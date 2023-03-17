Жителям Ленобласти — новый порядок субсидии на догазификацию

«Изменения позволят снизить общую стоимость работ по газификации за счет обновленной методики расчета. Для нового метода характерна прозрачность расчета, который любой собственник домовладения сможет проверить самостоятельно. Также сокращаются общие сроки выполнения работ за счет того, что не нужно получать экспертизу на сметную документацию. Можно газифицировать большее число домовладений за счет более эффективного распределения средств областного бюджета», — пояснил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергей Морозов.

Максимальный размер субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по газификации индивидуального жилого дома, сохраняется в предыдущем размере:

300 тысяч рублей — при выполнении газификации индивидуальных домовладений любой площади, находящихся в собственности ветеранов и (или) инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, или тех, где такие категории жителей прописаны;

200 тысяч рублей — при газификации частных домов любой площади, собственники которых или их родственники относятся к льготной категории граждан. Сюда входят пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, молодые семьи, почетные жители Ленобласти, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, и прочие категории;

180 тысяч рублей — при газификации прочих индивидуальных домовладений площадью не более 200 кв. м. Субсидией по-прежнему могут воспользоваться жители Ленинградской области, прописанные по месту жительства в частном доме региона не меньше года.

Часть средств субсидии по-прежнему может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа. Оставшиеся средства субсидии идут на самые затратные работы — проведение трубы по участку и разводку по дому.

В Ленинградской области с начала действия программы догазификации — бесплатного подведения природного газа к участкам жителей по распоряжению президента России Владимира Путина — заключен уже 23101 договор с жителями, до границ земельных участков построено 11186 газопроводов.