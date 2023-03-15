«Формула семьи» в Гатчине

1 марта в рамках визита в Гатчину губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с главой города и района Виталием Филоненко и главой Гатчинской администрации Людмилой Нещадим посетил новый семейный МФЦ «Формула семьи» на ул. Чехова.

МФЦ создан на площадке Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина» за счет средств областного бюджета. Работа в центре выстроена по принципу «одного окна». Главная цель семейного МФЦ – помощь семьям с детьми в решении различных проблем. Это консультации о возможных мерах поддержки, об оформлении и предоставлении медицинской, психологической, юридической, социальной помощи. Одна из важнейших задач МФЦ – помощь участникам СВО и их семьям.

Для работы с посетителями в МФЦ создано несколько зон: информирования и ожидания граждан, первичного приема, цифровых сервисов и, конечно, оборудован специальный детский уголок.

Идею создания семейного многофункционального центра поддержал президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени». Такие центры – проект Агентства стратегических инициатив. Пилотный проект по созданию семейных МФЦ реализуется в восьми регионах России, однако Ленинградская область не вошла в этот перечень. Гатчинскую «Формулу семьи» построили при поддержке губернатора и областного комитета по соцзащите населения за счет средств бюджета Ленинградской области.

- МФЦ создан полностью по стандартам Министерства труда. Более того, мы приняли решение и будем его тиражировать во все районы области, – сказал губернатор.

Александр Дрозденко оставил памятную запись на специальном стенде в день открытия первого семейного МФЦ в Ленинградской области: «Семья – это любовь, счастье и дети». Вот что такое формула семьи по губернатору.

Екатерина Дзюба