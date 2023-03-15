Ленобласть приглашает волонтеров благоустройства

Жители Ленинградской области, как и всей России, с 15 апреля по 31 мая 2023 года будут участвовать в голосовании за дизайн-проекты благоустройства разноплановых общественных пространств. По традиции им помогают волонтеры — рассказывают о проектах жителям и помогают вникнуть в технические особенности онлайн-голосования.

Главный волонтерский штаб региона будет формироваться на базе Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области. Чтобы присоединиться к команде, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Ленинградская область представит на голосовании 58 проектов в 29 населенных пунктах с населением более 10 тысяч жителей.

«Делаем все, чтобы ленинградцы сами сказали, какие места в их городе нужно благоустроить и что им хочется там увидеть. Исполняем поручение президента России Владимира Путина по максимальному привлечению жителей к вопросам благоустройства по нацпроекту. Сначала жители онлайн выбрали парки и скверы, бульвары и аллеи, набережные и спортивные пространства, которые хотят благоустроить. А в феврале-марте пришли на проектировочные сессии с Центром компетенций, комитетом по ЖКХ и местными администрациями и обсудили, что должно быть на выбранных территориях. Теперь архитекторы и дизайнеры завершают разработку проектов. Сами благоустроительные работы пройдут по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2024 году. В этом году по нацпроекту идет благоустройство 107 общественных территорий во всех районах», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.

В этом году для всех волонтеров обязательным условием будет прохождение обучающего курса, который уже доступен по ссылке.