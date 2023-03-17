Танец — это жизнь!
Для многих ребят, занимающихся в студиях Гатчинского Центра творчества юных, танец стал неотъемлемой частью жизни. Всегда приятно видеть успехи студийцев и их стремление к победам. 12 марта было щедрым на события и достижения сразу для двух танцевальных студий ЦТЮ.
Хореографическая студия «Колибри» (репетитор по балету Алёна Дмитриева) приняла участие во Всероссийском конкурсе «Юный танцор», который состоялся в Санкт-Петербурге 12 марта. Результат — диплом лауреата I степени за танцевальную композицию «Цветные сны».
Сразу в двух конкурсах поучаствовали юные артисты студии танца «Ритмикс» (руководители Ирина Белоградова и Василий Иванов).
Яркие «восточные» танцовщицы Настя Смирнова и Манижа Нозимова практически каждые выходные успешно проводят на конкурсах. Вот и на этот раз, на Российском рейтинговом фестивале-конкурсе «Огни Москвы-2023», прошедшем 12 марта в столице России, не обошлось без призовых мест и финалов. У Насти в разных номинациях — одно первое, два вторых и одно пятое место. У Манижи — пятое и шестое места.
В этот же день в Санкт-Петербурге прошел конкурс «StartUp Dance event». Суммарно танцоры «Ритмикса» завоевали пять первых, четыре вторых, и шесть третьих мест.