Цифровая платформа ― для поддержки бизнеса

С конца октября 2022 года число пользователей цифровой платформы в Ленобласти возросло более, чем в два раза: это предприниматели и самозанятые граждане, а также жители региона, планирующие открыть свое дело. Они воспользовались информацией и сервисами цифровой платформы – такими, как заявка на меры поддержки, льготные лизинговые и кредитные программы и другими.

Цифровая платформа создана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ресурс дает возможность каждому предпринимателю дистанционно получать необходимые меры поддержки и иметь доступ к специальным сервисам независимо от места своего нахождения.

В числе наиболее востребованных сервисов – «Региональные меры поддержки». По словам, генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, для субъектов РФ созданы личные кабинеты, через которые сотрудники органов власти и инфраструктуры поддержки размещают свои меры на цифровой платформе, принимают и обрабатывают заявки предпринимателей.

В топе востребованных у бизнеса также сервис «Производственная кооперация и сбыт», объединяющий отечественных и иностранных поставщиков и заказчиков. За год поддержку в организации сбыта продукции получили более 2,5 тыс. компаний. В конце 2022 года на МСП.РФ появился сервис по проверке контрагентов. Им воспользовались свыше 15 тыс. предпринимателей.