Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП на автодороге «Гатчина - Ополье»
17 марта в 23:40 на 14 км автодороги «Гатчина - Ополье» 50-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигаясь со стороны поселка Елизаветино в сторону Войсковиц совершил наезд на 42-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги вне зоны пешеходного перехода.
Рубрики: Происшествия
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД в 2022 – 2023 году привлекался 5 раз.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека).
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.