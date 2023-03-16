Шаг навстречу

Эту поездку Таня Алексеева запомнит на всю жизнь. «Ещё и внукам своим буду рассказывать», — шутит она. Конечно, для ученицы Сясьстройской школы, реализующей адаптированные образовательные программы, — это настоящее чудо. У Тани ДЦП и частичная потеря зрения, но очень волевой характер, которому можно позавидовать. Девчонка — настоящий боец.

Один только спуск из квартиры с пятого этажа на улицу чего стоит, но она справляется. Правда, приходится делать передышки. Пусть с помощью, но пешком передвигается Таня по школе. Научиться ходить самостоятельно – ещё одна мечта. А пока у Тани отлично получается покорять школьные науки: русский язык, литературу и английский. Она много читает: в квартире такое собрание сочинений, что позавидует любая библиотека. Любимые герои — Лили и Трейси Бикер из произведений Жаклин Уилсон. Но больше всего запала в душу «Манюня» Наринэ Абгарян: «Когда читаешь, думается, что герои — реальность».

Тринадцатилетняя школьница не обходит стороной и поэзию. Кстати, стихи главы МИД России, которые Сергей Викторович зачитал во время интервью, очень понравились Тане. Как и человеческие качества министра.

— У меня сложилось впечатление, что он очень душевный человек, добрый. В нём нет ни грамма помпезности, как это часто бывает у знаменитых людей, — отмечает Таня.

Подтверждает слова девочки и её мама, Марина Юрьевна. Говорит, что глава МИД РФ общался с гостями без пафоса, на равных.

— Даже поцеловал Таню в макушку, чем она теперь гордится и постоянно хвастается, — улыбается женщина.

Марина Юрьевна — учитель-сурдопедагог Сясьстройской школы-интерната, она всеми силами помогает дочери справиться с жизненными трудностями. По словам мамы, Таня очень общительная. Поэтому именно сфера журналистики и привлекает её больше всего.

— Профессия журналиста сама по себе очень интересная и предполагает общение с различными людьми. А я очень люблю разговаривать, — поддерживает беседу Таня.

После встречи с Сергеем Лавровым и акулами журналистики желание освоить профессию стало ещё сильнее.

По возвращении из Москвы в родные пенаты на Таню свалилась нежданная популярность. Посыпались вопросы о поездке: где была, с кем общалась, что ела… Кроме МИДа девочка с мамой и сестрой Камилой побывали на экскурсии в редакции «РИА Новости», встретились с ведущим радио «Комсомольская правда» Михаилом Антоновым, познакомились с журналистом издания Александром Гамовым. Александр Петрович дал совет, как выстраивать доверительные отношения со своими героями, вспомнил самое запоминающееся интервью в жизни и подарил Тане свои книги о секретах журналистского мастерства с автографом. Совет, который дал ей Гамов, девочка запомнит на всю жизнь.

— Александр Петрович сказал, что людям надо задавать только те вопросы, которые тебя действительно интересуют. Журналист должен быть сочувствующим и находить подход к людям, — вспоминает школьница.

Эта экскурсия помогла Тане окунуться в мир журналистики и стала хорошим началом пути к заветной мечте. Теперь главное — не сдаваться. Вообще «идти к своей цели и не сдаваться» – это Танино кредо и её пожелание другим. К слову, один из вопросов, которые она задавала министру, касался патриотизма: «Какими качествами должен обладать настоящий патриот своей страны?». В интервью Сергей Викторович ответил просто: патриот должен любить свою страну.

— Хотя слово «должен» в этом контексте неуместно. Нормальный человек, родившийся в России, её любит, — резюмировал министр.

Рассказал глава МИД и о своём пути в профессию. Оказывается, в детстве он обожал точные науки – после школы юноша хотел стать физиком, а документы в МГИМО подал за компанию со своими друзьями. Неожиданно для себя он поступил в главный дипломатический вуз страны, где сразу подружился с будущими сокурсниками. Именно дружба помогла определиться Сергею Викторовичу с призванием всей жизни.

— Дипломатия — это огромный мир. Ты видишь, как живут люди в самых разных странах. Начинаешь уважать их традиции. Хочешь, чтобы уважали тебя? Тогда обязательно нужно уважать других. Это истина, которую наши западные коллеги никак не могут усвоить. Требуют, чтобы к ним относились, как к господам, — сказал Тане министр иностранных дел.

Воспоминания о комсомольских стройках в Сибири, отношение к поэзии, взгляд на современную политическую ситуацию – Сергей Лавров успел о многом рассказать юной журналистке. Одним словом – разговор удался!

Семья Алексеевых до сих пор под впечатлением от поездки в столицу. «Пожили несколько дней, как богатые люди», — шутит Таня. Но при этом говорит, что жить ей комфортнее в родной Ленинградской области. В маленьком городе жить уютнее, спокойнее, здесь её близкие и родные люди, которые всегда поддержат.

— Мы стараемся сделать всё, чтобы она чувствовала себя обычным ребёнком. Ведь Таня хочет именно этого — быть как все, — рассказывает Марина Алексеева.

В родном Волховском районе также решили поддержать юную журналистку. Ей предложили опубликовать несколько материалов на странице газеты «Волховские огни», и Таня согласилась. Ведь несмотря на диагноз, она планирует и дальше идти к намеченной цели. А с такой силой воли у неё всё получится.

Людмила Кривошеева

Фото из архива Алексеевых