Ленобласть готовится к паводковому и пожароопасному сезонам

В состоявшемся сегодня смотре сил и средств участвовали пожарно-спасательные подразделения МЧС России, Леноблпожспаса, региональной Аварийно-спасательной службы, Скорой помощи, ГИБДД, Леноблводоканала, Роспотребнадзора и Новоладожских электросетей.

Во время смотра проводилась «эвакуация пострадавших» из зоны условного подтопления в безопасное место с использованием судна на воздушной подушке Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Экстренные службы, представители профильных органов исполнительной власти, организаций и органов местного самоуправления отработали сценарии действий во время весенних паводков и ландшафтных пожаров.

Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Ленобласти Михаил Ильин отметил важность качественной отработки взаимодействия органов управления и сил РСЧС на всех уровнях ― в оценке обстановки, подготовке предложений по снижению риска последствий возможных чрезвычайных ситуаций, реагированию на них, информированию и эвакуации населения.

Завтра в ходе учений специалисты проведут мониторинг паводковой обстановки.