«Очарование Вырицы -2023»

Конкурс организован Советом женщин Вырицкого поселения совместно с администрацией и Вырицким культурным центром и проводится уже второй год подряд.

В конкурсе приняло участие 10 обворожительных, милых, добрых и невероятно талантливых девушек. Каждая участница представляла себя в трех конкурсных номерах: видео-визитка, творческое раскрытие аксессуара (сумочки, сшитой или же декорированной своими руками), творческий номер.

Девушки победили своё волнение, раскрылись в интересных, иногда даже неожиданных образах, и подарили зрителям прекрасный праздник.

Обладательницей титула мисс Очарование Вырицы по мнению жюри стала Елизавета Вахрина. Вице-мисс Очарование Вырицы - Анастасия Петрова. Приз зрительских симпатий завоевала Алевтина Завьялова.

Стали победительницами в номинациях все участницы конкурса:

- мисс Скромность – Юлия Кузьмина;

- мисс Кокетка – Дарья Шарец;

- мисс Артистичность – Ксения Благодырь;

- мисс Обаяние – Анна Чернакова;

- мисс Грациозность – Дарья Табунщикова;

- мисс Талант – Диана Диденко;

- мисс Гармония – Алина Кернер.

Благодарим участниц за прекрасную подготовку, взаимовыручку и поддержку друг друга. Желаем продолжать мечтать и творить, раскрывать в себе новые и новые грани, излучать свой внутренний свет, искренность и доброту!

Ирина Герасимчук

Фото Николая Гатко