10 км в год – для омоложения теплотрассы

- Тогда мы остановим старение и будем выходить на омоложение, – сказал Алексей Александрович. – В конце 2021 года создан план работ в рамках имеющегося финансирования для проведения ремонта оборудования и подготовки к отопительному сезону. Своими силами предприятие выполнило работы на сумму свыше 26 млн рублей. В частности, капремонт водогрейных котлов котельной № 6 на ул. Хохлова, котельной № 7 на территории Гатчинской больницы, капремонт электрической части паротурбинного генератора котельной № 10. Эта котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, теперь подошел срок – мы ее капитально отремонтировали, и она благополучно работает.

Как рассказал Алексей Александрович, проведен ремонт двух железобетонных дымовых труб высотой 100 и 120 метров на котельных № 10 и № 11. Предприятие провело ремонт теплотрассы на ул. Коли Подрядчикова и на ул. Академика Константинова, 3, протяженность трассы – 179 метров. Выполнен ремонт теплотрассы от здания общежития ГИЭФПТ на Рощинской, частичный ремонт на ул. Авиатриссы Зверевой, д. 19 и на участке от ул. Зверевой, д. 6 до ул. Генерала Кныша, д. 9.

Это работы, выполненные в рамках финансовых возможностей предприятия. Кроме того, ведется обслуживание котельного оборудования.

В рамках программы Ленинградской области с привлечением субсидий и местного бюджета выполнены необходимые работы на сумму свыше 52 млн. В частности, произведено техническое перевооружение двух паровых котлов с заменой газогорелочных устройств в котельной № 9 – с повышением КПД и уменьшенным потреблением газа с сохранением тепловой мощности.

Отремонтирован участок теплосетей на ул. К. Маркса, 5, 7, 7-а и на ул. Лейтенанта Шмидта, 7, 9/5, а также на участке, где выполнено благоустройство на проспекте 25 Октября, за домами 48-52. Сделан ремонт участка теплотрассы на ул. Чкалова между домами 48 и 56.

Есть проблемы с теплосетями на Аэродроме. Администрация оформляет заявки в областные программы на получение субсидий на выполнение работ по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг. Подписано соглашение – планируется ремонт сетей от теплокамеры на площади Богданова до дома № 11 по ул. Авиатриссы Зверевой. Остается нерешенным вопрос участка от дома № 11 до дома № 18.

В этом году будут заменены теплосети на участках, попавших в программу «Комфортная городская среда». В частности, это Гатчинский дворик, где планируется перекладка сетей на перекрестке улиц Чкалова и Красной.

МУП «Тепловые сети» входит в программы субсидирования бюджетов всех уровней. Кроме того, предприятие ведет большую работу по взысканию дебиторской задолженности. По словам Алексея Тахтая, у потребителей очень большие долги.