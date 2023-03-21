«Очарование Вырицы -2023»
В стенах Вырицкого культурного центра 18 марта состоялся конкурс таланта и обаяния «Очарование Вырицы -2023» для девушек 14-17 лет.
Конкурс организован Советом женщин Вырицкого поселения совместно с администрацией и Вырицким культурным центром и проводится уже второй год подряд.
В конкурсе приняло участие 10 обворожительных, милых, добрых и невероятно талантливых девушек. Каждая участница представляла себя в трех конкурсных номерах: видео-визитка, творческое раскрытие аксессуара (сумочки, сшитой или же декорированной своими руками), творческий номер.
Девушки победили своё волнение, раскрылись в интересных, иногда даже неожиданных образах, и подарили зрителям прекрасный праздник.
Обладательницей титула мисс Очарование Вырицы по мнению жюри стала Елизавета Вахрина. Вице-мисс Очарование Вырицы - Анастасия Петрова. Приз зрительских симпатий завоевала Алевтина Завьялова.
Стали победительницами в номинациях все участницы конкурса:
- мисс Скромность – Юлия Кузьмина;
- мисс Кокетка – Дарья Шарец;
- мисс Артистичность – Ксения Благодырь;
- мисс Обаяние – Анна Чернакова;
- мисс Грациозность – Дарья Табунщикова;
- мисс Талант – Диана Диденко;
- мисс Гармония – Алина Кернер.
Благодарим участниц за прекрасную подготовку, взаимовыручку и поддержку друг друга. Желаем продолжать мечтать и творить, раскрывать в себе новые и новые грани, излучать свой внутренний свет, искренность и доброту!
Ирина Герасимчук
Фото Николая Гатко