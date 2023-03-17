Ленобласть: патриотическое воспитание в приоритете

Участники встречи активно поддержали идею президента РФ Владимира Путина, который особо подчеркнул, что в России не может быть никакой другой национальной идеи, кроме патриотизма.

«В сегодняшней ситуации нашей молодежи и школьникам особенно необходимо понятно рассказывать о сути происходящих событий. Наша задача держать связь с молодёжью, поддерживать духовное развитие, воспитывать любовь к Родине и готовность встать на её защиту.

В Ленинградской области делается много в этом направлении, только в 2022 году проведено около 100 патриотических мероприятий с охватом 50 тысяч человек. Необходимо как можно больше молодежи вовлекать в наши общественные проекты.

Сегодняшняя молодежь придет на смену и от того, как мы ее воспитаем, будет зависеть сохранение курса страны, её авторитета, ее дальнейшее развитие», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО Вадим Леонтьев, принявший участие в заседании совета, также отметил высокий уровень патриотической работы региона, в частности значение форума «Ладога» в консолидации молодежи всего Северо-Западного округа.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что совету Почетных граждан исполняется 5 лет, первое заседание состоялось 12 марта 2018 года. За это время совет, который возглавляет Почетный гражданин Ленинградской области Валерий Сердюков, зарекомендовал себя как эффективный консультативный орган, который всегда на острие событий, своевременно дает оценку ситуации, помогает определять пути движения региона.

Участники совета Почетных граждан рассмотрели вопросы деятельности в регионе недавно созданного отделения общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», работу комитета по молодежной политике, комитета общего и профессионального образования, военного комиссариата и ДОСААФ по патриотическому воспитанию школьников и молодежи.