Спасение заурядного Ренди

3 марта в дежурную часть гатчинской полиции поступило заявление от 53-летней жительницы Вырицы, работающей медсестрой. В сети TikTok она познакомилась с мужчиной по имени Джон Ренди. Пообщались, и спустя некоторое время кавалер предложил провести вместе отпуск. Но у него, как на грех, случились проблемы с банковским счетом: счет заблокирован, он не может вылететь из страны, нужны денежные средства для его разблокировки.

И вместо того, чтобы заблокировать афериста, дама кинулась спасать несчастного Джона Ренди. Она переводила несколькими переводами на разные счета 90 тысяч рублей, 978 тысяч рублей, 355 тысяч рублей, но Джону все было мало, и в его жизни возникали новые проблемы. Когда сумма, отданная на спасение Джона, достигла 1 миллиона 440 тысяч рублей, женщина сдалась и признала, что стала жертвой мошенника. Она заявила в гатчинскую полицию, и по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Ищи ветра – т.е. Джона – в поле…