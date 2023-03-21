«Питеравто» обновит автобусы?

Из Гатчинского района поступил вопрос о работе пригородных автобусов. Жительница пожаловалась, что автобусы «…ходят через раз, невозможно добраться до работы и школы. Новые автобусы куда-то исчезли, вместо них появились старые, которые постоянно ломаются. Обслуживает маршруты автопарк «Питеравто».

Нарекания поступили на маршрут № 522, № 516, № 531.

Глава региона пообещал поручить председателю областного комитета по транспорту Михаилу Присяжнюку вместе с администрацией Гатчинского района провести встречу с руководством «Питеравто» и решить эти вопросы: «Удивляет, что «Питеравто» ставит такие автобусы на линию», – заметил губернатор.