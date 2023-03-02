Полиция задержала домушника в Гатчинском районе

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 21 января 2023 года в полицию Гатчинского района поступило заявление от 49-летней женщины о том, что неизвестный путем повреждения балконной двери проник в её квартиру, расположенную на улице Рыкунова, дом 9 в деревне Шпаньково, откуда похитил мобильный телефон, роутер, набор ручного инструмента.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

1 марта 2023 года в 10 часов утра у дома № 16 по улице Рыкунова в дер. Шпаньково сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый мужчина, 1983 года рождения.