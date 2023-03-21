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Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП на автодороге «Гатчина - Ополье»

17 марта в 23:40 на 14 км автодороги «Гатчина - Ополье» 50-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигаясь со стороны поселка Елизаветино в сторону Войсковиц совершил наезд на 42-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги вне зоны пешеходного перехода.

Рубрики:  Происшествия

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД в 2022 – 2023 году привлекался 5 раз.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека).