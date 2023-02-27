Люди, которые делают мир лучше и добрее

Некоммерческие организации (НКО) создаются для того, чтобы сделать мир более счастливым и справедливым, поддержать тех, кто нуждается в помощи, найти уникальные решения для сложных социальных проблем. В число НКО входят и благотворительные фонды, и волонтеры, и правозащитники.

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области, на территории Гатчинского района зарегистрированы 310 социально ориентированных некоммерческих организаций самой разной направленности. НКО поддерживают малообеспеченные и многодетные семьи, бездомных людей, заботятся об экологии, сохраняют культурное наследие, организуют общественные акции и культурные мероприятия.

НКО реализуют свои проекты на гранты и субсидии, на частные пожертвования, а также на бюджетные средства, возмещающие оказание общественно-полезных и социальных услуг.

Как рассказала начальник сектора по взаимодействию с общественными объединениями администрации Гатчинского района Дина Никулина, в Гатчинском районе уже несколько лет реализуется программа поддержки социально ориентированных НКО: по итогам ежегодных конкурсных отборов поддерживаются самые интересные и полезные инициативы наших жителей. Так, например, в 2022 году на поддержку социальных проектов из средств бюджета Гатчинского района было направлено 3 млн рублей. Финансовая поддержка НКО запланирована и на 2023 год. Администрация Гатчинского муниципального района в феврале объявила о проведении первого отбора СО НКО на получение субсидий на реализацию социальных проектов в 2023 году. Прием заявок – до 9 марта. Предполагается, что поддержку получат не менее 20 социальных проектов СО НКО, зарегистрированных в Ленинградской области и осуществляющих уставную деятельность на территории Гатчинского муниципального района.

Делать добрые дела может кто угодно — профессия и возраст здесь не имеют значения. В некоммерческие организации входят самые разные люди, объединенные одним порывом: приложить свои силы и энергию для того, чтобы сделать жизнь вокруг лучше.

«Никто не заслуживает равнодушия»

Большую социальную работу ведут в Гатчине волонтёры фонда «Благо Дари». Они реализуют несколько социальных проектов, направленных на помощь бездомным людям, семьям, оказавшимся в трудной ситуации, детям, инвалидам и маломобильным пожилым людям. В 2022 году фонд открыл дневной центр социальной адаптации для бездомных людей «ОтДУШина».

В основе деятельности фонда «Благо Дари» лежит идея абсолютного бескорыстия в деле помощи другим.

Руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов:

«Я хочу, чтобы в моем городе не было изгоев. Никто не заслуживает презрения, исключения из общества. Никто не заслужил равнодушия»

«Настоящая работа делается очень медленно. Для нас каждый спасенный, выведенный из кризиса человек — это драгоценность, это чудо...»

«Когда люди, которые могут помочь другим, осуществляют эту свою возможность, когда сильный помогает слабому, в обществе происходят значимые изменения, в нем повышается так называемый градус милосердия. Мы не можем уничтожить беду на корню, но мы можем ее значительно уменьшить — мы с вами, все горожане, вы и я. Это не утопия: за годы работы фонда стало очевидно, что люди с готовностью откликаются на наши призывы. Изменилось и само отношение к слову «добро»: люди из самых разных социальных слоев населения учатся творить добро без стеснения...»

«Когда ты меняешь мир в лучшую сторону»

В Гатчинском районе успешно работает Сиверская автономная некоммерческая организация развития социальных программ «Планета добра», созданная в 2013 году на основе Сиверской Школы третьего возраста. За эти годы реализованы десятки социальных проектов, повышающих качество жизни пожилых людей и инвалидов. Это и социальные услуги, и непосредственная работа с людьми, и возможность реализации себя на пенсии.

Руководитель АНО «Планета добра» Любовь Ржеусская:

«Быть волонтером — значит участвовать в социально значимых проектах. Участвуя в социальных проектах, ты помогаешь людям и делаешь мир вокруг нас, пусть немного, но лучше. Ты становишься счастливым человеком, потому что ты меняешь мир в лучшую сторону, а люди вокруг тебя становятся радостнее и счастливее».

«Всё началось с импровизации...»

Культурный центр «Загвоздка» образовался в 2020 году на базе мастерской «КлимКинетиК» художника Евгения Климова. В Центре реализуются культурно-просветительские, творческие и социальные проекты, привлекающие внимание большого числа гатчинцев и гостей города — как взрослых, так и детей.

Руководитель АНО «Загвоздка», мастер кинетической скульптуры Евгений Климов:

«Если человека целиком захватывают какие-то важные мысли, то непременно появятся и возможности для их воплощения».

«Все началось с импровизации, и все продолжается импровизацией. Что-то подхватывается, и в итоге рождается что-то хорошее. Наверное, нельзя совсем изменить этот мир, но в наших силах сделать его немного радостнее и лучше. Это мое кредо, которое я реализую и в своей жизни, и в своей работе, пытаясь внести свою маленькую лепту в создание ощущения легкости и радости бытия. И главная цель культурного центра «Загвоздка» такая же — восполнить этот явный пробел в нашей жизни».