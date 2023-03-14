Ленобласть выберет лучших профессионалов

«Регион проводит большую работу в формировании профессиональных кадров для наших предприятий. И чемпионат «Профессионалы» является важным этапом на этом пути. Площадками конкурсных испытаний станут 16 образовательных организаций региона, на которых юные мастера продемонстрируют свои навыки и умения по 46 компетенциям. Большинство компетенций – наследие чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс, но есть и новые – например, Лабораторный химический анализ для юниоров, Фармацевтика, Дизайн модной одежды и аксессуаров», - подчеркнул заместитель правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Чемпионат пройдет с 27 по 31 марта 2023 года. По результатам насыщенных дней чемпионата будут определены победители, из числа которых сформируют региональную сборную для представления Ленинградской области на соревнованиях отборочного этапа.

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» проводится при поддержке правительства Ленинградской области. Организаторами соревнований выступают комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и Региональный научно-методический центр среднего профессионального образования Ленинградской области ГИЭФПТ.