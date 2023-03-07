Сердца, очарованные красотой

Цветы для женщин - главный атрибут как в жизни, так и в творчестве, это их стиль жизни. Вспомните, милые дамы, как приятно получить нежный цветок на первом свидании или любимые цветы в первый весенний праздник.

Батовская библиотека приглашает всех желающих, особенно женщин, бабушек и девочек, посетить выставку-вернисаж «Весны очарование», на которой представлены работы в разном творческом стиле: вышивка крестиком и вязание коклюшках, ковровая вышивка и бисерная, батик по шелку.

Благодарим участников выставки Людмилу Траулько, Ольгу Жарникову, Татьяну Иванову, Ирину Сереброву, Людмилу Миронову, Ирину Михайлову, Нину Сазанову - за предоставленную возможность прикоснуться к миру красоты. Очаровательные творения женских рук приглашают вас в мир творчества.

Галина Гусарова, заведующая Батовской библиотекой