиональное мастерство, поделиться педагогическим опытом и, конечно, выбрать лучшего в своей номинации.

Гатчинский район представляют:

- в номинации «Учитель года» - учитель математики Вырицкой школы №1 Елизавета Геннадьевна Хоменко.

- в номинации «Воспитатель года» - воспитатель детского сада №50 пос. Вырица Екатерина Владимировна Зверева.

- в номинации «Библиотекарь года» - педагог-библиотекарь Вырицкой средней школы №1 Евгения Михайловна Тимофеева.

Педагогических работников ждут не только конкурсные испытания, но и творческие встречи с приглашенными гостями, концерты, мастер-классы и многое другое. Имена победителей конкурса объявят 1 марта.

 