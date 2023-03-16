ЖКХ: план выполнен на 100%

Александр Супренок рассказал о результатах работы жилищно-коммунального хозяйства в минувшем году. Для реализации задач, поставленных перед комитетом ЖКХ, администрацией Гатчинского района в 2022 году выделено бюджетное финансирование в объеме 632 млн рублей. Из них 312 млн – на содержание и уборку улиц, дорог и дворов Гатчины. На реализацию мероприятий по обеспечению жизнедеятельности предприятий ЖКХ, инженерной инфраструктуры выделялось 310 млн рублей.

Все мероприятия ЖКХ, запланированные в Гатчине на 2022 год, выполнены на 100%.

За 2022 год на территории Гатчины проведен большой комплекс работ по капитальному ремонту фасадов зданий. Отремонтировали 36 домов в разных технологиях: мокрый фасад и вентилируемый фасад. Все работы проводились с утеплением и выполнены с хорошим качеством.

Помимо этого, в трех многоквартирных домах отремонтирована кровля, в 12 – электрика, в четырех домах выполнен капремонт системы водоснабжения, в одном доме – капитальный ремонт системы водоотведения и в одном – ремонт теплосетей.

Фасады страдают от вандалов

Работники коммунальных служб не успевают закрашивать «граффити», которое постоянно появляется на стенах гатчинских многоэтажек. Самое обидное, когда от рук вандалов страдают новые, только что отремонтированные фасады.

- Мы обслуживаем 525 домов в Гатчине, – говорит директор МУП ЖКХ г. Гатчины Максим Поздняк. – И постоянно отвлекаем ресурсы на устранение актов вандализма. За неделю закрасили 85 домов – из них на 12 тут же снова появляется «реклама». 33 фасада, отремонтированных в ходе капремонта, пострадали от нанесения граффити. Наверняка это делается на виду у граждан, которые могли бы проявить сознательность, сообщить в полицию.

Как отметил Максим Михайлович, задача ЖКХ – создать безопасные и благоприятные условия проживания. В 2022 году было предоставлено услуг на сумму порядка 320 млн рублей. Выполнены большие объемы сантехнических, электротехнических работ, ремонта кровель, вентиляции, работы по санитарному содержанию – все, что касается жизнедеятельности каждого дома.

В 48 домах проведен капитальный ремонт на общую сумму 413 млн рублей.

- К сожалению, мы видим скачкообразное планирование работ по капитальному ремонту, – отметил Максим Поздняк. – Если 2022 год был достаточно плодотворный, то в 2023 эти планы идут на убывание. Два объекта – дома № 59 и № 63 на проспекте 25 Октября – перенесены с 2022 года в связи с тем, что нас не удовлетворило фасадное решение. На данный момент подрядчик определен, проектные работы выполнены, и новые фасады этих домов украсят въезд в город.

Надо заметить, что на 2024 год запланирован капремонт 137 домов. Будет произведено много кровельных работ.

Новые урны и мусорные баки

Директор УБДХ Владимир Рящин поделился результатами работы в 2022 году и планами на 2023-й:

- Прошлая зима ознаменовалась рекордным количеством снега: было вывезено 120 тысяч кубометров. Для сравнения: за зиму 2020-2021 годов вывезли 41 тысячу кубометров. Сейчас подошли к отметке 80 тысяч куб. м, и вывоз снега продолжается. Помогают подрядные организации.

Как рассказал Владимир Александрович, в 2022 году выполнен ямочный ремонт на сумму 28 млн рублей. В этом году начало ямочного ремонта запланировано на март, УБДХ готовит технику. Если позволит погода, будут асфальтировать в полном объеме.

В 2022 году проведены работы по озеленению. Возникли проблемы с подрядчиком, который не предоставил цветы, но УБДХ вышло из положения и выполнило цветочное оформление – 116 тысяч цветов посажено в городе.

В 2021 году на проспекте 25 Октября установили новые качественные урны, и в 2022 году поставили еще 27 таких на бульваре Науки, на площади Победы и в Госпитальном переулке. На 2023 год выделено 1,8 млн рублей – 47 урн установят на ул. Карла Маркса и на Красной.

В минувшем году предприятием приняты на содержание новые общественные пространства: Аэропарк, бульвар Науки, проспект 25 Октября, новый участок улицы Слепнева – от Киевской до ул. Авиатриссы Зверевой.

Автопарк спецтехники УБДХ составляет 76 единиц, администрация каждый год выделяет 21 млн рублей на приобретение новой техники. В 2022 году купили каток для ямочного ремонта, комбинированную дорожную машину на базе КАМАЗа, два трактора-погрузчика, в планах – приобрести грейдер и два самосвала в лизинг на 28 млн рублей.

Также предприятие получило одобрение купить в этом году в рассрочку рециклер для ямочного ремонта: для смешивания асфальтобетонной крошки с битумной смесью. Это позволит проводить работы в зимних условиях.