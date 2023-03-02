Театр на сцене и дома

Творчество для всех

Во Дворце искусств Ленинградской области никогда не бывает скучно. Переступаю через порог, отряхиваю ноги от снега, а мимо меня уже проносятся гигантские матрёшки с румяными щеками. Точнее, девушки в костюмах матрёшек – бегут куда-то, придерживая яркие подолы юбок. Прохожу дальше. В одной из аудиторий за открытой дверью отбивают чечётку бравые парни в военных гимнастёрках. Интересно. Но мне не сюда. Я спешу на мастер-класс проекта «Студия 47»: его организаторы проводят серию встреч творческой молодёжи с профессионалами от мира театрального искусства.

– Алексей, вам выше! Меня зовут Сергей, я провожу – встречает меня Сергей Канавков, один из организаторов мероприятия.

По дороге улыбчивый провожатый вкратце рассказывает о «Студии 47». Оказывается, проект реализуется в рамках федеральной программы «Регион для молодых» нацпроекта «Образование». На занятия могут приходить не только будущие театралы, но и простые школьники или студенты. Ведь навыки ораторского мастерства и самопрезентации в современной жизни пригодятся каждому – уверены создатели студии.

– В Год команды знаний ленинградцам пригодятся не только точные науки, но и творческие. Уровень преподавателей у нас очень высокий. Например, блок актёрского мастерства сегодня ведёт Дмитрий Крестьянкин – знаменитый педагог из РГИСИ, создатель петербургского «Плохого театра». Такой человек плохому не научит, – объясняет мне Сергей Канавков.

Среди других звёздных гостей этого дня – актриса Театра «Лицедеи», участница группы «The Hatters» Анна Музыченко, актёр и певец Никита Алексеев, кастинг-директор Валерия Пузырёва. Насыщенная программа!

Весь мир – театр

С небольшим опозданием я захожу в зал, где уже вовсю идёт мастер-класс Дмитрия Крестьянкина. Передо мной просторное помещение, на полу кружком сидят молодые люди. Громко произносят слова в такт – как будто читают заклинания.

– Это упражнение помогает лучше слышать своего партнёра, работать в команде, – объясняет мне Дмитрий. – Ну а пока вас не было, я пытался донести до ребят своё видение жизни на сцене. Театр – не обязательно жертвенный алтарь или священнодействие, доступное лишь избранным. Все мы – персонажи и герои. Дома, на работе, в школе и метро. Поэтому некоторые навыки актёрской профессии можно и нужно применять в жизни.

Далее следуют упражнения на развитие речи, концентрации внимания, на постановку голоса. Первая застенчивость зрителей вскоре проходит, и они становятся полноценными участниками этого действа.

Час с Дмитрием Крестьянкиным пролетает незаметно. И вот на сцене уже Валерия Пузырёва. Она подбирает актёров для рекламы и кино, гламурных фотосессий и социальных проектов. Как стать звездой? Что делать на кастинге? Как правильно подать себя? Молодёжь засыпает гостью вопросами.

– Кастинг – не самая романтичная вещь. Всё начинается банально: вас приглашают прийти по нужному адресу в подходящей одежде, высылают текст, дают время на подготовку. И тут важно хорошо подготовиться, не приходить без выученной роли, быть уверенным в себе, – говорит Валерия.

По её словам, секрет любой самопрезентации – в умении произвести первое впечатление. Для этого важно работать над своим имиджем и понимать, какого эффекта от своего появления хочет добиться сам человек. Это пригодится и на пробах, и во время собеседования на будущую работу. Опять-таки универсальный навык!

Через тернии к звёздам

В перерыве беседую со студенткой факультета социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Александрой Егорушкиной.

– Я хотела поступать в театральный, но всё сложилось иначе. Однако интерес к сцене никуда не пропал, – отвечает Александра. – Я хожу в театральную мастерскую «Образ», хочу стать профессиональным журналистом. Самопрезентация нам нужна как воздух – ведь скромной замухрышке никто не будет давать интервью.

Аргумент железный. Но мне пора двигаться дальше. Тем более что впереди мастер-классы от звёздных гостей, которые своим примером показывают – как не быть той самой «замухрышкой». Например, интенсив по сценическому мастерству от актёра, обладателя премии «Лучший артист мюзиклов – 2021» Никиты Алексеева.

– Советую всем научиться управлять своими эмоциями. Это позволит раскрепоститься, выйти за рамки привычного, сделать жизнь яркой и интересной. Ну и никто не отменял такие базовые навыки, как грамотная речь – в наше время она может стать вашей визитной карточкой, – делится своим опытом Никита.

Ну а наибольший ажиотаж у публики вызывает встреча с актрисой театра «Лицедеи» Анной Музыченко. Кто-то знает её как популярную в Сети поэтессу, кто-то – как участницу молодёжной группы The Hatters, другие без ума от её авторских моноспектаклей. Сама же Анна аттестует себя иначе.

– Я клоунесса, – заявляет она во время интервью за кулисами.

– Разве можно вас так назвать – клоунессой? – чувствую неловкость.

– Это же моя профессия. Смешить людей – так здорово! Вот и сегодня я расскажу ребятам, как раскрепоститься и не стесняться себя! Ведь если вы умеете смеяться над собой, то вы сильный человек, а это чувствуют окружающие. Так что инструмент к доверию и уважению – ваша улыбка! – уверена Анна.

На такой позитивной ноте и подошло к концу первое занятие «Студии 47». За один день юные ленинградцы смогли открыть секреты ораторского мастерства и театральной импровизации, получили заряд настоящей уверенности в себе. Организаторы обещают – это только начало большого марафона знаний, так что в течение года ленинградскую молодёжь ждут и другие встречи на сцене областного Дворца искусств.

Алексей Астапчик

Фото автора