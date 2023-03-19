День моряка-подводника в Гатчине

Торжественный митинг, посвященный 117-летию подводного флота России, был организован Гатчинским Морским собранием. В мероприятии приняли участие ветераны-подводники, офицеры ВМФ, морские кадеты, родные и близкие моряков и просто горожане, любящие море.

Кратким экскурсом в историю подводного флота, с рассказом о его настоящем и будущем – подводном флоте четвертого поколения - митинг открыл ветеран-подводник, председатель Гатчинского Морского собрания, капитан 1 ранга Олег Лякин.

Прозвучали поздравления от руководства Гатчинского района.

- Символично, что в этот день мы собрались у памятника первой серийной подводной лодки, которая испытывалась именно в Гатчине, - отметил первый заместитель лавы администрации Гатчинского района Сергей Голованов. – Мы собрались, чтобы почтить память тех, кто не вернулся из похода, сказать слова благодарности и поддержки тем, кто сейчас защищает наши рубежи, и выразить признательность вам – ветераны, за то, что были тем костяком, который держал в тонусе наших, так называемых, «партнеров». Мы построили огромный флот, который сыграл важную роль в военное и мирное время. Сейчас подводный флот входит нашу ядерную триаду, поступают на вооружение новые виды оружия, которые наводят ужас на наших «партнеров». Желаю нашим морским кадетам, чтобы они хорошо готовили себя к этой нелегкой службе, а вам, уважаемые ветераны, здоровья, успехов и всем мирного неба над головой.

Почетный член Морского собрания, контр-адмирал флота Иван Семенов передал теплые поздравления от бывшего главнокомандующего Военно-морским флотом России Владимира Куроедова. В своем выступлении Иван Александрович подчеркнул, что ему выпала большая честь служить в золотой век советского подводного флота – когда подводные лодки строились таким темпами, что не хватало командиров. Ими становились через 3-4 года службы, и именно из них выросли самые высокопрофессиональные кадры ВМФ.

Ветераны-подводники поделились воспоминаниями, почтили память героев подводного флота, погибших при исполнении служебного долга, минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Татьяна Можаева