Ремонт квартир в Санкт-Петербурге

Чтобы сделать качественный ремонт квартир, следует обратиться в проверенную компанию, которая оказывает данные услуги. Надежность выражается прежде всего в сервисе: отсутствие предоплаты (клиент расплачивается по результату), индивидуальный подход к каждому заказчику. Многие компании предоставляют возможность оформления заказа в кредит или в рассрочку. Но самое главное – это качественные материалы и компетентные сотрудники.

Одной их проверенных компаний, оказывающая данные услуги, является "Ремонт СПб". Именно здесь можно заказать полноценный ремонт по личному вкусу.

Преимущества сотрудничества

1. Более 15 лет на рынке, много постоянных клиентов.

2. Разнообразный сервис: ремонтные и отделочные работы в самых разных помещениях (загородных домах, квартирах, офисных помещениях, госучреждениях).

3. Доступные цены и обязательная гарантия на 5 лет. Постоянным заказчикам полагаются скидки, особенно при заключении договора на длительный срок (необходим косметический ремонт большого загородного дома или полноценного офиса, состоящего из множества кабинетов).

4. Оплата после полноценной работы (никакой предоплаты).

5. Опытные работники, знающие свое дело. Компания регулярно отправляет сотрудников на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку.

6. С заказчиком заранее обговариваются все сроки и просьбы. Объект сдается вовремя, без задержек.

7. Компания предоставляет клиентам только качественные материалы непосредственно от производителя.

8. Работы проводятся под контролем прораба с инженерным образованием.

9. Строго соблюдаются требования ГОСТ и СанПин.

Любые ремонтно-отделочные работы – это дело серьезное, поэтому проводить их должны только профессионалы. Компания "Ремонт СПб" относится как раз к таким. Сотрудники работают для комфорта клиентов, поэтому готовы организовать встречу в любое удобное для заказчика время.

Необходимо отметить, что отделочно-ремонтные работы проводятся не только в Санкт-Петербурге, но и во всей Ленинградской области. Причем место проживания клиента никак не связано со стоимостью: цена обговаривается исключительно за сложность и длительность.